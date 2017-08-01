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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 С начала оккупации площади озимых посевов в Крыму сократились на 85%, - МинВОТ. Инфографика

Такие данные были получены с помощью спутниковой съемки.

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ), передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 2017 г., по сравнению с 2014 годом, общая площадь покрытых "здоровой" продуктивной растительностью участков в Крыму уменьшилась в 6,7 раз, а в объемы выращивания озимых культур на территории Крыма в период 2014-2017 годов сократились на 85%.Такие данные были получены с помощью спутниковой съемки. По результатам обработки спутниковых данных обнаружено постепенное уменьшение на территории Крыма площадей, покрытых "здоровой" продуктивной растительностью. При этом погодные условия на полуострове в течение этого времени были удовлетворительные и не имели негативного влияния на растения", - рассказали в министерстве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму возникла угроза массового нашествия саранчи. ВИДЕО

Как отмечают в МинВОТ, если в марте 2014 года совокупная площадь участков, на которых взошли озимые посевы, составляла 1 млн 24 тыс. 319 га, то в марте 2015 года она сократилась почти вдвое (до 595 тыс. 206,3 га, или 58% к 2014 году), в марте 2016 года сократилась незначительно (550 тыс. 550 га, или 54%), а в марте 2017 года составила 153 тыс. 6,3 га, или 15% к 2014 году.

"В общем, в результате оккупации полуострова Российской Федерацией в агропромышленном комплексе и естественной среде Крыма происходят деструкционные процессы", - резюмировали в министерстве.

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С начала оккупации площади озимых посевов в Крыму сократились на 85%, - МинВОТ 01С начала оккупации площади озимых посевов в Крыму сократились на 85%, - МинВОТ 02
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та непотрбні там ні посіви ні люди там має бути одна велика база ВСРФ і все...наївні дурні думали що кацапи прийдуть у їх хату порядок наводити...в самих гівно через вікно викидають по селах в селищах....
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Военную базу тоже кому то надо содержать и кормить, и это будут делать "крымнашевцы" которым было все мало.Теперь "нажруться" наконец
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мост построят, ваще там никакие посевы и нах не нужны будут, армию будут из рашки кормить, а понаехавшие и так привыкли жрать всякую гадость у себя дома...
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а это от санкций и нашей политики зависит, если казламордым самим нечего будет жрать, не до крыма будет.
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Да,Бог не теля,все видит и всем воздает по заслугам,Крым превратится в безжизненную пустыню без Украины и украинской воды,люди оттуда начнут выезжать табунами и это хорошо для украинцев,не нужны там кацапы,нам нужен Крым только с крымскими татарами.
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Так что там с морячком случилось ? Говорят, что кеды по углам расставил.
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Скоро и поголовье крымского скота сократиться
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Оккупированный Крым не был захвачен Россией, а войну на Донбассе начала Украина, устроив "бомбежку" Луганска - об этом известный композитор и шоумен Владимир Быстряков заявил в интервью Дмитрию Гордону.
При этом он также уверен, что Майдан был срежиссирован, хотя и "начинался без вмешательства американцев".
Также композитор заявил, что слова Гордона о европейских ценностях и устремлениях Украины - это чепуха, а ошибка страны была в том, что Киев начал "хамить" Москве.
На вопрос журналиста, права ли Россия, забрав Крым и начав войну на Донбассе, Быстряков заявил, что Георгий Тука утверждал, что российских войск там нет.
На вопрос, нужны ли ему Крым и Донбасс в составе Украины, Быстряков ответил, что ему все равно.

Этот украинофоб Быстряков и дальше живёт в Киеве и неплохо себя чувствует.

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Надо срочно повысить зп сбу. Они за маленькую работать не хотят.
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Ну, хоть бы и к тому, что всё идет строго по графику. В 2014 году сведущие в агрономии люди предупреждали крысян, что к 2020 году от их сельского хозяйства останется только тоненькая полоска огородиков и курятников на ЮБК.
А те не верили и мечтали умереть в России.
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Те из-за поребрика тоже визжат ,, четамухохлов,, А эти с этой стороны-,,четамукацапов,,
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Мы заинтересованы делами у кацапни, так как от этого зависит как быстро они нас оставят в покое. Чем у них хужде тем нам лучше, это не ясно?
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так а ты, непотешный кремлебот, чего на Украинском сайте? У тябя в удмуртии сайтов нету? Иди на российские к себе подобным дебилам.
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Крым сам по себе начинает дезинфицироваться от русского духа. Со временем природа сама вернёт цветущий Крым домой в Украину.
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фигня, даже после пожара земля восстанавливается довольно быстро, так, что когда вся русня поздыхает, природа возьмет своё.
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Сравнил }I{ с пальцем. Пожар -это зола, а пустыня -это пустыня.
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В степном Крыму через несколько лет будет пустыня.
К сожалению это не может не повлиять и на Херсонскую область.
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каким же образом это повлияет , интересно, на херсонскую область?
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Гадаю , що навпаки!! Херсонщині більше води дістанеться !!)))
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Так отож, когда то на голых скалах Украина сделала цветущий Крым, так что херсонская обл в безопасности .
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Когда рядом пустыня , как это влияет на соседние территории?
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В крыму уже была пустыня и голые скалы, для тех кто трудиться ,а не ждет от кацапов милостыни нет ничего страшного,Украине нечего бояться, тем паче херсонская обл- материк.
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с каких делов? наоборот - Управлением Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) в Херсонской области зарегистрировано разрешительные документы по вводу в эксплуатацию 10 важных инфраструктурных объектов для сельского хозяйства.

Об этом сообщает пресс-служба ГАСИ Украины.
Новые объекты для обеспечения устойчивого водоснабжения и орошения построен на более 2,2 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий Херсонщины. В частности, в Чаплынском, Новотроицком, Каланчакском районах и на землях Каховской оросительной системы. Прежде всего, строительство искусственного водоснабжения на указанных территориях должно улучшить инвестиционную привлекательность агропромышленного сектора региона.Кроме того, должностными лицами Управлением за I полугодие 2017 зарегистрировано 1318 разрешительных документов о начале строительных работ и 1471 разрешительный документ о введении объектов в эксплуатацию
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а как же вопли "крым накормит весь шар земной!" Чем кормить собрались, кормильцы? Медузами?
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зачем им озимые???... у них самолеты над головой летают)))
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интересная статья - ТУПИК "ТУРЕЦКОГО МИРА". КАК ГРЕЧЕСКИЙ КИПР ПРЕВРАТИЛ СВОЕ ОРДЛО В ДРАЙВЕР РОСТА http://www.dsnews.ua/economics/turetskiy-tupik-kak-kipr-prevratil-svoe-ordlo-v-drayver-04042017220000
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Скоро Хрущёва-кормильца вспоминать начнут. Дебилы, мля...
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Из-за проблем с пресной водой огромная территория Крыма превращается в пустыню. Жителей Северного Крыма, ждет большое переселение. Придется 1,5 млн. человек кинуть дома, имущество и уезжать. Притом никто не компенсирует потери недвижимости, имущества, никто не поможет на новом месте. Тем, кто поедет в РФ, отведут новое место жительство в отдаленных районах Севера, Дальнего Востока, где россияне не хотят жизнь. Но главное воздух Родины, русские березки. Многие будут вспоминать оставшиеся дни жизни Украину, ее дружелюбный народ.
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чему радуются недоумки? Тому что когда крым захватим обратно там будет пустыня? Или тому что нашим гражданам, оказавшимся под окупацией стало плохо жить?
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А кто радуется то, кто? И "захватывать" Крым взад никто не собирается. "Наши граждане" как уползли под оккупацию , так и приползут взад.
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В Сколково разрабатывают озимый высокоурожайный сакральный наноягель для солончакового Крыма. А то с Ханты-Мансийска дорого возить
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Крим повертається до природнього стану--солончакова напівпустеля!!!)))
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На кий ляд їм родюча земля? Це прерогатива України. Тільки в нас, як кажуть: - встроми в землю держак від лопати і він зацвіте.
А кримнашам камні з неба за щастя. То до речі, видно підзасипає потроху.
Адекватних людей шкода. Вони по неволі страждають від камнепадів.
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Однажды, один цыган взялся приучать свою кобылу - ничего не есть. И уже, почти было приучил, но та кобыла взяла и околела...
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Яворницький описував, як татари вирощували пшеницю, коли там дніпровської води ще не було. Є навесні в континентальному Криму декілька днів, коли можна сіяти. Татарин запрягав коня, чипляв до нього борону, сідав на нього і їздив по степу. Потім на того ж коня клав мішок з насінням і з коня ж і сіяв. Потім с коня ще раз боронив. Йшов дощік, той, що лише один раз у році. Але його вистачало, щоб пшеничка піднялась і визріла. Татарин косив врожай, застілав шкурами землю, клав снопи і прогоняв по них своє стадо овець. Обмолот готовий! Збирав пшеницю у мішки, на арбу і віз у Кафу(Феодосію). Назад повертавсь з жменькою золотих дукатів
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Коли Сталін вивіз татар у 1944-му, то в їх домівки він завіз росіян з середньої полоси Росії, де традеційно вирощували картроплю. Але у Криму картопля не росте ні за яких умов!!! Бо клімат не той. Почались голодні бунти. Тому(де до Хрущова) ЦК СРСР своїм вольовим рішенням повісило півострів на ЦК УРСР. Що призупинило багато проектів у самій Україні, бо всі сили були кинуті на облаштування півострова. Але кацапи Криму досі звикли користуватись чужим, ще з часу свого примусового заселення.
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Для крысчан в этом есть одно преимущество. Лет так через 10 там авторалли проводить будут Ялта-вамкрыш.
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Крым - это остров. Засушливый пустынный остров, плавающий в соленом море. Соленое море не только омывает его со всех сторон, оно находится внутри острова в нижних горизонтах подземных вод.
Никто не будет жить в почти 800 сельских поселках степного Крыма, когда там не будет работы.
Никто не сможет жить в городах, в которых остановились предприятия без воды.
Россия не будет беспокоиться проблемой водоснабжения умирающих поселков и городов.
Возврат Крыма к своему естественному состоянию пустынного засушливого острова, покрытого солончаками, предопределен. Искусственные факторы исчезли, природа возвращается.
Крым ждет драматическая и трагическая страничка в истории Крыма, когда миллионы судеб будут изломаны и безвозвратно изменены. Крым будет или Украинским или безжизненным. В сокращении http://emiliozk.livejournal.com/1149770.html
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Мощную Каховскую ГЕС и её огромное водохранилище в Украине планировали и строили специально для обеспечения очень дешевой электроэнергией и такой же дешевой водой для Украинского -Крыма. Вода которая из за уклона в сторону Крыма бежала самотёком как огромная река, по уникальному комплексу сооружений, который является самой длинной водной магистралью Европы это Северо-Крымский канал, который представляет собой гигантский водный канал от Каховки до Керчи протяжённостью 401 километра. Пропускная способность сооружения просто огромная она составляет до 300 кубометров днепровской воды в секунду. И никто тогда даже в большом бреду не мог подумать что когда нибудь в лапотной России к власти придут кровавые путлинские фашисты которые временно но оккупируют Украинский Крым. Теперь то огромное количество днепровской воды будут использовать только в Южной части Украины которая тоже засушливая, а теперь станет просто зелёный раем. А проклятые российские оккупанты в захваченной крымской фашистской резервации пускай твари хлебают солёную воду. Так как уже в Северной, Центральной и Западной части Крыма из скважин пошла солёная вода. И даст Бог что скоро везде в Крыму она будет непригодна. Украинский народ точно не поможет с водой, дело в том что обычно проклятых оккупантов захватчиков все народы мира уничтожают и поят только кипящей смолой а не водицей, а для этой проклятой лапотной нечисти которая преступно посягнула на самое святое территориальную целостность и суверенитет Украинского государства жалко не только воды а даже и смолы.
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В доукраинском Крыму татары весьма успешно выращивали хлопок и табак. Мало кто знает, что хлопок по прибыльности приравнивается к нефти, а знаменитые сорта "дюбека" продавались в Турции по весу золота. До 1941 года 80% хлопка СССР выращивалось в Крыму. Но татар депортировали. Пережившие депортацию татары стали выращивать хлопок в Средней Азии, а понаехавшие с обильных водой регионов кацапы не смогли адаптироваться к природным условиям Крыма. И сейчас не смогут. Украина обязана полностью изолировать Крым. Крым, это не только аннексированная территория - это еще и могильщик кацапии. Его содержание будет обходится с каждым днем дороже и дороже. Вскоре в Крым будут принудительно высылать. Самое главное последовательно ничего не делать для Крыма до тех пор пока он оккупирован и ввести жесткий визовый режим с РФ. Въезд и выезд в Крым должен быть только с материковой кацапской территории. Перешеек блокировать наглухо и превратить в сплошное минное поле. За поставку чего либо контрабандой в Крым судить как за антигосударственное преступление с конфискацией всего "нажитого".
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КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1 ЧитатьЕщеТак пересыхает Крым без Северо-Крымского канала. Между снимками из космоса разница в 4 года. Спасибо С начала оккупации площади озимых посевов в Крыму сократились на 85%, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 8796
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныС начала оккупации площади озимых посевов в Крыму сократились на 85%, - МинВОТ. Инфографика
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