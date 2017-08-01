 "Крымскому диверсанту" Панову оккупанты продлили арест до 10 октября, - брат. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил родной брат Панова Игорь Котельянец на Facebook.
"Сегодня Евгению Панову продлили арест до 10 октября. Свидетелей и доказательств по-прежнему ноль. Маму не пустили в зал заседаний. Она не сдалась и к "приговору" таки попала туда. За воздушный поцелуй сыну снова хотели выгнать. Женя стойко игнорировал "судебный" цирк и кричал маме, как всех любит, как скучает, как мысленно обнимает", - пишет он.
"Его по-прежнему принуждают пойти на сделку со следствием: за показания "Украина - террорист" обещают дать до 5 лет вместо 20. Но получают воздушный хрен в ответ", - добавил Котельянец.
Напомним, 10 августа 2016 года ФСБ РФ обвинила Главное управление разведки Министерства обороны Украины в направлении на территорию оккупированного Крыма диверсантов и ведении "массированных обстрелов". Одним из задержанных оказался 39-летний житель Энергодара Евгений Панов. Позже в МИД РФ назвали имя второго лица, схваченного российскими силовиками за "подготовку терактов в Крыму". Так, кроме Евгения Панова, сотрудники ФСБ РФ задержали Андрея Захтея.
(Фото со страницы Igor Kotelianets)
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Тримайся, Єген.
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Мрак, ужас и полная лоботомия. Да хоть это можете доказать, что бы все было "правильно?"
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