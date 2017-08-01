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 Политика Украины
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 "Крымскому диверсанту" Панову оккупанты продлили арест до 10 октября, - брат. ФОТО

Украинскому гражданину Евгению Панову, задержанному год назад в оккупированном Крыму по подозрению в подготовке теракта, суд продлил срок содержания под стражей до 10 октября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил родной брат Панова Игорь Котельянец на Facebook.

"Сегодня Евгению Панову продлили арест до 10 октября. Свидетелей и доказательств по-прежнему ноль. Маму не пустили в зал заседаний. Она не сдалась и к "приговору" таки попала туда. За воздушный поцелуй сыну снова хотели выгнать. Женя стойко игнорировал "судебный" цирк и кричал маме, как всех любит, как скучает, как мысленно обнимает", - пишет он.

"Его по-прежнему принуждают пойти на сделку со следствием: за показания "Украина - террорист" обещают дать до 5 лет вместо 20. Но получают воздушный хрен в ответ", - добавил Котельянец.

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Напомним, 10 августа 2016 года ФСБ РФ обвинила Главное управление разведки Министерства обороны Украины в направлении на территорию оккупированного Крыма диверсантов и ведении "массированных обстрелов". Одним из задержанных оказался 39-летний житель Энергодара Евгений Панов. Позже в МИД РФ назвали имя второго лица, схваченного российскими силовиками за "подготовку терактов в Крыму". Так, кроме Евгения Панова, сотрудники ФСБ РФ задержали Андрея Захтея.


Крымскому диверсанту Панову оккупанты продлили арест до 10 октября, - брат 01

(Фото со страницы Igor Kotelianets)
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А всё таки , выяснили как он попал в Крым?
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там мутная история. По ходу, кто из "своих друзей" позвал и тут же слил, что не делится бизнесом. Или что то в этом роде.
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сьездил, падла, в крым ... пусть сидит, раз дол...б
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Диверсант Панов блестяще справился с заданием. СБУ заслала его в Крым с целью сорвать курортный сезон, и сезон-таки сорван.
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повернулась, як наче дві наді. А нам і однієї було забагато, як виявилось))
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Власти и эта клоунская спецслужба, СБУ, внятно не сообщили, как он оказался в Крыму. Тысячи хахлов и прочих ущербных малороссов ломятся в Крым, и не думаю, что украинцев должна сильно заботитить их судьба.
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Прежде, чем обвинять... Нужно найти тапочки диверсанта и какую то хрень, которая до сих пор не обнаружена и шастает по дну Сиваша.
Мрак, ужас и полная лоботомия. Да хоть это можете доказать, что бы все было "правильно?"
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Крымскому диверсанту" Панову оккупанты продлили арест до 10 октября, - брат. ФОТО
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