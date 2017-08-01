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 Общество, За рубежом
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Все про:пропаганда (2160) США (13115) терроризм (20464) финансирование (1254) Донбасс (15617)

 Краудфандинговая платформа IndieGoGo заблокировала проекты двух американских пропагандистов "ДНР/ЛНР". ФОТО

Популярный американский веб-сайт общественного финансирования IndieGoGo заморозил проекты по сбору денег на пропагандистскую деятельность на Донбассе двух уроженцев США Рассела Бентли и Патрика Ланкастера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение на сайте платформы.

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По информации издания ВВС, гражданин США Рассел Бентли помогает террористам и собирает деньги на издание книги о его участии в войне на Донбассе. На момент блокирования данной инициативы, из необходимых 9 тыс. долларов США было собрано больше половины.

Краудфандинговая платформа IndieGoGo заблокировала проекты двух американских пропагандистов ДНР/ЛНР 01

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IndieGoGo также заблокировал учетную запись еще одного пропагандиста по имени Патрик Ланкастер, о чем пособник террористов сам сообщил на своем YouTube канале.

Краудфандинговая платформа IndieGoGo заблокировала проекты двух американских пропагандистов ДНР/ЛНР 02

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Интересным является тот факт, что данные действия скорей всего были спровоцированы уже упомянутым материалом на ВВС, в котором описывается деятельность Бентли и Ланкастера, а также упоминается их причастность к сбору средств на пропагандистскую деятельность на Донбассе, в том числе и с помощью платформы IndieGoGo.
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Интересно,когда уже на Фейсбуке начнут блокировать целые секты сепаров террористов ?! Целые шайки кучкуются и хоть что! А вообше то пора уже украинцам поднимать вопрос по поводу Центрального офиса фейсбука на РФ ,как может в стране агрессора находится центральные офисы не только фейсбука,ну и ютуб например?! Может уже пора нашим чиновникам работать по этому вопросу?
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да пускай тусуются.их читают и знают в лицо. гораждо хуже скрытые
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жалуйся на их посты и группы если что-то они там нарушают, за тебя этого делать никто не будет.
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да плевать на этих пропагандов терроризма,нормальный человек и так знает кто прав в этой войне
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А когда их начнут в реальной жизни блокировать? В Одессе например вся власть у сепаров-террористов, зато Михо выгнали.
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Михо выгнал главный сепар.
Вот с него нужно и начинать.
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Цензор.НЕТФотоОбществоКраудфандинговая платформа IndieGoGo заблокировала проекты двух американских пропагандистов "ДНР/ЛНР". ФОТО
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