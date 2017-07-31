 Полиция обнаружила арсенал оружия в джипе на блокпосту в Лисичанске. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации областной полиции.
"Сотрудники батальона патрульной службы полиции особого назначения "Тернополь" остановили для проверки автомобиль Tayota Prado с пятью пассажирами. Учитывая то, что автомобиль был полностью забит вещами к проверке решили привлечь и кинолога со служебной собакой. Именно четвероногий "полицейский" и указал правоохранителям на то, что в вещах путешествующих что-то спрятано", - сказано в сообщении.
Правоохранители изъяли из автомобиля 3 ручных противотанковых гранатомета РПГ-26, 4 выстрела к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7, 3 гранаты Ф-1 без запалов, 1 граната РГД-5 с запалом, 1 граната ГРН с запалом, 55 гранат к подствольному гранатомету-ВОГ-25 П, 414 патронов калибра 14,5 мм, 65 патронов калибра 5,45 мм и 1026 патронов калибра 7,62 мм.
По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Водитель задержан для выяснения всех обстоятельств происшествия, автомобиль доставлен на штрафплощадку.
479 2
Украинские военные захватили трофейное оружие и средства связи, брошенные вражеской ДРГ, - штаб. ФОТО(53)
ФСБ расследует хищения и контрабанду оружия на оккупированном Донбассе, - разведка(31)
Россия и Китай несут ответственность за ракетные испытания КНДР, - Госдеп США(75)
КНДР запустила еще одну баллистическую ракету(127)
ВВС: Спецпредставитель США по Украине поддержал поставку оружия Киеву(0)
Поставка американского оружия в Украину обострит конфликт на Донбассе и отдалит момент его урегулирования, - Песков(250)
На Гончаровском полигоне состоялась демонстрация тяжелых украинских беспилотников, роботов-бронетранспортеров, новых винтовок, гранатометов, минометов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(259)
Ответить
Ответить