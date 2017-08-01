 В психбольнице Днепра нашли архивы с материалами о советской "карательной психиатрии", - Супрун. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebооk написала глава Минздрава Ульяна Супрун.
По словам Супрун, "карательная психиатрия" в больницы применялась в период 1968-1991 годов.
"В больницу попадали люди с диагнозом "вялотекущая шизофрения". Нигде в мире, кроме Советского Союза, такого диагноза не было! По этому сфабрикованному диагнозу людей, таких как Анатолий Лупынис или Леонид Плющ, против их воли удерживали в больнице строгого надзора. В больницу в городе Днепре направляли "пациентов" с Украины, Молдовы, Беларуси и Прибалтики ", - сообщила министр.
"Это феномен "карательной психиатрии", когда наука стала на службу целой карательной системы тоталитарного государства. СССР - исчез с карты мира, но его карательная система во многом сохранилась до сих пор. Наша цель - исправить эту историческую несправедливость", - пишет она.
"Сегодня комиссия нашла архив, который должен пролить свет на то, какую категорию людей сюда отправляли - диссиденты, инакомыслящие, "критиканы власти", какие диагнозы им ставили? В каких условиях они находились? Какое получали "лечение"? Всю эту информацию содержат медицинские карточки пациентов, которые сохранились. Мы опечатали архивные материалы с целью присвоения им статуса Национального Архивного Фонда Украины ", - написала Супрун, добавив, что "судьба больницы, которая продолжает работу карательных органов СССР, будет такой же, как судьба самого Союза".
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