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 Общество
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Все про:взятка (4312) задержание (6025) Краматорск (2150) Нацполиция (8206)

 Лесоруб пытался дать следователю 4 тыс. грн за возврат изъятого имущества. ФОТО

В Краматорске (Донецкая область) задержан мужчина, предлагавший взятку следователю полиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру, житель Краматорска, находясь в служебном кабинете следователя полиции, предложил ему 4 тыс. грн за возвращение арестованного имущества - автомобиля, бензопилы и древесины. Они были изъяты и арестованы судом в рамках расследования уголовного производства по ст. 246 Уголовного кодекса Украины (незаконная вырубка леса).

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Лесоруб пытался дать следователю 4 тыс. грн за возврат изъятого имущества 01Лесоруб пытался дать следователю 4 тыс. грн за возврат изъятого имущества 02

(Фото прокуратуры Донецкой области)
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И это правильно что ловят не только тех кто берет, а и тех кто дает.
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Неужто честный следак? Да еще и в Кромахе....удивительно...
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Просто "затупил"... нах кому нужен геморой за 150 у.е. А тут появилась возможность "прославиться"...
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Цензор.НЕТФотоОбществоЛесоруб пытался дать следователю 4 тыс. грн за возврат изъятого имущества. ФОТО
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