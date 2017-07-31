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Все про:ГПУ (8812) стрельба (2476) Гриценко Алексей (18) дрон (14)

 Во время съемки дома начальника департамента ГПУ Бедриковского сбили дрон из огнестрельного оружия, - Алексей Гриценко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Над домом руководителя Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности ГПУ Владимира Бедрикивского был сбит дрон из огнестрельного оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал член общественного совета НАБУ Алексей Гриценко.

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"Во время съемки дроном дома, начальника департамента ГПУ Бедриковского наш дрон был сбит из огнестрельного оружия после определенного количества выстрелов с территории, где он живет", - написал он.

"Соседка отдала дрон, который упал на ее территорию. Результаты смотрите ниже. Человек похож на Бедриковского убежал к озеру. На территории 2 машины, одна из которых им задекларирована", - подчеркнул Гриценко.



Смотрите на "Цензор.НЕТ: У прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих домах Киева, 3 больших жилых дома, 2 автомобиля за 3,6 млн и путешествия по всему миру, - PROSUD. ФОТОрепортаж

Он также сообщил, что вызвал полицию и ждет наряд.

"Напомню, что съемки мы ведем по просьбе Юрия Луценко, который просил сообщать о нечестных прокурорах и предоставлять такую информацию. Надеюсь на быструю реакцию правоохранителей", - резюмировал Гриценко.

Во время съемки дома начальника департамента ГПУ Бедриковского сбили дрон из огнестрельного оружия, - Алексей Гриценко 01

Во время съемки дома начальника департамента ГПУ Бедриковского сбили дрон из огнестрельного оружия, - Алексей Гриценко 02

Во время съемки дома начальника департамента ГПУ Бедриковского сбили дрон из огнестрельного оружия, - Алексей Гриценко 03

Во время съемки дома начальника департамента ГПУ Бедриковского сбили дрон из огнестрельного оружия, - Алексей Гриценко 04

Во время съемки дома начальника департамента ГПУ Бедриковского сбили дрон из огнестрельного оружия, - Алексей Гриценко 05

Во время съемки дома начальника департамента ГПУ Бедриковского сбили дрон из огнестрельного оружия, - Алексей Гриценко 06






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А ведь это мы позволяем этим крысам так жить....
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шо такое?нарушаешь закон о запрете анонимайзеров?
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Чувак, который Бедриковский, походу дрищет терактов с применением малой беспилотной авиации, поэтому заранее позаботился о качественной противовоздушной обороне своего маетка. Хоть что-то в Генпрокуратуре позитивненького
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А счастливый владелец 2-х тачек, которые тысяч на 200 у.е. потянут, (новые) и домика за пол миллиона у.е., никаких законов не нарушает?
На какие шиши он это все приобрел?
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Нет, но он, являясь госслужащим, владеет имуществом, на приобретение которого, при его з.п., надо работать очень продолжительное время.
Лет, эдак 40-50.
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Ты имеешь в виду , имеет неправомерные доходы?
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Так у нього жінка і тесть дуже успішні бізнесюки. Були колись. І дуже щедрі
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И кто тебе мешает так жить? Хотя ничего особенного в снимках дома я не увидел. Нормальный дом.
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Та да..середньостатистичний такий будиночок пересічного українця,про авто вже й говорити нічого ."Нічого особливого".
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Молодец! Ворошиловский стрелок!

А дронам разве еще полеты не запретили? А то холопы совсем распоясались!
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либо скоро запретят, либо скоро "холопы" таки начнут палить сиротские хатки..но подозреваю, что произойдёт скорее первое..а то "путиннападёт"..
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ну конкретно снимали...очень низко...практически с капота авто
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орлы "пороха" живут по новому уже сегодня!
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просто эти орлы ни куда не уходили,и жили при всей власти!
А *реформы* ну то такое ,для запада ,вернее для получения бабулет.
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та да...и поэтому луценко к ним дроны засылает
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Эти люди запрещают народу свободно владеть огнестрельным оружием....
Теперь понятно почему?
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вам не стыдно те же приемы что и "ольгинцы" при общении использовать? "брехня" - это стоит как то аргументировать, а не кидаться просто так.
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Зайдіть на любий збройний форум і почитайте. А краще- На форум Асоціації власників зброї.
А аргументувати я нічого не буду- бо це така брехня, яку видно і неозброєним оком.
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ну, версии дронов могут быть разные, а вдруг он был с кислотой/щелочью или вообще нес взрывчатые вещества. ну и хулиганы с Молотами вокруг ходят, мало ли, забор повредят.
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Не, он нес самонаводящуюся ракету. Наводится на прокуроров по испускаемой вони.
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и надавать поджопников летчикам-фотографам
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ВЫВОДЫ:
1. Украина - не такая и бедная страна, раз так живут чиновники!
2. Товарищу место - в АТО!!! Там дронов вражеских - ну прямо завали...сь!
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Ну якщо дивитися на будинки наших можновладців та суддів з прокурорами, то Україна взагалі Едем.
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Не удержусь - хатынка действующего!!! главы ЦИК Украины! Смотри, не перепутай с Белым домом - он таки скромнее:
Во время съемки дома начальника департамента ГПУ Бедриковского сбили дрон из огнестрельного оружия, - Алексей Гриценко - Цензор.НЕТ 1205
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Має правл бо сплатив податки. і жертвує на благодійність 200млн річно та ще мінімум стільми ж на армію.
А ти, скільки пожертвував?
Нє, я знаю про "вдовину лепту", але, СКІЛЬКИ?
Ти, отримуючи 3/4 зарплати у конверті, користаючися тим, що офіційна зарплата трохи більша мінімалки ще й субсидію собі оформив, чи не так?
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Это все со СЛОВ.
Вы знаете точно куда ФАКТИЧЕСКИ уходят деньги с казначейских счетов (ВАШИ НАЛОГИ), от вас эта Информация скрыта. (почему догадываетесь), знать недостойны граждане Украины СЕКРЕТ (враги, обладающие базами судебных решений и имеющие доступ к Нотариальным реестрам), вы гражданин своей страны и ВАШИ деньги. Благотворительность в офшорные БЛАГОТВАРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ. (а кто конечный Бенефициант догадываетесь). Это стандартная схема, увеличения ВАЛОВЫХ РАСХОДОВ для друзей таких как НАСИРОВ.
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Бееедный дрончик....
ПРокуратора на цугундер!!!
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А стрелял кто? Ворошиловский стрелок Плешивый Пашинский с помощью Волшебного Тепловизора?
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Ох проглядели! Януковичь видео авторучки, диктофоны и GPS индивидуальные для престарелых и охраны детей ввёл в ранг спецтехники, и законы ввёл как за оружие наказывать! А наш харант, заветировал закон отменяющий этот безпредел яныка, от Батькивщины.
А вот теперь, на дроны вводить собрался.
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Чего проглядели? Там давно уже законопроект готовили, шоп дронам летать не дальше 500м и не выше XXм и у водителя дрона должна быть лицензия пилота.
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От того как живут прокуроры и зависят решения суда.
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в следующий раз бутылку с бензином привяжите или гранату и направьте на стрелка, пусть стреляет.
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"Маленький українець" (с) не должен знать кто и какую будку построил...
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Зачем Луценко заложил, дурилка картонная?
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Кого заложил? ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА? Югик языком, как помелом... Бздонул и забыл. Люди для хохмы Югика приплели. А то ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРВОР не в курсе, как него "борцы с коррупцией" житуху жалкую влачат . Все, болезный, им, упырям, зарплату повышает.
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Ну так это же жити по-новому,по щеколадному. Удивительно,что не с зенитки сбивали.
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Такие твари должны сидеть,когда бы они это не настроили.Бороьба с корупцией от рошена? Как там халупа охуйдовского,которому барыга героя второго дал за 54%?
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Спрошу,когда его с пейсатой шоблой барыг на столбы натягивать будут.
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"Человек похож на Бедриковского убежал к озеру Источник: https://censor.net.ua/p449844".
"Графиня изменившимся лицом бежит пруду" (с)
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дробовик, охотился на уток, просто случайно попал в дрон ))
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гпу - охеренный бизнес, как и сбу, мвд и ещё много-много всяких бесполезных для страны говенных организаций
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Вони озброєні , в них купа бабла ...
Хто думає , що вони дозволять комусь сковирнути себе із теплих місць ?!
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Якась бандитська хаза,а не дом нач.департамента ГПУ
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Вот кого нужно отправлять на передовую сбивать вражеские дроны.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВо время съемки дома начальника департамента ГПУ Бедриковского сбили дрон из огнестрельного оружия, - Алексей Гриценко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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