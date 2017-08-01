 СБУ нашла в Запорожском горсовете средства прослушки и тайного видеонаблюдения. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, обыски проводились в рамках уголовного производства, открытого по ст. 359 Уголовного кодекса Украины, по факту незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации.
Правоохранители обнаружили в помещениях горсовета несертифицированные системы аудио- и видеонаблюдения, которые направлены на экспертизу.
Напомним, ранее мэр Запорожья Владимир Буряк заявил, что причиной обысков, проводимых в кабинетах городского головы и его заместителей, стала информация о том, что из запорожской мэрии по ночам с помощью спецсредств передавалась информация на оккупированную территорию Донбасса.
(Фото СБУ)
369 2
Прокуратура и СБУ провели обыски в Киевской обладминистрации(21)
СБУ проводит обыски в мэрии Запорожья(19)
Информация о причастности Трояна к противоправной деятельности не подтвердилась, он не является подозреваемым лицом, - СБУ(112)
В ходе обысков на 41 спиртзаводе налоговики изъяли около 980 тонн спирта на 180 млн гривен(38)
Двое украинцев освободили из плена "ДНР"(0)
"Укрспирт" пока не комментирует информацию о массовых обысках на спиртзаводах(9)
Правоохранители проводят обыски на запорожском предприятии "Мотор Січ"(102)
Ответить
Ответить