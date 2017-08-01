 Петля Рогозина, "первосортный" народец, молодежь Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

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 Фоторепортаж
  1993  6
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Обама вернись))) а мы вас предупреждали дебилов,что будете вспоминмть еще Обамыча и не раз)))
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П'яний російський науковець ледь не знищив андронний коллайдер



Наукові кола Женеви розбурхані гучним скандалом - нетверезий російський науковець ледь не знищив андронний коллайдер, - про це інформує портал replyua.net з посиланням на матеріали World News Daily Report.

Так, один із провідних науковців CERN (Європейська організація ядерний досліджень - ред.) Олександр Зюганов був заарештований у Женеві після доволі дивного та ризикованого вчинку. Йому інкримінують порушення правил безпеки при користуванні Великим андронним коллайдером. Зокрема, чоловік закликав техніків розігнати гігантський прискорювач частинок понад верхню дозволену межу. Його колеги попереджали його про небезпечність такої практики, але він їх проігнорував.

У результаті необдуманих дій Зюганова відбувся землетрус силою 3,2 бали за шкалою Ріхтера. За словами прес-секретаря CERN Олафа Гаардстена, сам коллайдер не зазнав значної шкоди, але було пошкоджено кілька гіперконденсаторів. Як з'ясувалось, Зюганов на момент події перебував одночасно у стані сильного алкогольного сп'яніння та під дією ліків. Нагадаємо, Великий андронний коллайдер - один із найбільших наукових експериментальних проектів у світі, прискорювач часток на зустрічних пучках, який розганяє протони та важкі іони.
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У результаті необдуманих дій Зюганова відбувся землетрус силою 3,2 бали за шкалою Ріхтера. За словами прес-секретаря CERN Олафа Гаардстена, сам коллайдер не зазнав значної шкоди, але було пошкоджено кілька гіперконденсаторів. Як з'ясувалось, Зюганов на момент події перебував одночасно у стані сильного алкогольного сп'яніння та під дією ліків. Нагадаємо, Великий андронний коллайдер - один із найбільших наукових експериментальних проектів у світі, прискорювач часток на зустрічних пучках, який розганяє протони та важкі іони.
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да уж, трезвый кацап это анахронизм.
И фамилиё у него зачетное...
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