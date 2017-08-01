 СБУ задержала украинца, пытавшегося провезти в желудке 1,3 кг кокаина из Южной Америки. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Сообщается, что правоохранители задержали 25-летнего жителя Киевской области, который, возвращаясь из Южной Америки, пытался ввезти в своем желудке 28 полиэтиленовых капсул с кокаином общей массой около 1300 граммов.
Наркокурьер, которого оперативники спецслужбы разоблачили во время пересечения границы, признался, что за работу ему обещали 4500 долларов США.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении. Продолжается досудебное расследование.
Также в Киеве сотрудники СБ Украины разоблачили группу злоумышленников, которые распространяли кокаин среди клиентов ночных клубов.
Во время обысков по месту жительства членов группы и в ночных развлекательных заведениях правоохранители обнаружили веса для фасовки наркотиков, кокаин, пакетики для упаковки, деньги и записи, свидетельствующие о противоправной деятельности.
Двух наркодельцов задержали. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех фигурантов дела.
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то все...
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