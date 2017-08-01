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Все про:вуз (622) поступление (27) США (13119) выпуск (112)

 Киевский выпускник Солодко поступил в 10 американских вузов. ФОТО

Выпускник финансово-правового лицея в Киеве Георгий Солодко поступил в 10 вузов США.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "КП в Украине", ученик поступил в Гарвардский университет, Стэнфорд, Дартмут, Колумбийский, Северо-Восточный, Бостонский, Колгейтский университеты, а также колледж Вассара, университеты Вандербильта и Тафтса.

Солодко рассказал о собеседованиях при поступлении: "Мне задавали вопросы про политическую ситуацию в Украине. Спрашивали, как начинался Майдан… Обо мне расспрашивали. Как семья относится к тому, что я уезжаю… Я, в свою очередь, расспрашивал про университет".

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Из всех вузов Георгий выбрал Гарвард, потому что тот предоставил парню грант на бесплатное обучение - в общей сложности 300 тысяч долларов за четыре года.

В Штаты выпускник отправляется в конце августа, а с 10 сентября начинаются занятия.


Киевский выпускник Солодко поступил в 10 американских вузов 01

(Фото "КП в Украине")
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не вернетса парень. так и теряем молодеж изза барыг!!! а потом епта почему у нас нет мозгов
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как в анекдоте,у барыг свои барыжки подростают.
места всем не хватит.
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Ви за себе спитали? А освіту треба здобувати найкращу- якщо мізки є!
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не вернется, хотя бы потому, что Гарвард потом найдет ему работу после окончания учебы- т.к они ему бабла отвалили, хватит оплатить всю учебу и при этом денег останется нормально жить во время учебы
Это значит что они сами в нем заинтересованы)
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Ширше мисліть: він же не на Юпітер чи Сузір"я Гончих Псів вилітає! Світ збагатиться ще одним видатним Українцем!
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Колись і туди вилітатимуть- от коменти про це інші будуть, впевнений.
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Он себя на всю жизнь обеспечил,жалко,что в Украине многие не понимают,что хорошее образование и саморазвитие принесёт больше денег и уважения,чем воровство и разбой
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Светлая голова, что тут сказать... Желаю Георгию добиться в жизни успеха!!
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С одной стороны - да, с другой - нет. Сколько выпускников Гарварда сидят клерками, ни карьеры нормальной, ни бизнеса. Просто хочется чтобы Георгий по-настоящему стал успешным
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2034 рік, президентом України обрано видатного економиста Георгія Соломко.
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на него найдут компромат, что он украл пирожок, потом порохоботы заклюют в комментах
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Удачи пареньку! В добрый путь ибо нечего ему тут делать.
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Наші діти кращі за нас- так і має бути. Щасти тобі!
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Молодчина! Вот если бы он после обучения еще и вернулся в Украину.....
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Его обучение оплачивает США ! Возврата не будет !
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Молодчага ! Родина это не то место где ты родился а там где тебя ценят и уважают !
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Будущий выпускник Гарварда !

Крутэлик !
Нехай щастить !
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молодец пацан, побольше бы таких в Украине и поменьше быдла
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Аж не верится, сам добился своими силами, что сказать молодец и умничка, уважуха, побольше таких.
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Цензор.НЕТФотоОбществоКиевский выпускник Солодко поступил в 10 американских вузов. ФОТО
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