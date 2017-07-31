 Машину журналиста Русина сожгли в Харькове. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное повреждение или уничтожение имущества).
Русин рассказал, что возгорание купленного несколько дней назад автомобиля произошло 30 июля во дворе многоэтажного дома в Салтовском районе. Пожар начался около 2:00. Очаг огня был на передней правой стойке, где нет электроприборов, которые могли бы вызвать короткое замыкание.
По его словам, автомобиль полностью сгорел, ущерб составляет около 60 тыс. грн.
Русин выразил убеждение, что автомобиль подожгли из-за его профессиональной деятельности.
(Фото со страницы Игорь Русин)
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Ну если в оопозиции к Гепе,то откуда ноги растут в этом поджоге можно говорить с уверенностью в 99,99%.
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