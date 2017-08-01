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Все про:алкоголь (1625) Львовщина (1564) Нацполиция (8208) фальсификат (317)

 Полиция ликвидировала схему по производству и продаже фальсифицированного алкоголя на Западе Украины: изъяты около 80 тонн спирта и более 1,1 млн грн. ФОТО

Сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции во Львовской области под процессуальным руководством областной прокуратуры раскрыли сеть заводов, на которых осуществлялось изготовление фальсифицированных алкогольных напитков в промышленных масштабах.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

По ее словам, организаторами незаконной деятельности являются двое братьев - жители Львова. На мини-заводах, расположенных во Львовской и Закарпатской областях осуществлялось производство около 40 тысяч бутылок фальсификата в сутки. Для безостановочного изготовления алкоголя к работе на заводах были привлечены более 30 человек, которые работали безвыездно вахтовым методом. В дальнейшем фальсификат продавался через сеть перевалочных баз, которые находились на территории Львовской, Закарпатской и Волынской областей.

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"Сегодня с привлечением спецподразделения КОРД и батальйона особого назначения управления Нацполиции во Львовской области были проведены более 50 обысков по местам изготовления и хранения фальсификата, транспортных средствах, на которых он перевозился, а также по местам проживания причастных к незаконной деятельности лиц. Также были перекрыты каналы поставки значительных партий спирта. Всего в результате проведенных мероприятий были изъяты около 80 тонн спирта, около 36 тысяч литров фальсификата под видом известных торговых марок, почти 200 тысяч поддельных марок акцизного налога, поддельные этикетки, более 1,1 миллиона гривен наличными, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет более 30 миллионов гривен", - рассказала Калиновская.

По ее словам, на местах изготовления фальсификата задержаны 12 человек. Кроме того, установлено место производства этикеток для алкоголя. В настоящее время проводятся мероприятия по обнаружению всех причастных к изготовлению фальсификата лиц.

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Полиция ликвидировала схему по производству и продаже фальсифицированного алкоголя на Западе Украины: изъяты около 80 тонн спирта и более 1,1 млн грн 01

Полиция ликвидировала схему по производству и продаже фальсифицированного алкоголя на Западе Украины: изъяты около 80 тонн спирта и более 1,1 млн грн 02

Полиция ликвидировала схему по производству и продаже фальсифицированного алкоголя на Западе Украины: изъяты около 80 тонн спирта и более 1,1 млн грн 03

Полиция ликвидировала схему по производству и продаже фальсифицированного алкоголя на Западе Украины: изъяты около 80 тонн спирта и более 1,1 млн грн 04

Полиция ликвидировала схему по производству и продаже фальсифицированного алкоголя на Западе Украины: изъяты около 80 тонн спирта и более 1,1 млн грн 05

Полиция ликвидировала схему по производству и продаже фальсифицированного алкоголя на Западе Украины: изъяты около 80 тонн спирта и более 1,1 млн грн 06

Полиция ликвидировала схему по производству и продаже фальсифицированного алкоголя на Западе Украины: изъяты около 80 тонн спирта и более 1,1 млн грн 07

Полиция ликвидировала схему по производству и продаже фальсифицированного алкоголя на Западе Украины: изъяты около 80 тонн спирта и более 1,1 млн грн 08

Полиция ликвидировала схему по производству и продаже фальсифицированного алкоголя на Западе Украины: изъяты около 80 тонн спирта и более 1,1 млн грн 09

Полиция ликвидировала схему по производству и продаже фальсифицированного алкоголя на Западе Украины: изъяты около 80 тонн спирта и более 1,1 млн грн 10

Полиция ликвидировала схему по производству и продаже фальсифицированного алкоголя на Западе Украины: изъяты около 80 тонн спирта и более 1,1 млн грн 11

Полиция ликвидировала схему по производству и продаже фальсифицированного алкоголя на Западе Украины: изъяты около 80 тонн спирта и более 1,1 млн грн 12

Полиция ликвидировала схему по производству и продаже фальсифицированного алкоголя на Западе Украины: изъяты около 80 тонн спирта и более 1,1 млн грн 13

Полиция ликвидировала схему по производству и продаже фальсифицированного алкоголя на Западе Украины: изъяты около 80 тонн спирта и более 1,1 млн грн 14

Полиция ликвидировала схему по производству и продаже фальсифицированного алкоголя на Западе Украины: изъяты около 80 тонн спирта и более 1,1 млн грн 15

Полиция ликвидировала схему по производству и продаже фальсифицированного алкоголя на Западе Украины: изъяты около 80 тонн спирта и более 1,1 млн грн 16

Калиновская подчеркнула, что мероприятия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) УК.
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