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 Политика Украины
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 Адвокаты Розенблата нашли ошибки в решении суда и требуют пересмотра меры пресечения

Адвокаты инициировали пересмотр меры пресечения, избранной народному депутату Бориславу Розенблату.

Об этом стало во время заседания Соломенского районного суда Киева, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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31 июля суд рассматривал ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об исправлении описки в решении суда об избрании меры пресечения.

Также рассматривалось ходатайство адвокатов Константина Глобы и Андрея Левковца о разъяснении судебного решения. В зале суда присутствовал подозреваемый Борислав Розенблат.

По решению суда нардеп обязан сдать паспорт, который, как оказалось, ему не принадлежит. Адвокаты продемонстрировали ответ Государственной миграционной службы о том, что паспорт с такими данным за Розенблатом не значиться. Таким образом, он не может исполнить это требование суда.

Адвокаты Розенблата нашли ошибки в решении суда и требуют пересмотра меры пресечения 01

Кроме того, мера пресечения почему-то избрана нардепу не на два месяца, а на три.

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Прокурор САП Валентин Мусияка утверждает, что это механические ошибки, которые суд может исправить. Но защитники нардепа считают, что есть основания для пересмотра меры пресечения в связи с нововыявленными обстоятельствами. Они заявили, что уже подали такое ходатайство.

31 июля защита Розенблата заявила отвод судье Светлане Кушнир, выносившей данное решение. Для рассмотрения отвода в суде объявлен перерыв. Когда заседание возобновиться не известно. Адвокаты сказали, что будут ждать повесток в суд.

Также защита ставит под сомнение полномочия прокурора Мусияки. Существуют два постановления об определении группы прокуроров - от 14 июня и 20 июня. Постановления отличаются датами, а также набором статей уголовного кодекса, которые вменяются Розенблату. В последнем постановлении от 20 июня, кроме ст. 368 УКУ (получение взятки), появляются также ст. 369 УКУ (предложение или дача взятки) и ст. 240 УКУ (нарушение правил охраны недр).

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Адвокаты просили суд, истребовать у прокуратуры оригинал постановления от 20 июня, чтобы проверить подлинность документа. Судья Светлана Кушнир в ходатайстве отказала.

Прокурор Валентин Мусияка считает себя полномочным прокурором. По его словам, постановление от 20 июня было вынесено в связи с включение в группу прокуроров генпрокурора Луценко. В новом постановление также появились ссылки на новые статьи уголовного кодекса, поскольку были зарегистрированы новые эпизоды преступной деятельности.

Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

Как известно, 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не отлучаться с Киева и Житомира, не менять места проживания без уведомления правоохранительных органов, являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела.
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У меня есть паспорт на мое имя, но он мне не принадлежит" - это вообще как? Хотя сама постановка вопроса - В зале суда присутствовал подозреваемый Борислав Розенблат - уже нравится!!!
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> По решению суда нардеп обязан сдать паспорт, который, как оказалось, ему не принадлежит.
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Это "народный избранник".
Занавес.
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Народный, народный! Я как раз и живу среди этого самого народа, что избрал товарища этого!!! Теперь ты догадывешься - как же мне тяжело!!!Но держусь.
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Залог в 7 лямов гривен розенблюм выплатит янтарём, адвокатам тоже!
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В зону янтарного шнобеля, пусть там копает бурштын, тварюка шоколадная.
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РОЗЕНБЛАТ ВСТУПАЙ В РУХ НОВИХ СИЛ ТАМ ТАКИХ ПІДБИРАЮТЬ БАРИГОШВІЛІ НАЛИВАЙЧЕНКО ГРИЦЕНКО І ТИ
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Во. Рух ноых сил становится все более известным. Раньше порохоботовские подпевалы вообще о нем не вспоминали. Ну теперь начали его рекламировать, пусть и своей вонью. Для начала неважно.
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розенблат це дрібне вічко в теренах порошенківських злодіїв _ сидіти не буде
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Помнится, как эта воровитая тварь обвиняла ветеранов АТО во всех смертных грехах, что мол Ветераны своей блокадой обрушат бюджет Украины, что они работают на козломордию и т. д. То же гундел и гройсман и тука и много другой нечисти, торговавшей с террористами, убивающими Украинцев. Ниже - мнение человека, с которым согласен на все 100%!:


Роман Шрайк
8 год ·
"Профицит государственного бюджета Украины в первом полугодии 2017 года составил 29,04 млрд грн"
причитал я новость и вдруг вспомнил. а где обещанный армагеддон? вы уже забыли? и я почти забыл. но вдруг вспомнил:
1) непоступление в бюджет более 30 млрд
2) курс доллара 35-40
3) веерные отключения электроэнергии.
это последствия блокады лдрн, если и сейчас не вспомнили. эту херню пророчили... кто же пророчил?..
в общем кто-то все это пророчил, а оно чет не оправдалось. щас имеем:
1) профицит бюджета
2) доллар по 26
3) отключения из эпсн тудей.
неужели нас обманывали? *сарказм*
а знаете, что самое интересное? мы уже и действительно толком не помним кто это все пророчил.
такая щас "информационная память" - подробности событий недельной давности еще так-сяк помним, а все что раньше - уже и неважно.
но ведь кто-то нам активно срал в мозг. кто-то по глупости, а кто-то и нет.
но мы не помним. и это значит, что можно снова и снова срать нам в мозг. ведь мы не запомним, не проверим и все забудем.
пиши, что хочешь. ответственности - ноль.
можешь топить за коммунистов, регионалов, беркут, против мобилизации. а потом хуяк - и ты герой. настоящий патриот. потому что все, что ты там писал - никто не помнит. важно только, что пишешь сейчас. остальное всем пофиг.
один уникальный хер каждый день пишет, что все, что он писал раньше - сбылось. и десятки тысяч людей верят, даже не задумываясь о проверке. а если кто-то проверяет и подсовывает результат им под нос - предают анафеме. это уникально.
другие третий год подряд каждый месяц пророчат полномасштабную войну с россией. третьи - что россия погибнет прямо завтра. и собирают тысячи лайков. каждый раз.
это феноменально, ребята. в интересное время живем. наверное..
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАдвокаты Розенблата нашли ошибки в решении суда и требуют пересмотра меры пресечения
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