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 Морские пехотинцы и курсанты ВМС тренируют строевую выучку к параду на День Независимости, - ВМС ВСУ. ФОТОрепортаж

Морские пехотинцы и курсанты Военно-Морских Сил ВС Украины тренируют строевую выучку ко Дню Независимости.

Об этом сообщается на странице ВМС ВС Украины в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Подготовка к параду на День Независимости Украины: морские пехотинцы и курсанты Военно-Морских Сил ВС Украины тренируют строевую выучки", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В параде по случаю Дня Независимости примут участие представители других стран и будут введены новые традиции, - Полторак

Морские пехотинцы и курсанты ВМС тренируют строевую выучку к параду на День Независимости, - ВМС ВСУ 01Морские пехотинцы и курсанты ВМС тренируют строевую выучку к параду на День Независимости, - ВМС ВСУ 02Морские пехотинцы и курсанты ВМС тренируют строевую выучку к параду на День Независимости, - ВМС ВСУ 03Морские пехотинцы и курсанты ВМС тренируют строевую выучку к параду на День Независимости, - ВМС ВСУ 04Морские пехотинцы и курсанты ВМС тренируют строевую выучку к параду на День Независимости, - ВМС ВСУ 05Морские пехотинцы и курсанты ВМС тренируют строевую выучку к параду на День Независимости, - ВМС ВСУ 06Морские пехотинцы и курсанты ВМС тренируют строевую выучку к параду на День Независимости, - ВМС ВСУ 07
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Совок ,сила таких подразделений должна быть в совершенно других направлениях ...
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3 роки тому , під в розпал боїв за Ілловайськ , в Києві такий класний парад був !...
Але життя не вчить - совковий менталітет все одно переважає , треба парад - і фсьо тут !
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Столько тех парадов ВМФ Украины в Севастополе было,потом более 60% перешли на строрноу врага
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Строевая выучка современному профессиональному военному также нужна как и попу гармонь.
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Нахрена этот "балет"? Шоб жирный коррупционер-генерал и его друзья получили эстетическое удовольствие? Лучше бы боевой подготовкой занялись.
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Це ідіотизм в таку спеку маячнею займатись.
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Бедные хлопцы - в такую жарищу по асфальту ноги отбивать(
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не могу понять этой затеи в нынешних условиях войны!
В Одессе феерверг недавно запустили *в воздух*бабло,и тут же волонтеры собирают деньги на лекарство раненным!Я не понимаю!
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Судя по обилию военных парадов, проводимых по инициативе Шоколадного Дерьма, в Европе, кроме России, армия есть только в Украине.
Видать Нарцису очень нравится, когда его - Говнокомандующего,- приветствуют солдаты.
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Здесь - о других морпехах:
"Нас снова нету, нигде нас нету,
Но сквозь Ростов который раз
Идут гробы, на них - береты,
И флаг российский везет УАЗ".

"И даже тельник не греет душу, Его в Ростове снимали мы"
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парады мы можем и у китайцев посмотреть....(их не переплюнуть)... А наши могут и вольным шагом пройти..., - пускай лучше стрельбу оттачивают..., нахер понты...

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Китайцям можна проводити паради - в них потужна Армія і на них ніхто нападати не наважиться ... є привід пишатися .
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Хай проведуть парад генералів перед трибуною з генералісімусом.
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Только попробуйте , ватные гниды , что-нибудь высрать в сторону ВМС ВСУ .
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"Чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона".

На хера этот ЦИРК? Это воины или клоуны? Стрелять пусть лучше учатся лишний раз...
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Все еще помнят этот черный "парад", когда в иловайском котле наших солдат убивали и они из последних сил просили помощи, а шакаладный с гелетеем улыбались им так было в это время приятно стоять на трибуне!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныМорские пехотинцы и курсанты ВМС тренируют строевую выучку к параду на День Независимости, - ВМС ВСУ. ФОТОрепортаж
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