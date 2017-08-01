 Краудфандинговая платформа IndieGoGo заблокировала проекты двух американских пропагандистов "ДНР/ЛНР". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение на сайте платформы.
По информации издания ВВС, гражданин США Рассел Бентли помогает террористам и собирает деньги на издание книги о его участии в войне на Донбассе. На момент блокирования данной инициативы, из необходимых 9 тыс. долларов США было собрано больше половины.
IndieGoGo также заблокировал учетную запись еще одного пропагандиста по имени Патрик Ланкастер, о чем пособник террористов сам сообщил на своем YouTube канале.
Интересным является тот факт, что данные действия скорей всего были спровоцированы уже упомянутым материалом на ВВС, в котором описывается деятельность Бентли и Ланкастера, а также упоминается их причастность к сбору средств на пропагандистскую деятельность на Донбассе, в том числе и с помощью платформы IndieGoGo.
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Вот с него нужно и начинать.
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