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 Общество, Здоровье
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Все про:Днепр_город (2795) Минздрав (1415) психбольница (102) психиатрия (58) Супрун Ульяна (164)

 В психбольнице Днепра нашли архивы с материалами о советской "карательной психиатрии", - Супрун. ФОТО

Комиссия Министерства здравоохранения выявила в психиатрической больнице Днепра многочисленные нарушения, а также обнаружила архив времен СССР с доказательствами применения в отношении пациентов "карательной психиатрии".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebооk написала глава Минздрава Ульяна Супрун.

По словам Супрун, "карательная психиатрия" в больницы применялась в период 1968-1991 годов.

"В больницу попадали люди с диагнозом "вялотекущая шизофрения". Нигде в мире, кроме Советского Союза, такого диагноза не было! По этому сфабрикованному диагнозу людей, таких как Анатолий Лупынис или Леонид Плющ, против их воли удерживали в больнице строгого надзора. В больницу в городе Днепре направляли "пациентов" с Украины, Молдовы, Беларуси и Прибалтики ", - сообщила министр.

"Это феномен "карательной психиатрии", когда наука стала на службу целой карательной системы тоталитарного государства. СССР - исчез с карты мира, но его карательная система во многом сохранилась до сих пор. Наша цель - исправить эту историческую несправедливость", - пишет она.

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"Сегодня комиссия нашла архив, который должен пролить свет на то, какую категорию людей сюда отправляли - диссиденты, инакомыслящие, "критиканы власти", какие диагнозы им ставили? В каких условиях они находились? Какое получали "лечение"? Всю эту информацию содержат медицинские карточки пациентов, которые сохранились. Мы опечатали архивные материалы с целью присвоения им статуса Национального Архивного Фонда Украины ", - написала Супрун, добавив, что "судьба больницы, которая продолжает работу карательных органов СССР, будет такой же, как судьба самого Союза".


В психбольнице Днепра нашли архивы с материалами о советской карательной психиатрии, - Супрун 01В психбольнице Днепра нашли архивы с материалами о советской карательной психиатрии, - Супрун 02В психбольнице Днепра нашли архивы с материалами о советской карательной психиатрии, - Супрун 03В психбольнице Днепра нашли архивы с материалами о советской карательной психиатрии, - Супрун 04
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Трамп вроде как подписал закон про санкции против свинособак
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ПЕТРОВУ: Только что раша-новости передали (12-00): Трамп уже!!! подписал закон про новые санкции!!! И именно - как ответ на высылку американцев из россии!!!
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Хочется взять тех, кто воет "какую страну просрали!" и полечить у них "вялотекущую шизофрению". Хотя, у таких кадров она явно невялотекущая...
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да у этих буйных настоявшая шизофрения и паранойя, а не какая-то "вялотекущая"!
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сделай себе пластику (добрая медицина) и не пугай украинцев. Хоть вакцину закупи, ковыряться в архивах это не твое.
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Не бывает страшных женщин, бывают трусливые мужчины!
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в моей молодости эта поговорка звучала несколько иначе.
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Так выпейте водки немедленно, если здоровье позволяет
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Скоріше не вохри, а мерзенного кагебешного опера. В них і на фейсах була печатка виродження і навіть прізвища були дебільні - поскрьобишев, сяськін, тряпочкін.
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Тебя прошмандовку,доХтор смерть Супрунша, поставили медицину реформировать в Украине,или в архивах рыться совковских и визжать о психушках?Так у нас для этого своих клоунов хватает,один Вятрович чего стоит,братуха кстати твой,такой же розумняшка
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Хммм... А мысль. А почему бы не разрешить частным структурам юрлицам, ФОПам размещать медоборудование в государственных клиниках на правах аренды. Это резко повысило бы диагностические возможности клиник (а эти услуги все равно платные, только бегать меньше!!!) и дало бы прибыль кабинетам, врачам и т.д. Процедуру конечно надо проработать. Врач- диагност должен иметь стимул для профессионального роста. Заодно и больницы и клиники значительно повысили свои возможности в области правильного и быстрого получения диагноза и .... прибыли!!! ....в фонд кабинета!!!????!!!!
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Хорошо, что нашли, пусть сохранят для истории.
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Карательная психиатрия хорошая вещь нужно было ее в Украине сохранить Мураева Рабиновича Бойко Вилкула Савченко Тимошенко Ляшко и прочий сброд хорошо было бы увидеть в смерительных рубашках и обколотых психотропными препаратами
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Петро Олексійович! Годі фантазувати! Готуйтесь краще до дострокових президентських цієї осені. Шишкін казав, що посадить(не у божевілню, а у буцегарню) Вас і Яценюка на довічне з конфіскацією у першу чергу, коли Юля поставить його генеральним прокурором
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Выдави из себя совок! Стыдно читать комменты. Про внешность Супрун и т.д. Да, это ж не ягодицы деевой обсуждают и не подорожание на 1 гривну за проезд в метро... Чмо вы крикливое, беспамятное!
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фамилии врачей не скрывайте. Они поддерживали эту карательную систему.
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Уверен, что в этой больнице работали исключительно москали..
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Цензор.НЕТФотоОбществоВ психбольнице Днепра нашли архивы с материалами о советской "карательной психиатрии", - Супрун. ФОТО
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