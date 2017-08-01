 СБУ нашла в Запорожском горсовете шпионские устройства. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, обыски проводились в рамках уголовного производства, открытого по ст. 359 Уголовного кодекса Украины, по факту незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации.
Правоохранители обнаружили в помещениях горсовета несертифицированные системы аудио- и видеонаблюдения, которые направлены на экспертизу.
Напомним, ранее мэр Запорожья Владимир Буряк заявил, что причиной обысков, проводимых в кабинетах городского головы и его заместителей, стала информация о том, что из запорожской мэрии по ночам с помощью спецсредств передавалась информация на оккупированную территорию Донбасса.
(Фото СБУ)
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Информация о причастности Трояна к противоправной деятельности не подтвердилась, он не является подозреваемым лицом, - СБУ(112)
Задержаны трое вымогателей. Среди них помощник замминистра МВД Трояна. У самого чиновника тоже был обыск, который не дал результата, - Луценко(279)
В ходе обысков на 41 спиртзаводе налоговики изъяли около 980 тонн спирта на 180 млн гривен(39)
"Укрспирт" пока не комментирует информацию о массовых обысках на спиртзаводах(9)
Сила договоренностей(0)
Налоговая милиция проводит широкомасштабную спецоперацию: на 41 спиртзаводе проходят обыски. ФОТОрепортаж(62)
ГПУ начала расследование по факту проведенных НАБУ обысков в доме и в рабочем кабинете судьи Вовка(29)
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Теперь, за любую камеру видеонаблюдения, можно получить по голове, если она "не сертифицирована".
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Идиоты!
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искали спецканалы передачи секретных данных в лугандон, а нашли, судя по фото - 2 обычные камеры видеонаблюдения, и какие-то шнурки к ним (походу, для подключения мониторов - я не спец).
мутно получается.
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Вот ссылка на KVM Switch: https://www.edimax.ru/edimax/merchandise/merchandise_detail/data/edimax/ru/kvm_switches_mini/ek-2u2ca/
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- Як ти здогадався?
- Дома на одну шафу стало більше..
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То есть, шпиён, стырив в мэрии инфу, потом подходил к окну, раскручивал белый моточек проводочка и, нажимая на тумблер правой рукой и высоко держа в левой руке маячок, кому-то семафорил :D .
А радистка Кэт ему в это время на утюге яичницу жарила.
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для подключения к компу по com-портам или по usb-портам
офуеть какое оно фсё миниатюрное незаметное.
особлива та хрень на полочке каторая изображает типа передатчик
маски шоу для дебилов и дерибана бюджета. премиёв ща грицуцка сябе навыдавает.
виднать на курворте дох бабла прокутило
.
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отрыжкимятодички
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отрыжкимятодички подогнали
ща ирисками мацтеров закидавать будут
.
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важно скокко премиёв грицацка с шакалОм подвалят
за то что ни убийство Шеремета ни убийство Вороненкова НЕ-РАС-СЛЕ-ДУ-ЮТ ...
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