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Все про:зарплата (1727) статистика (389) Гройсман (3233)

 "Наиболее существенно растут заработные платы по рабочим специальностям", - Гройсман. ИНФОГРАФИКА

зарплата

Средняя номинальная заработная плата в Украине по состоянию на 1 июля 2017 года составляет 7360 грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на Facebook.

"Согласно последним данным Госстата, средняя номинальная заработная плата в Украине за год (с июня 2016-го по июнь 2017-го) выросла на 37,9% и по состоянию на 1 июля составляет уже 7360 грн. Причем анализ показывает, что наиболее существенно растут заработные платы по рабочим специальностям", - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 60% работодателей допускают нарушения при выплате зарплат и уплате налогов, - ГФС

Напомним, в Украине по состоянию на первый квартал 2017 года средняя зарплата мужчин была на 1548 грн больше, чем у женщин, она составляла 7160 грн и 5612 грн соответственно.





Наиболее существенно растут заработные платы по рабочим специальностям, - Гройсман 01
(Инфографика со страницы Volodymyr Groysman)
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То-то я смотрю все строители и работяги стали на Мерсах на работу ездить ...
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Строители как для Украины неплохо зарабатывают.Знакомый строитель весной Шкоду купил.Пусть и не новую с салона, а три года в эксплуатации, но все равно неплохо.
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Та не, не еврей.Коренастый украинец.Он старший в бригаде они дома с нуля строят, умеют в строительстве все.
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Ну старшие у нас всегда на коне ... особенно когда всё умеют...
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А податки сплатив будівельник зі своїх заробітків?
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ага, сплатив, як і всі інші халтурщики, у нас всі платять податки....
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Это правда. Все дело в том, что последние лет 10-20 на Украине были популярные юристы, экономисты и прочие "эффективные" менеджеры. А та малость, которая училась на сантехников, электриков, сварщиков и прочих строителей сейчас серьезно "проредилась" Польшей и прочими ЕСами. Вот и осталось в стране на 1 электрика по 10 юристов, экономистов и менеджеров.
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Одна правда от Гройсмана а другая от меня ,сегодня ,именно сегодня мой сосед устроился в ЖЕК слесарем на пол ставки и будет получать почти две тысячи ,естественно гривен ... так мне кому верить,Гройсману или своему соседу ?
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Ну да так выросли и такая нехватка что знакомый уехал в Польшу,Саньехник и электрик
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тільки б шоколад не їло занадто....добрий вечір і вам !
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Интересно, с него подчиненные ржут открыто, или всё же за спиной?
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Вот, что безвиз животворящий делает: В «Борисполе» увидели делегацию бабушек :D

"Наиболее существенно растут заработные платы по рабочим специальностям", - Гройсман - Цензор.НЕТ 9734

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Повертайтеся після виборів.
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Керинские бабки? скоро прочитаем кто сбежал их страны
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...абы не для утех плотских.А хотя,чё бы и нет? И у старухи должна быть порнуха
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Если доллар еще в 3 раза обвалить можно и 10 000 поднять. Надо сравнивать не в гривне, а в уровне жизни что за эту гривну можно купить.
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Средняя зарплата по стране--это как средняя температура по больнице. В бумагах 36.6, а в палатах кому под 40, а кто-то уже остывает...
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так это всего лишь цифра, которая показывает среднюю по больнице во всех странах
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Брехня, ну может у кого и выросла зарплата, но вот только стоит вспомнить цены летом 2016 и глянуть на теперешние.
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Стою на асфальте я в лыжи обутый.
Толь лыжи не едут, толь я - долбанутый»,
День на дворе, в небо вышла луна,
Криком кричит в уши мне тишина

Кто я? Зачем я? И здесь почему?
Думаю месяц, никак не пойму,
Смотрюсь я в себя, а в глазах огоньки!
Может мне лыжи, сменить на коньки?
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бляха-муха))) воно вивчило дані статистики, а статистка - ну ви самі знаєте...
""Согласно последним данным Госстата, средняя номинальная заработная плата в Украине за год (с июня 2016-го по июнь 2017-го) выросла на 37,9% и по состоянию на 1 июля составляет уже 7360 грн. Причем анализ показывает, что наиболее существенно растут заработные платы по рабочим специальностям", - пишет он.Источник:https://censor.net.ua/p449987"
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Существенно растут, только у кумовей и корешей, какао-барыги. Судя по их недвижимости, автомобилям, и стремительно растущим мордам.
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Вот это новость!!! Бывший донецкий румын Луческу возглавит сборную Турции, которая играет с нашей сборной в одной группе!!!
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1. Если взять зарплату руководителя в банке 200 000 в месяц и зарплату медсестры 3500, то номинальная зарплата будет и 100000 КАЖДОМУ
2. А если взять зарплату руководителя нефтегаза - 1000000.....,,,,,,
Берем калькуляторы.
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А если взять зарплату Гройсмана и поделить с уборщицей вокзала , то средняя зарплата уборщицы будет....!
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Существует такое понятие "реальная зарплата"-это,в двух словах,сколько товаров и услуг на неё можно купить.Этим понятием они очень не любят оперировать. Помнится зарплата у меня была 2 миллиона,а купить на неё можно было дырку от бублика.
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Люди рабочих специальностей, вам слово. Хвастайтесь!
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Вантажників у Києві заманюють зарплатнею у 8000 грн.
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На складах будматеріалів- там зараз гаряче, будівництво на підйомі.
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Это не рост реальной ЗП.
Реальные ЗП украинцев как были на уровне 2014 года, так и остались. Чем этот Шариков хвастается не понятно.
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Наиболее существенно растут заработные платы по рабочим специальностям - судьи,прокуроры,министры,замыавакова,коболевы, прохоренки и разная порохошушера.
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Что-то он давно ничего торжественно не открывал.
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как вариант , может ещё пойти чему нибудь "вклонитись"
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И с рабочим визитом никуда не ездил давненько!
И "смотреть в глаза, это премьерная контрольная закупка, я тут инкогнито" - аптеки не проверял!

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Мдааа... І це погано. Може, Гройсману слід було сказати, що зарплати впали і було б добре?
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"Согласно последним данным Госстата, средняя номинальная заработная плата в Украине за год (с июня 2016-го по июнь 2017-го) выросла на 37,9% и по состоянию на 1 июля составляет уже 7360 грн. Источник: https://censor.net.ua/p449987
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а індекс інфляції склав за різними данними в середньому 34%. Грося, не лізь в політику не позор Вінницю, займайся дорогами і інфраструктурою, це твоє всьо
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Ложь изо рта неграмотного популиста. Рост зарплат всегда следует за ростом спроса на рынке труда на рабочую силу - а рост спроса на рабочую силу следует только после роста уровня инвестиций в экономику. Роста инвестиций - нет. Это подтверждается почти нулевым уровнем роста ВЫП страны. Возникает вопрос - за счёт чего происходит рост номинальной зарплаты, если рост промпроизводства на уровне 2%? Скорее всего это обещания повысить зарплату , что подтверждается стабильным ростом задолженности по Ее выплате в Украине.
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У начальника Укрпошти з п 300000 (триста тысяч)
У соседки - почтальонши з.п. 0.7 ставки (2200).
Пойду обрадую, что в среднем со своим шефом она получает 151 000 гривен...
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Слова это такие слова!!!!
Минимальную з.п. увеличили АЖ в 2 раза, а прокурорам добавили ТОЛЬКО по 100 тысяч...
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Херь это всё средняя зарплата 4500-5000 реальная не больше
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Ілон Маск прийняв виклик Володимира Гройсмана. І запускає свій проект транспортування кавунів.

"Наиболее существенно растут заработные платы по рабочим специальностям", - Гройсман - Цензор.НЕТ 9237
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Та в країні безробіття зростає, молодь тікає до Польщі, а воно верещить про перемоги!!! Це ж нонсенс, що в країні де війна, криза і безробіття, де народ хоче і може працювати, люди замість того, щоб за допомогою державних програм і залучення іноземних інвестицій, своєю працею піднімали економику, зараз змушені залишати країну, бо ці щуроістоти, що 3,5 роки при владі не здатні ні створити ринок праці, ні дати можливості українцям працювати в себе вдома заради процвітання власної країни!
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С такой средней зарплатой скоро и на хлеб не будет хватать с нынешними ценами
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Наиболее существенно растут заработные платы по рабочим специальностям", - Гройсман. ИНФОГРАФИКА
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