 Рейсовый автобус попал в ДТП на Львовщине, один человек погиб, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 1 августа, около 13.30 на автодороге Киев - Чоп возле села Гамалиевка, Пустомытивского района.
"Как предварительно установили правоохранители, 50-летнему водителю рейсового автобуса, который следовал по маршруту Львов - Радехов, внезапно стало плохо, он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и въехал в отбойник.
Водитель автобуса скончался на месте происшествия, двое пассажиров, мужчина и женщина, обратились за помощью врачей", - говорится в сообщении.
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