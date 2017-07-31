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 Полиция обнаружила арсенал оружия в джипе на блокпосту в Лисичанске. ФОТОрепортаж

В г. Лисичанск Луганской области на одном из блокпостов сотрудники правоохранительных органов во время проверки автомобиля Tayota Prado обнаружили и изъяли большое количество оружия и боеприпасов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации областной полиции.

"Сотрудники батальона патрульной службы полиции особого назначения "Тернополь" остановили для проверки автомобиль Tayota Prado с пятью пассажирами. Учитывая то, что автомобиль был полностью забит вещами к проверке решили привлечь и кинолога со служебной собакой. Именно четвероногий "полицейский" и указал правоохранителям на то, что в вещах путешествующих что-то спрятано", - сказано в сообщении.

Правоохранители изъяли из автомобиля 3 ручных противотанковых гранатомета РПГ-26, 4 выстрела к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7, 3 гранаты Ф-1 без запалов, 1 граната РГД-5 с запалом, 1 граната ГРН с запалом, 55 гранат к подствольному гранатомету-ВОГ-25 П, 414 патронов калибра 14,5 мм, 65 патронов калибра 5,45 мм и 1026 патронов калибра 7,62 мм.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Водитель задержан для выяснения всех обстоятельств происшествия, автомобиль доставлен на штрафплощадку.


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