 Жители Севастополя протестовали против произвола оккупантов в сфере недвижимости. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым. Реалии", митинг прошел на площади Свободы.
Инициатором выступила семья Проценко, которую судом лишили права собственности на частный дом. Светлана Проценко рассказала, что она и ее семья переехали в Севастополь в 2014 году из российского Нижнего Новгорода. На месте купили частный дом, однако российские власти города посчитали дом многоквартирным и причислили его к самовольным постройкам. В результате суд вынес постановление о сносе жилья.
На митинге говорили о "чиновничьем и судебном беспределе" в городе и констатировали невозможность отстоять свои права в законном порядке. По итогам мероприятия организаторы заявили намерение "идти до конца и отстаивать свои права всеми законными способами".
Активисты решили обратиться к российскому президенту Владимиру Путину.
Оккупационные власти Севастополя подали сотни исков о лишении права собственности владельцев земельных участков. По мнению российских чиновников, украинские власти до оккупации Крыма "незаконно" предоставляли людям землю.
В законе РФ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и города Севастополя" предусматривалось сохранение права собственности и признание документов на земельные участки, выданные согласно украинскому законодательству.
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Горіть у пеклі, москалі!
А зрадникам- гнити заживо!!!
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А ну быстро в стойло !!!
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И это еще не вся радость. После возвращения Крыма придется ехать назад в Нижний Новгород, если он еще будет.
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