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 Общество
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Все про:горсовет (392) Запорожье (1577) обыск (1182) СБУ (14674)

 СБУ нашла в Запорожском горсовете шпионские устройства. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели следственные действия в помещениях Запорожского городского совета для выявления каналов сбора и передачи третьим лицам служебной информации с ограниченным доступом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, обыски проводились в рамках уголовного производства, открытого по ст. 359 Уголовного кодекса Украины, по факту незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации.

Правоохранители обнаружили в помещениях горсовета несертифицированные системы аудио- и видеонаблюдения, которые направлены на экспертизу.

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Напомним, ранее мэр Запорожья Владимир Буряк заявил, что причиной обысков, проводимых в кабинетах городского головы и его заместителей, стала информация о том, что из запорожской мэрии по ночам с помощью спецсредств передавалась информация на оккупированную территорию Донбасса.


СБУ нашла в Запорожском горсовете шпионские устройства 01СБУ нашла в Запорожском горсовете шпионские устройства 02

(Фото СБУ)
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Ууууу какие миниатюрнинькие.... прям как пгАвка... шпиЁни, мля...
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ну какое фсб прислало - типа - аналогов в мире нет, тем и шпионили, какие шпионы -такая и техника.
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А СБУ об это запиналось, но найти не могла
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но нашли же, можэт и не всё, слишь, вопрос в другом - не стрёмно под омериканским флажком, ведь добавит санкции и будет твоим сородичям нужэн выновный - а тут ты под таким флажком - ну как, не стрёмно
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А мер - человек ахметки . Делаем выводы, что ахметка работает на ФСБ, бо без его ведома никто там не чихнет.
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Отличный прецедент для бездельников-ментов и сбушников.
Теперь, за любую камеру видеонаблюдения, можно получить по голове, если она "не сертифицирована".
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Пусть получче ищут, там радистка Кэт где-то прячется со своим чемойданом и двумя детишками.
Идиоты!
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как-то странно получается.
искали спецканалы передачи секретных данных в лугандон, а нашли, судя по фото - 2 обычные камеры видеонаблюдения, и какие-то шнурки к ним (походу, для подключения мониторов - я не спец).

мутно получается.
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таки да, очень грустно, что столько времени прошло, столько людей погибло, а все надеются на "договорняк" и хз на что еще. договариваться с историческими трупами - чревато. "люстрация" в следующий раз будет действительно народной.
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Борман вытащил из сейфа записку Штирлица. Штирлиц упирался и визжал.
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а в мэрии запорожья по ночам разрабатывали план освобождения ордло.
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А я свои шпионские часы подарил, от греха подальше... Один раз, правда- пригодились.
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Это KVM свитч, который для видео конференций используется и обычные камеры видео наблюдение. Такой набор почти в любом офисе найти можно.
Вот ссылка на KVM Switch: https://www.edimax.ru/edimax/merchandise/merchandise_detail/data/edimax/ru/kvm_switches_mini/ek-2u2ca/
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обследованию подлежит каждое подобное заведение.Крысы кремля слушают всех и вся......
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- За мною стежить КДБ, прослуховують мої рлзмови!
- Як ти здогадався?
- Дома на одну шафу стало більше..
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Гиркинд еще весной 2014 года хвастался мы об Украине знаем всё..........,я его за язык не тянул
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Так крыс до сих пор ловят и в армии и в СБУ, а также сообщалось, что знают обо всех нынешних делах в судах...
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Не во всем, понятно, с Аваковым согласен - НО - в этом ТОЧНО

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Если я правильно правильно разглядел, белый моточек провода - это тумблер (черная кнопочка) с каким-то светоустройством - типа маячка.
То есть, шпиён, стырив в мэрии инфу, потом подходил к окну, раскручивал белый моточек проводочка и, нажимая на тумблер правой рукой и высоко держа в левой руке маячок, кому-то семафорил :D .
А радистка Кэт ему в это время на утюге яичницу жарила.
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второе типа "устройство" это usb-hab

для подключения к компу по com-портам или по usb-портам

офуеть какое оно фсё миниатюрное незаметное.
особлива та хрень на полочке каторая изображает типа передатчик

маски шоу для дебилов и дерибана бюджета. премиёв ща грицуцка сябе навыдавает.

виднать на курворте дох бабла прокутило
.
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Так надо было дождаться ночи, когда стукачок приступит к сеансу "сдачи гос тайн", и взять урода с поличным.
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Мацтеров плаща и финажа среди камментаторов - хоть отбавляй! Идимотов - еще больше!
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оно из полюблятпелей диабетной отрыжки мятодички
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полюблятелей диабетной отрыжки мятодички подогнали
ща ирисками мацтеров закидавать будут
.
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Роутер и датчик движения? Афигеть сыскари.
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не важно что нашли.
важно скокко премиёв грицацка с шакалОм подвалят
за то что ни убийство Шеремета ни убийство Вороненкова НЕ-РАС-СЛЕ-ДУ-ЮТ ...
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Цензор.НЕТФотоОбществоСБУ нашла в Запорожском горсовете шпионские устройства. ФОТО
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