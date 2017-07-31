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Все про:авто (4473) Киев (17741) пожар (3398) ГСЧС (1242)

 Три машины горели в Киеве за сутки. ФОТО

В Киеве произошло возгорание трех автомобилей. Никто не пострадал.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, Honda Civic загорелась во дворе 16-этажного дома по ул. Ахматовой, 35. В результате повреждено заднее и лобовое стекло.

Позже поступило сообщение о пожаре в Honda CRV, припаркованной во дворе 21-этажного дома по ул. Гмыри, 2. Повреждено заднее и лобовое стекло.

Третий вызов поступил о том, что на обочине проезжей части на ул. Медвинской, 17 горит припаркованный Volkswagen Polo. Огнем поврежден моторный отсек и лакокрасочное покрытие.

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Три машины горели в Киеве за сутки 01Три машины горели в Киеве за сутки 02

(Фото Главного управления ГСЧС в Киеве)
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Иностранные номера снимают и затем продают хозяевам обратно.
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Когда единственные функции, исполняемые правоохранительной системой в государстве, - обслуживание неофеодалов и зашибание бабла, граждане начинают решать правовые вопросы народными методами.
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немношко о другом, думая, тут есть Киевляни - можете ли подтвердить - у вас реально так создан один подезд и одним человеком??!! - Ну офигеть тогда, а руцким не смотреть, это не для вас.
Агентство REX Features рассказывает про Владимира Чайку, который превратил подъезд своего (ну, как своего… живет он там, короче) многоэтажного дома во дворец XIX века. То, что ты видишь - work in progress, то есть работы еще не закончены. Это при том, что он уже потратил на все это 16 лет своей жизни.



больше фото по силочке:http://www.delfi.lv/tchk/news/kievskij-pensioner-16-let-prevraschaet-svoj-podezd-v-rundalskij-dvorec.d?id=49083303
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Ага, это на Воскресенке один дядька так душу отвёл...)))
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Но это не единичный случай, хотя и не типичный, чего греха таить...Топ самых странных подъездов Киева: психоделика или искусство (фото)11:38 12 Ноября 2016Три машины горели в Киеве за сутки - Цензор.НЕТ 6037О некоторых подъездах украинской столицы знают даже в Европе, ведь креативный подход киевлян к оформлению скучных стен своих домов имеет впечатляющие результаты...
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.https://politeka.net/news/361494-top-samyh-strannyh-podezdov-kieva-psihodelika-ili-iskusstvo-foto/...
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