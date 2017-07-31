 В заповеднике "Хортица" горели 2 га территории. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, загорелась сухая трава на общей площади 2 га. В 19:10 возгорание было ликвидировано.
От ГСЧС привлекались 6 единиц техники и 23 человека личного состава.
(Фото Главного управления ГСЧС в Запорожской области)
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