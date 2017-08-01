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 Политика Украины, Экономика
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Все про:инвестиции (799) Одесса (5787) порт (267) Омелян (303)

 "Систему преодолеть возможно!", - Омелян о сносе в Одесском порту здания, которое мешало завершить инвестпроект на сумму $100 млн. ФОТО

В Одесском морском порту снесли так называемый "голубой домик", который мешал завершить масштабный инвестиционный проект компаний Louis Dreyfus и "Бруклин-Киев".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, информирует Цензор.НЕТ.

"Исторический момент - демонтаж "голубого домика" в Одесском морском порту, которое было преградой инвестиционному проекту стоимостью более 100 млн долларов США. Несколько лет бюрократической волокиты мешали развитию и завершению реализации инвестиционного проекта "Бруклин-Киев", Louis Dreyfus. При финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития в объеме 60 млн долларов США, проект позволит иметь терминал с пропускной способностью до 4.5 млн тонн. А это новые рабочие места и развитие порта", - написал он.

Систему преодолеть возможно!, - Омелян о сносе в Одесском порту здания, которое мешало завершить инвестпроект на сумму $100 млн 01

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В октябре 2013 года Louis Dreyfus и "Бруклин-Киев" заключили соглашение о создании совместного предприятия по развитию и управлению зерновым терминалом в Одесском порту с годовой пропускной способностью 4,5 млн тонн. В июле 2014 года ЕБРР и ООО "Бруклин-Киев" подписали договор о предоставлении кредита на $60 млн на строительство терминала в Одесском порту в рамках совместного проекта с Louis Dreyfus.

Чтобы снести "голубой домик", который мешал реализации проекта, необходимо было внести изменения в финплан госпредприятия, который в последствии должно было утвердить профильное министерство, а другие министерства и правительство - согласовать.
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Пэрэмога. Барыги получили искомое.
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Пендель "киваловым-трухановым"? Давно пора.
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Хозяин голубого домика хотел половину суммы.
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Омеляну потрібно харчувати велике шобло "сиріток",яких Бальчун викинув з грошових потоків Укрзалізниці...А ця туфта,так видимість типу на благо..
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после победы всем кацапам по такому построим
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БОТИКИ ПРАЦЮЮТЬ КОЖНІЙ ПЕРЕМОЗІ УКРАЇНИ ВОНИ БІСНУЮЦЯ І ОБЛИВАЮТЬ ВСЕ БРУДОМ
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Систему преодолеть возможно!", - Омелян о сносе в Одесском порту здания, которое мешало завершить инвестпроект на сумму $100 млн. ФОТО
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