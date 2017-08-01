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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:задержание (6031) Луценко (7065) прокурор (976)

 Луценко: ГПУ задержала на взятке 15-го за год прокурора. ФОТО

Генеральная прокуратура Украины совместно с СБУ задержали при получении 5 тыс. дол. США прокурора-вымогателя.

Об этом Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Генинспекция ГПУ совместно с "К" СБУ задержала очередного, 15-го в этом году, подозреваемого в коррупции прокурора при получении 5 тыс дол. США, которые он требовал от обвиняемого по делу МВД. Очищаемся", - написал он.

Луценко: ГПУ задержала на взятке 15-го за год прокурора 01Луценко: ГПУ задержала на взятке 15-го за год прокурора 02
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Сколько из них сидит и в какой колонии сидят "бриллиантовые" прокуроры ???
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Всех прокуроров нужно менять,а не садить каплю в море,а море взяточников работает.
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а ты будку построил, чтобы такие вопросы задавать?
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Циркова вистава від імітаторів рехворм і борцунів з корупцією триває!!!))
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Ну и вопросы у тебя. А не агент кремля ли ты часом?
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Задержало! Как задержало,так и выпустит! Первый раз что ли!
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- Вторая стадия кражи гуся, - холодно заметил Остап. - Третья стадия начнется после поимки виновного. Она сопровождается чувствительными побоями.(с)
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по фото видно, что молодая поросль.
Неужели и этих, бля#ь, нужно косой выкашивать?!
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Этих в первую очередь. Они с первого курса юрки уже настропалились на "працю собі на карман" без всяких сантиментов
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Нашел чем хвалиться. Когда отпустили больше чем задержали...
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Эти ублюдки по другому свою жизнь не представляют
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І навіть 50коп на лежить капоті , як головний доказ ...
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а шо с "бриллиантовыми" прокуроришками? А шо со всеми остальными задержанными? Как уже задолбала эта бестолковая шоколадно-вафельная брехня про все. 99% прокуроришек подлежат посадке с конфискацией после элементарной сверки доходов с расходами, а этот крысеныш нам 14 задержанных под нос сует, работу симулирует. Тьфу, противно смотреть на эти лживые рожи.
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Где? Где хоть одна посадка? спортсмены рыбалки, поймали, подоили, выпустили..
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спортсмены рыбалки, поймали, подоили, выпустили..

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Да там рыбалка, наверное, не простая. Пойманная рыбка показывает рыбакам свои зубки - компромат на рыбаков. Ну не могут прокуроры не иметь компру на других, а сейчас и на рыбаков, которые вчера были в одной упряжке. Работа такая, нужна страховка. Ведь они изнутри знают методы работы прокуратуры.
Если начать сажать хоть кого-то из прокуроров, то начнется армагедон прокурорской системы, который накроет в первую очередь рыбаков.
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А там в любого плюнь... не ошибёшься. Нужна люстрация. Всех нынешних уволить. Пригласить не замаранных коллег из Грузии, стран Балтии. Пусть поработают лет пять и новых наших научат.
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Вся правда о реальной борьбе с корупцией в силовых и контролирующих органах лежит в статистике посидельцев Менской колонии в разрезе принадлежности к этим структурам. Но это большая гостайна.
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Извините, а гройсмановские арбузы нам будут продавать по цене "Херсон+"?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЛуценко: ГПУ задержала на взятке 15-го за год прокурора. ФОТО
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