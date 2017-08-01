 "Наиболее существенно растут заработные платы по рабочим специальностям", - Гройсман. ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на Facebook.
"Согласно последним данным Госстата, средняя номинальная заработная плата в Украине за год (с июня 2016-го по июнь 2017-го) выросла на 37,9% и по состоянию на 1 июля составляет уже 7360 грн. Причем анализ показывает, что наиболее существенно растут заработные платы по рабочим специальностям", - пишет он.
Напомним, в Украине по состоянию на первый квартал 2017 года средняя зарплата мужчин была на 1548 грн больше, чем у женщин, она составляла 7160 грн и 5612 грн соответственно.
(Инфографика со страницы Volodymyr Groysman)
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За месяц ГФС вывела из тени более чем 1,5 млрд гривен, - Гройсман(16)
Внешние долги Украины составляют 80% ВВП, - Гройсман(103)
Пока будет строиться терминал в Гостомеле, "Борисполь" или "Жуляны" на временных условиях могут предоставить Ryanair свои услуги, - Гройсман(70)
"Это не зарубежный хайвей, а обновленная украинская дорога в Карпатах", - Гройсман показал одну из отремонтированных дорог. ВИДЕО(201)
Чья пенсия лучше?(0)
Соглашение о зоне свободной торговли с ЕС и Канадой открывает для Украины новые возможности, которыми мы уже начинаем пользоваться, - Гройсман(101)
"Пенсии будут автоматически перерассчитываться ежегодно с учетом роста средней заработной платы и инфляции", - Гройсман(152)
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Толь лыжи не едут, толь я - долбанутый»,
День на дворе, в небо вышла луна,
Криком кричит в уши мне тишина
Кто я? Зачем я? И здесь почему?
Думаю месяц, никак не пойму,
Смотрюсь я в себя, а в глазах огоньки!
Может мне лыжи, сменить на коньки?
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""Согласно последним данным Госстата, средняя номинальная заработная плата в Украине за год (с июня 2016-го по июнь 2017-го) выросла на 37,9% и по состоянию на 1 июля составляет уже 7360 грн. Причем анализ показывает, что наиболее существенно растут заработные платы по рабочим специальностям", - пишет он.Источник:https://censor.net.ua/p449987"
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2. А если взять зарплату руководителя нефтегаза - 1000000.....,,,,,,
Берем калькуляторы.
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4 ч · Киев ·
А кавуни, тим часом, продовжують свій рух.
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Реальные ЗП украинцев как были на уровне 2014 года, так и остались. Чем этот Шариков хвастается не понятно.
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И "смотреть в глаза, это премьерная контрольная закупка, я тут инкогнито" - аптеки не проверял!
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а індекс інфляції склав за різними данними в середньому 34%. Грося, не лізь в політику не позор Вінницю, займайся дорогами і інфраструктурою, це твоє всьо
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У соседки - почтальонши з.п. 0.7 ставки (2200).
Пойду обрадую, что в среднем со своим шефом она получает 151 000 гривен...
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Минимальную з.п. увеличили АЖ в 2 раза, а прокурорам добавили ТОЛЬКО по 100 тысяч...
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