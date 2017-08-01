 ДТП с военной техникой на Херсонщине: буксируемая БРДМ выехала на встречку и врезалась в микроавтобус - один человек погиб. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Херсонской области.
ДТП произошло на 21 км автодороги Голая Пристань - Железный Порт недалеко от с.Чулаковка.
Было установлено, что у БРДМ, которая двигалась на буксире, произошло повреждение левого переднего колеса и военная техника выехала на встречную полосу движения, где ехал "Ниссан Примастар" с жителями Винницкой области.
"Произошло столкновение транспортных средств и микроавтобус перевернулся. В результате ДТП 66-летний пассажир автомобиля "Ниссан Примастар" от полученных травм скончался по дороге в больницу. Еще двое пассажиров (женщины 1949 и 1961 г.р.) с травмами разной степени тяжести были госпитализированы в Голопристанскую районную больницу", - говорится в сообщении.
Предварительная правовая квалификация - ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Проводятся необходимые следственные действия для установления всех причин и обстоятельств ДТП.
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стечение обстоятельств...
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Судя по двум выпуклостям на лобовом стекле его ударили изнутри два тела.
И толку теперь что он прав, если он мертв?
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