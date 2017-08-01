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 ДТП с военной техникой на Херсонщине: буксируемая БРДМ выехала на встречку и врезалась в микроавтобус - один человек погиб. ФОТО

В Голопристанском районе Херсонской области боевая разведывательно-дозорная машина (БРДМ), которая двигалась на буксире, в результате повреждения колеса выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с микроавтобусом "Ниссан Примастар". В результате аварии водитель микроавтобуса погиб, а две женщины получили травмы различной степени тяжести.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Херсонской области.

ДТП произошло на 21 км автодороги Голая Пристань - Железный Порт недалеко от с.Чулаковка.

Было установлено, что у БРДМ, которая двигалась на буксире, произошло повреждение левого переднего колеса и военная техника выехала на встречную полосу движения, где ехал "Ниссан Примастар" с жителями Винницкой области.

"Произошло столкновение транспортных средств и микроавтобус перевернулся. В результате ДТП 66-летний пассажир автомобиля "Ниссан Примастар" от полученных травм скончался по дороге в больницу. Еще двое пассажиров (женщины 1949 и 1961 г.р.) с травмами разной степени тяжести были госпитализированы в Голопристанскую районную больницу", - говорится в сообщении.

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Предварительная правовая квалификация - ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Проводятся необходимые следственные действия для установления всех причин и обстоятельств ДТП.

ДТП с военной техникой на Херсонщине: буксируемая БРДМ выехала на встречку и врезалась в микроавтобус - один человек погиб 01ДТП с военной техникой на Херсонщине: буксируемая БРДМ выехала на встречку и врезалась в микроавтобус - один человек погиб 02

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А когда то в такое колесо можно было с калаша три раза стрельнуть и оно не сдувалось..
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Если не своим ходом, то на платформе или на жесткой сцепке. На галстуке бардак тянуть муветон...
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с чего взял? даже при жесткой сцепке буксируемое тс может вилять до полметра в стороны. меньше конечно чем на тросу но может, а если еще был разрыв колеса то...
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Прям роковой случай...
стечение обстоятельств...
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"Сердечный приступ, подумал Штирлиц, поглаживая ручку топора торчащую из спины Бормана"
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тянули на буксире значит скорость маденькая была а тот шнырь топил на усю вот и результат.Виновен водий микроавто
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он на воей полосе...и скоростной режим в свои 66 лет вряд ли нарушал...
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А вот пристегнутся ремнями ему и пассажиру не помешало бы может и живым остался бы.
Судя по двум выпуклостям на лобовом стекле его ударили изнутри два тела.
И толку теперь что он прав, если он мертв?
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Ще хоча б одне фото додали загальне. Уміють створити інтригу ((( Сиди тут і додумуй
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДТП с военной техникой на Херсонщине: буксируемая БРДМ выехала на встречку и врезалась в микроавтобус - один человек погиб. ФОТО
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