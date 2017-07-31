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 Общество
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 Жители Севастополя протестовали против произвола оккупантов в сфере недвижимости. ФОТОрепортаж

В оккупированном Севастополе состоялся митинг против произвола российских чиновников и судей, которые нарушают права граждан на частную собственность.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым. Реалии", митинг прошел на площади Свободы.

Инициатором выступила семья Проценко, которую судом лишили права собственности на частный дом. Светлана Проценко рассказала, что она и ее семья переехали в Севастополь в 2014 году из российского Нижнего Новгорода. На месте купили частный дом, однако российские власти города посчитали дом многоквартирным и причислили его к самовольным постройкам. В результате суд вынес постановление о сносе жилья.

На митинге говорили о "чиновничьем и судебном беспределе" в городе и констатировали невозможность отстоять свои права в законном порядке. По итогам мероприятия организаторы заявили намерение "идти до конца и отстаивать свои права всеми законными способами".

Активисты решили обратиться к российскому президенту Владимиру Путину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это был образцово лояльный город": в Севастополе на самом массовом с весны 2014 года митинге выразили недоверие оккупационным властям. ВИДЕО

Оккупационные власти Севастополя подали сотни исков о лишении права собственности владельцев земельных участков. По мнению российских чиновников, украинские власти до оккупации Крыма "незаконно" предоставляли людям землю.

В законе РФ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и города Севастополя" предусматривалось сохранение права собственности и признание документов на земельные участки, выданные согласно украинскому законодательству.

Жители Севастополя протестовали против произвола оккупантов в сфере недвижимости 01Жители Севастополя протестовали против произвола оккупантов в сфере недвижимости 02Жители Севастополя протестовали против произвола оккупантов в сфере недвижимости 03Жители Севастополя протестовали против произвола оккупантов в сфере недвижимости 04

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Їх попереджали тоді, що це буде їх останній референдум- так що хай жеруть те, що обрали. З лопати!
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Добраніч, українці!
Горіть у пеклі, москалі!
А зрадникам- гнити заживо!!!
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будуймо будки!! гав-гав!!
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Тю, у нас Виталя не меньше забивает на мнение громады и титушней рынки разгоняет
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Він приватну законну власність не чіпає, не бреши.
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А пусть они морячка пригласят,пусть "Яблочко" станцует!Может поможет...
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Это не фотошоп ? Так гном обычный звездораз.
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Майданить задумали, холопы ?
А ну быстро в стойло !!!
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А що це вони майданіть удумалі? Беркут-беркут-беркут
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Зачем наночь публиковать фото этого отребъя? Их хер поймешь где у них "Родина". 2 метра ниже уровня земли всем полагаются.
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Закон для лохов, он таков - поимели дураков
Жители Севастополя протестовали против произвола оккупантов в сфере недвижимости - Цензор.НЕТ 6813
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А чета понаехавшие протестуют ? И откуда у мокшей родина и где она ?
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На счет хуйла. Ничего не поиму , день показывают на тв старик такой, день показывают - лет 45-50 максимум. Там целую стаю хуйлов ликвидировать придется, оно размножилось
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коллабора́нты протестовали против оккупантов ...
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Уробки! Ни единой собачей будки в жизни не построили, а бастуют, твари!!!
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Хрен поймёшь этих россиян. Во времена захвата Крыма хотели СССР. В СССР как известно частной собственности не было. Когда у местных ФСБшники забирали бизнес, вата радовалась, мол так им и надо буржуям укроповским. Когда национализировали предприятия Ахметова и прочих барыг, происходило тоже самое, мол правильно Путен делает, борется с олигархами в Крыму. Как только пришла очередь местных так сказать лохов, которые распевали калинку-хуинку на площади Севастополя по случаю воссоединения с Расеей, сразу начались крики "Докоолее этат беспридел таваращи расияне". Что хотели то и получили. Вон в Приднеотсосии и Нофоросеи ещё хуже. А ещё есть братья из Сирии которым нужно помочь оружием на миллиарды рублей. Так шо всё путём. Расия встаёт с колен.
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Морячок который выплясывал, сдох говорят. А как его не хватает среди этих протестующих, каааак станцевал бы!!! Видно бесплатная медицина , а может камень с неба, но главное умереть в родной гавене
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Как говорит народная россииская поговорка " протестуй не протестуй, все равно получишь йух"
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На одном из плакатов изображена рожа путина и якобы обращение от него: "МОИ УКАЗЫ ИГНОРИРУЮТ ваши местные чиновники-воры, вгоняющие вас в долги и нищету", - т.е. ватники сразу обелили путина, который "ни в чём не виноват" - очень точно подмечена их гниль у Крымского бандеровца!!!!
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"Мои указы игнорируют..." Так лохов обычно игнорируют, ты не знал? А еще и пи з дят.
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Стоят как долбое. бы, и плакаты у них холопские
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переехали в Севастополь в 2014 году из российского Нижнего Новгорода

И это еще не вся радость. После возвращения Крыма придется ехать назад в Нижний Новгород, если он еще будет.
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Цензор.НЕТФотоОбществоЖители Севастополя протестовали против произвола оккупантов в сфере недвижимости. ФОТОрепортаж
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