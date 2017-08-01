 Морские пехотинцы и курсанты ВМС тренируют строевую выучку к параду на День Независимости, - ВМС ВСУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщается на странице ВМС ВС Украины в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Подготовка к параду на День Независимости Украины: морские пехотинцы и курсанты Военно-Морских Сил ВС Украины тренируют строевую выучки", - говорится в сообщении.
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Але життя не вчить - совковий менталітет все одно переважає , треба парад - і фсьо тут !
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В Одессе феерверг недавно запустили *в воздух*бабло,и тут же волонтеры собирают деньги на лекарство раненным!Я не понимаю!
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Видать Нарцису очень нравится, когда его - Говнокомандующего,- приветствуют солдаты.
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"Нас снова нету, нигде нас нету,
Но сквозь Ростов который раз
Идут гробы, на них - береты,
И флаг российский везет УАЗ".
"И даже тельник не греет душу, Его в Ростове снимали мы"
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На хера этот ЦИРК? Это воины или клоуны? Стрелять пусть лучше учатся лишний раз...
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