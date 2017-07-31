 Во время съемки дома начальника департамента ГПУ Бедриковского сбили дрон из огнестрельного оружия, - Алексей Гриценко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал член общественного совета НАБУ Алексей Гриценко.
"Во время съемки дроном дома, начальника департамента ГПУ Бедриковского наш дрон был сбит из огнестрельного оружия после определенного количества выстрелов с территории, где он живет", - написал он.
"Соседка отдала дрон, который упал на ее территорию. Результаты смотрите ниже. Человек похож на Бедриковского убежал к озеру. На территории 2 машины, одна из которых им задекларирована", - подчеркнул Гриценко.
Он также сообщил, что вызвал полицию и ждет наряд.
"Напомню, что съемки мы ведем по просьбе Юрия Луценко, который просил сообщать о нечестных прокурорах и предоставлять такую информацию. Надеюсь на быструю реакцию правоохранителей", - резюмировал Гриценко.
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На какие шиши он это все приобрел?
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Лет, эдак 40-50.
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А дронам разве еще полеты не запретили? А то холопы совсем распоясались!
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А *реформы* ну то такое ,для запада ,вернее для получения бабулет.
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Теперь понятно почему?
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А аргументувати я нічого не буду- бо це така брехня, яку видно і неозброєним оком.
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1. Украина - не такая и бедная страна, раз так живут чиновники!
2. Товарищу место - в АТО!!! Там дронов вражеских - ну прямо завали...сь!
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А ти, скільки пожертвував?
Нє, я знаю про "вдовину лепту", але, СКІЛЬКИ?
Ти, отримуючи 3/4 зарплати у конверті, користаючися тим, що офіційна зарплата трохи більша мінімалки ще й субсидію собі оформив, чи не так?
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Вы знаете точно куда ФАКТИЧЕСКИ уходят деньги с казначейских счетов (ВАШИ НАЛОГИ), от вас эта Информация скрыта. (почему догадываетесь), знать недостойны граждане Украины СЕКРЕТ (враги, обладающие базами судебных решений и имеющие доступ к Нотариальным реестрам), вы гражданин своей страны и ВАШИ деньги. Благотворительность в офшорные БЛАГОТВАРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ. (а кто конечный Бенефициант догадываетесь). Это стандартная схема, увеличения ВАЛОВЫХ РАСХОДОВ для друзей таких как НАСИРОВ.
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ПРокуратора на цугундер!!!
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А вот теперь, на дроны вводить собрался.
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У Охендовського питай.
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"Графиня изменившимся лицом бежит пруду" (с)
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Хто думає , що вони дозволять комусь сковирнути себе із теплих місць ?!
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