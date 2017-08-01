 Лесоруб пытался дать следователю 4 тыс. грн за возврат изъятого имущества. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру, житель Краматорска, находясь в служебном кабинете следователя полиции, предложил ему 4 тыс. грн за возвращение арестованного имущества - автомобиля, бензопилы и древесины. Они были изъяты и арестованы судом в рамках расследования уголовного производства по ст. 246 Уголовного кодекса Украины (незаконная вырубка леса).
(Фото прокуратуры Донецкой области)
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