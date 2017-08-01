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Все про:горсовет (392) Запорожье (1577) обыск (1182) СБУ (14672)

 СБУ нашла в Запорожском горсовете средства прослушки и тайного видеонаблюдения. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели следственные действия в помещениях Запорожского городского совета для выявления каналов сбора и передачи третьим лицам служебной информации с ограниченным доступом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, обыски проводились в рамках уголовного производства, открытого по ст. 359 Уголовного кодекса Украины, по факту незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации.

Правоохранители обнаружили в помещениях горсовета несертифицированные системы аудио- и видеонаблюдения, которые направлены на экспертизу.

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Напомним, ранее мэр Запорожья Владимир Буряк заявил, что причиной обысков, проводимых в кабинетах городского головы и его заместителей, стала информация о том, что из запорожской мэрии по ночам с помощью спецсредств передавалась информация на оккупированную территорию Донбасса.


СБУ нашла в Запорожском горсовете средства прослушки и тайного видеонаблюдения 01СБУ нашла в Запорожском горсовете средства прослушки и тайного видеонаблюдения 02

(Фото СБУ)
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Ууууу какие миниатюрнинькие.... прям как пгАвка... шпиЁни, мля...
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Цензор.НЕТФотоОбществоСБУ нашла в Запорожском горсовете средства прослушки и тайного видеонаблюдения. ФОТО
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