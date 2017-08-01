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 Рейсовый автобус попал в ДТП на Львовщине, один человек погиб, - Нацполиция. ФОТО

Во Львовской области в результате ДТП с участием рейсового автобуса один человек погиб, двое получили травмы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 1 августа, около 13.30 на автодороге Киев - Чоп возле села Гамалиевка, Пустомытивского района.

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"Как предварительно установили правоохранители, 50-летнему водителю рейсового автобуса, который следовал по маршруту Львов - Радехов, внезапно стало плохо, он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и въехал в отбойник.

Рейсовый автобус попал в ДТП на Львовщине, один человек погиб, - Нацполиция 01

Водитель автобуса скончался на месте происшествия, двое пассажиров, мужчина и женщина, обратились за помощью врачей", - говорится в сообщении.

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