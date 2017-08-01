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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Киевская область (1638) наркотики (1542) СБУ (14668)

 СБУ задержала украинца, пытавшегося провезти в желудке 1,3 кг кокаина из Южной Америки. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины перекрыла канал контрабанды наркотиков в Киевскую область из Южной Америки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Сообщается, что правоохранители задержали 25-летнего жителя Киевской области, который, возвращаясь из Южной Америки, пытался ввезти в своем желудке 28 полиэтиленовых капсул с кокаином общей массой около 1300 граммов.

Наркокурьер, которого оперативники спецслужбы разоблачили во время пересечения границы, признался, что за работу ему обещали 4500 долларов США.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении. Продолжается досудебное расследование.

Также в Киеве сотрудники СБ Украины разоблачили группу злоумышленников, которые распространяли кокаин среди клиентов ночных клубов.

Во время обысков по месту жительства членов группы и в ночных развлекательных заведениях правоохранители обнаружили веса для фасовки наркотиков, кокаин, пакетики для упаковки, деньги и записи, свидетельствующие о противоправной деятельности.
Двух наркодельцов задержали. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех фигурантов дела.

СБУ задержала украинца, пытавшегося провезти в желудке 1,3 кг кокаина из Южной Америки 01СБУ задержала украинца, пытавшегося провезти в желудке 1,3 кг кокаина из Южной Америки 02СБУ задержала украинца, пытавшегося провезти в желудке 1,3 кг кокаина из Южной Америки 03СБУ задержала украинца, пытавшегося провезти в желудке 1,3 кг кокаина из Южной Америки 04СБУ задержала украинца, пытавшегося провезти в желудке 1,3 кг кокаина из Южной Америки 05СБУ задержала украинца, пытавшегося провезти в желудке 1,3 кг кокаина из Южной Америки 06СБУ задержала украинца, пытавшегося провезти в желудке 1,3 кг кокаина из Южной Америки 07СБУ задержала украинца, пытавшегося провезти в желудке 1,3 кг кокаина из Южной Америки 08


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- Осмелюсь доложить, господин лейтенант, - сказал Швейк, - необходимо, чтобы из меня всё лезло постепенно, как из старого матраца, а то вы не сможете себе представить весь ход событий. (с)
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Так надо было проследить всю цепочку до получателя,зачем на границе хватать?
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затем, чтоб чистейший разбавить в три раза ......потом не уследишь как из него уже 4 кило сделают!...или ты думаешь им интересно кому он вез?.....нифига!...они и так это прекрасно знали еще до поставки!))).....мусорам интересней 2 кг себе на карман заработать!
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ну вполне может быть мне тоже кажется найти в желудке кокс без наводки нереально
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100% -ная наводка!.....мусора знали еще когда он туда улетел!.....+ знают кому вез!)))
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Интересно, а как это все извлекли? Небось практолог вспотел... Интересно, как такую кучу - можно заглотить? Есть же таланты
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Наркоманам пох видимо что нюхать даже кокаин который вышел из чьей то жопы.
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Ё-мое, даже 500 неденоминированных белорусских рублей (68 украинских копеек).
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А если бы одна из полиэтиленовых "капсул" порвалась?
то все...
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бывает....но очень-очень редко.....тогда летальный исход в сумасшедшем кайфе!)))
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2 доллара за грамм в Колумбии и 300 долларов в Киеве.......можно было ишаку и 10000 зелени платить за рейс....
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Мера пресечения: при поимке дилера скормить ему весь найденный с ним товар. После чего отпустить.
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А интересно было бы его незаметно усыпить, кокаин изъять, а вместо него запихнуть обратно какой-нибудь препарат, который через несколько дней после приёма окрасил бы кожу... И понаблюдать эффект.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ задержала украинца, пытавшегося провезти в желудке 1,3 кг кокаина из Южной Америки. ФОТОрепортаж
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