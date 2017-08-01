 Луценко: ГПУ задержала на взятке 15-го за год прокурора. ФОТО

Об этом Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Генинспекция ГПУ совместно с "К" СБУ задержала очередного, 15-го в этом году, подозреваемого в коррупции прокурора при получении 5 тыс дол. США, которые он требовал от обвиняемого по делу МВД. Очищаемся", - написал он.
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Неужели и этих, бля#ь, нужно косой выкашивать?!
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https://www.obozrevatel.com/sport/sport/84365-ukraina-vyiigrala-ryibnyij-chempionat-mira-obojdya-rossiyu.htm
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Да там рыбалка, наверное, не простая. Пойманная рыбка показывает рыбакам свои зубки - компромат на рыбаков. Ну не могут прокуроры не иметь компру на других, а сейчас и на рыбаков, которые вчера были в одной упряжке. Работа такая, нужна страховка. Ведь они изнутри знают методы работы прокуратуры.
Если начать сажать хоть кого-то из прокуроров, то начнется армагедон прокурорской системы, который накроет в первую очередь рыбаков.
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