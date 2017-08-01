 Киевский выпускник Солодко поступил в 10 американских вузов. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "КП в Украине", ученик поступил в Гарвардский университет, Стэнфорд, Дартмут, Колумбийский, Северо-Восточный, Бостонский, Колгейтский университеты, а также колледж Вассара, университеты Вандербильта и Тафтса.
Солодко рассказал о собеседованиях при поступлении: "Мне задавали вопросы про политическую ситуацию в Украине. Спрашивали, как начинался Майдан… Обо мне расспрашивали. Как семья относится к тому, что я уезжаю… Я, в свою очередь, расспрашивал про университет".
Из всех вузов Георгий выбрал Гарвард, потому что тот предоставил парню грант на бесплатное обучение - в общей сложности 300 тысяч долларов за четыре года.
В Штаты выпускник отправляется в конце августа, а с 10 сентября начинаются занятия.
(Фото "КП в Украине")
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места всем не хватит.
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Это значит что они сами в нем заинтересованы)
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Крутэлик !
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