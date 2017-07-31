 Три машины горели в Киеве за сутки. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, Honda Civic загорелась во дворе 16-этажного дома по ул. Ахматовой, 35. В результате повреждено заднее и лобовое стекло.
Позже поступило сообщение о пожаре в Honda CRV, припаркованной во дворе 21-этажного дома по ул. Гмыри, 2. Повреждено заднее и лобовое стекло.
Третий вызов поступил о том, что на обочине проезжей части на ул. Медвинской, 17 горит припаркованный Volkswagen Polo. Огнем поврежден моторный отсек и лакокрасочное покрытие.
(Фото Главного управления ГСЧС в Киеве)
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Агентство REX Features рассказывает про Владимира Чайку, который превратил подъезд своего (ну, как своего… живет он там, короче) многоэтажного дома во дворец XIX века. То, что ты видишь - work in progress, то есть работы еще не закончены. Это при том, что он уже потратил на все это 16 лет своей жизни.
больше фото по силочке:http://www.delfi.lv/tchk/news/kievskij-pensioner-16-let-prevraschaet-svoj-podezd-v-rundalskij-dvorec.d?id=49083303
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