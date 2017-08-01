 Полиция задержала австрийца, находящегося в розыске за педофилию. ФОТО

Об этом рассказали в департаменте коммуникации Нацполиции, сообщает Цензор.НЕТ.
"От компетентных органов Австрийской Республики была получена информация, что разыскиваемый с целью избежания уголовной ответственности в декабре 2016 года бежал в Украину, где и скрывался до сегодняшнего дня", - говорится в сообщении.
Педофил был задержан столичными правоохранителями на территории жилого массива Виноградарь.
"В настоящее время решается вопрос о его экстрадиционном аресте", - добавили в ведомстве.
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https://narodna-pravda.ua/2017/08/01/gpu-zakryla-spravu-proty-nardepa-strilka-pashynskogo/
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И место где лучше педофилить спалили.
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