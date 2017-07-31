 Адвокаты Розенблата нашли ошибки в решении суда и требуют пересмотра меры пресечения

Об этом стало во время заседания Соломенского районного суда Киева, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
31 июля суд рассматривал ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об исправлении описки в решении суда об избрании меры пресечения.
Также рассматривалось ходатайство адвокатов Константина Глобы и Андрея Левковца о разъяснении судебного решения. В зале суда присутствовал подозреваемый Борислав Розенблат.
По решению суда нардеп обязан сдать паспорт, который, как оказалось, ему не принадлежит. Адвокаты продемонстрировали ответ Государственной миграционной службы о том, что паспорт с такими данным за Розенблатом не значиться. Таким образом, он не может исполнить это требование суда.
Кроме того, мера пресечения почему-то избрана нардепу не на два месяца, а на три.
Прокурор САП Валентин Мусияка утверждает, что это механические ошибки, которые суд может исправить. Но защитники нардепа считают, что есть основания для пересмотра меры пресечения в связи с нововыявленными обстоятельствами. Они заявили, что уже подали такое ходатайство.
31 июля защита Розенблата заявила отвод судье Светлане Кушнир, выносившей данное решение. Для рассмотрения отвода в суде объявлен перерыв. Когда заседание возобновиться не известно. Адвокаты сказали, что будут ждать повесток в суд.
Также защита ставит под сомнение полномочия прокурора Мусияки. Существуют два постановления об определении группы прокуроров - от 14 июня и 20 июня. Постановления отличаются датами, а также набором статей уголовного кодекса, которые вменяются Розенблату. В последнем постановлении от 20 июня, кроме ст. 368 УКУ (получение взятки), появляются также ст. 369 УКУ (предложение или дача взятки) и ст. 240 УКУ (нарушение правил охраны недр).
Адвокаты просили суд, истребовать у прокуратуры оригинал постановления от 20 июня, чтобы проверить подлинность документа. Судья Светлана Кушнир в ходатайстве отказала.
Прокурор Валентин Мусияка считает себя полномочным прокурором. По его словам, постановление от 20 июня было вынесено в связи с включение в группу прокуроров генпрокурора Луценко. В новом постановление также появились ссылки на новые статьи уголовного кодекса, поскольку были зарегистрированы новые эпизоды преступной деятельности.
Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.
Как известно, 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не отлучаться с Киева и Житомира, не менять места проживания без уведомления правоохранительных органов, являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела.
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Материалы по теме: Дело Розенблата и Полякова
Адвокат Полякова обжаловал решение суда о ношении браслета и сдаче паспортов. ДОКУМЕНТ(16)
Отказываясь надевать электронный браслет, Поляков ставит свой статус выше закона, - Антикоррупционная прокуратура(72)
Поляков не явился к правоохранителям, чтобы на него одели электронный браслет, - Нацполиция (обновлено)(64)
Полякову назначен залог в размере 304 тыс. грн(35)
РозенБЛАТНА справа(0)
Полякова нельзя ограничивать в передвижении, потому что он нардеп, - адвокат(12)
Розенблат со среды носит электронный браслет(43)
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Это "народный избранник".
Занавес.
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Роман Шрайк
8 год ·
"Профицит государственного бюджета Украины в первом полугодии 2017 года составил 29,04 млрд грн"
причитал я новость и вдруг вспомнил. а где обещанный армагеддон? вы уже забыли? и я почти забыл. но вдруг вспомнил:
1) непоступление в бюджет более 30 млрд
2) курс доллара 35-40
3) веерные отключения электроэнергии.
это последствия блокады лдрн, если и сейчас не вспомнили. эту херню пророчили... кто же пророчил?..
в общем кто-то все это пророчил, а оно чет не оправдалось. щас имеем:
1) профицит бюджета
2) доллар по 26
3) отключения из эпсн тудей.
неужели нас обманывали? *сарказм*
а знаете, что самое интересное? мы уже и действительно толком не помним кто это все пророчил.
такая щас "информационная память" - подробности событий недельной давности еще так-сяк помним, а все что раньше - уже и неважно.
но ведь кто-то нам активно срал в мозг. кто-то по глупости, а кто-то и нет.
но мы не помним. и это значит, что можно снова и снова срать нам в мозг. ведь мы не запомним, не проверим и все забудем.
пиши, что хочешь. ответственности - ноль.
можешь топить за коммунистов, регионалов, беркут, против мобилизации. а потом хуяк - и ты герой. настоящий патриот. потому что все, что ты там писал - никто не помнит. важно только, что пишешь сейчас. остальное всем пофиг.
один уникальный хер каждый день пишет, что все, что он писал раньше - сбылось. и десятки тысяч людей верят, даже не задумываясь о проверке. а если кто-то проверяет и подсовывает результат им под нос - предают анафеме. это уникально.
другие третий год подряд каждый месяц пророчат полномасштабную войну с россией. третьи - что россия погибнет прямо завтра. и собирают тысячи лайков. каждый раз.
это феноменально, ребята. в интересное время живем. наверное..
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