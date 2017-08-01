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 Киевские новости
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Все про:Австрия (369) Киев (17747) педофил (388) Нацполиция (8213)

 Полиция задержала австрийца, находящегося в розыске за педофилию. ФОТО

Во вторник, 1 августа, сотрудники уголовного розыска задержали в Киеве 57-летнего гражданина Австрии, который скрывался от правоохранительных органов своей страны из-за обвинений в растлении малолетних.

Об этом рассказали в департаменте коммуникации Нацполиции, сообщает Цензор.НЕТ.

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"От компетентных органов Австрийской Республики была получена информация, что разыскиваемый с целью избежания уголовной ответственности в декабре 2016 года бежал в Украину, где и скрывался до сегодняшнего дня", - говорится в сообщении.

Педофил был задержан столичными правоохранителями на территории жилого массива Виноградарь.

"В настоящее время решается вопрос о его экстрадиционном аресте", - добавили в ведомстве.

Полиция задержала австрийца, находящегося в розыске за педофилию 01
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И что характерно что задержан в трусах.
И место где лучше педофилить спалили.
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиПолиция задержала австрийца, находящегося в розыске за педофилию. ФОТО
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