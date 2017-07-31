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Все про:авто (4475) журналистика (2491) поджог (678) Харьков (4344)

 Машину журналиста Русина сожгли в Харькове. ФОТОрепортаж

В Харькове сгорел автомобиль местного журналиста Игоря Русина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное повреждение или уничтожение имущества).

Русин рассказал, что возгорание купленного несколько дней назад автомобиля произошло 30 июля во дворе многоэтажного дома в Салтовском районе. Пожар начался около 2:00. Очаг огня был на передней правой стойке, где нет электроприборов, которые могли бы вызвать короткое замыкание.

По его словам, автомобиль полностью сгорел, ущерб составляет около 60 тыс. грн.

Русин выразил убеждение, что автомобиль подожгли из-за его профессиональной деятельности.

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Машину журналиста Русина сожгли в Харькове 01Машину журналиста Русина сожгли в Харькове 02Машину журналиста Русина сожгли в Харькове 03

(Фото со страницы Игорь Русин)
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Яукр - по ходу главный редактор инсайдер ньюз.. - оппозиционное издание к мэру Кернесу...
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оппозиционное издание к мэру Кернесу. (с)

Ну если в оопозиции к Гепе,то откуда ноги растут в этом поджоге можно говорить с уверенностью в 99,99%.
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В этих Жидулях может загорется и там, где нет проводки... Это же ТАЗ!
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у меня в далеких 80-х в девятке бабина начала гореть, благо рядом был
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И зачем такую дорогую машину покупать? (((((
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМашину журналиста Русина сожгли в Харькове. ФОТОрепортаж
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