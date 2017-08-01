 ГСЧС тушит на Херсонщине два лесных пожара. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"1 августа вблизи с. Коханы Голопристанского района на территории земель запаса Великокардашинского сельсовета возникло возгорание лесной подстилки отдельными очагами на площади около 4 га. К тушению пожара привлечены 15 единиц техники и 68 человек личного состава, в том числе от ГСЧС 12 единиц техники и 58 человек личного состава.
В этот же день возле с Гладковка Голопристанского района на территории Гладковского лесничества Голопристанского лесного хозяйства возникло возгорание леса (2 ячейки). Пожар локализован на площади около 3 га. Спасатели вместе с лесниками проводятся мероприятия по полной ликвидации пожара", - говорится в сообщении.
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