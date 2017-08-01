 С начала оккупации площади озимых посевов в Крыму сократились на 85%, - МинВОТ. Инфографика

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ), передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 2017 г., по сравнению с 2014 годом, общая площадь покрытых "здоровой" продуктивной растительностью участков в Крыму уменьшилась в 6,7 раз, а в объемы выращивания озимых культур на территории Крыма в период 2014-2017 годов сократились на 85%.Такие данные были получены с помощью спутниковой съемки. По результатам обработки спутниковых данных обнаружено постепенное уменьшение на территории Крыма площадей, покрытых "здоровой" продуктивной растительностью. При этом погодные условия на полуострове в течение этого времени были удовлетворительные и не имели негативного влияния на растения", - рассказали в министерстве.
Как отмечают в МинВОТ, если в марте 2014 года совокупная площадь участков, на которых взошли озимые посевы, составляла 1 млн 24 тыс. 319 га, то в марте 2015 года она сократилась почти вдвое (до 595 тыс. 206,3 га, или 58% к 2014 году), в марте 2016 года сократилась незначительно (550 тыс. 550 га, или 54%), а в марте 2017 года составила 153 тыс. 6,3 га, или 15% к 2014 году.
"В общем, в результате оккупации полуострова Российской Федерацией в агропромышленном комплексе и естественной среде Крыма происходят деструкционные процессы", - резюмировали в министерстве.
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https://www.youtube.com/watch?v=EeesYVS27fw
))))))))))
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При этом он также уверен, что Майдан был срежиссирован, хотя и "начинался без вмешательства американцев".
Также композитор заявил, что слова Гордона о европейских ценностях и устремлениях Украины - это чепуха, а ошибка страны была в том, что Киев начал "хамить" Москве.
На вопрос журналиста, права ли Россия, забрав Крым и начав войну на Донбассе, Быстряков заявил, что Георгий Тука утверждал, что российских войск там нет.
На вопрос, нужны ли ему Крым и Донбасс в составе Украины, Быстряков ответил, что ему все равно.
Этот украинофоб Быстряков и дальше живёт в Киеве и неплохо себя чувствует.
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А те не верили и мечтали умереть в России.
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К сожалению это не может не повлиять и на Херсонскую область.
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Об этом сообщает пресс-служба ГАСИ Украины.
Новые объекты для обеспечения устойчивого водоснабжения и орошения построен на более 2,2 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий Херсонщины. В частности, в Чаплынском, Новотроицком, Каланчакском районах и на землях Каховской оросительной системы. Прежде всего, строительство искусственного водоснабжения на указанных территориях должно улучшить инвестиционную привлекательность агропромышленного сектора региона.Кроме того, должностными лицами Управлением за I полугодие 2017 зарегистрировано 1318 разрешительных документов о начале строительных работ и 1471 разрешительный документ о введении объектов в эксплуатацию
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А кримнашам камні з неба за щастя. То до речі, видно підзасипає потроху.
Адекватних людей шкода. Вони по неволі страждають від камнепадів.
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Никто не будет жить в почти 800 сельских поселках степного Крыма, когда там не будет работы.
Никто не сможет жить в городах, в которых остановились предприятия без воды.
Россия не будет беспокоиться проблемой водоснабжения умирающих поселков и городов.
Возврат Крыма к своему естественному состоянию пустынного засушливого острова, покрытого солончаками, предопределен. Искусственные факторы исчезли, природа возвращается.
Крым ждет драматическая и трагическая страничка в истории Крыма, когда миллионы судеб будут изломаны и безвозвратно изменены. Крым будет или Украинским или безжизненным. В сокращении http://emiliozk.livejournal.com/1149770.html
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