EN|RU|UK
Темы дня: Обыск у Трояна Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  2153  35
Все про:Минобороны (5239) НАТО (5662) США (13093) Полторак (894)

 США выделили $22 млн на центр моделирования боя, который в августе откроется в Яворове, - Полторак. ФОТОрепортаж

В августе 2017 года в Яворове Львовской области откроется имитационный центр моделирования боевых действий по стандартам НАТО площадью 3,5 тыс квадратных метров, который станет одним из лучших в Европе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице проекта Украина - Солидарность-НАТО в Facebook.

"В Яворове в следующем месяце откроется имитационный центр, который станет одним из лучших в Европе. Его площадь составляет 3,5 тысячи квадратных метров. США оказали помощь оборудованием на сумму $22 млн", - отметил министр обороны Степан Полторак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полторак: Страны НАТО постоянно поддерживают Вооруженные Силы Украины


США выделили $22 млн на центр моделирования боя, который в августе откроется в Яворове, - Полторак 01США выделили $22 млн на центр моделирования боя, который в августе откроется в Яворове, - Полторак 02США выделили $22 млн на центр моделирования боя, который в августе откроется в Яворове, - Полторак 03США выделили $22 млн на центр моделирования боя, который в августе откроется в Яворове, - Полторак 04США выделили $22 млн на центр моделирования боя, который в августе откроется в Яворове, - Полторак 05США выделили $22 млн на центр моделирования боя, который в августе откроется в Яворове, - Полторак 06
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Нашим властям ещё бы программное обеспечение к нему типа "разгон недовольных життям по новому".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а к чему тут такой комент?ты несешь идею.что сша готовят жандарма из хунты? .да,скорее всего так,готовят жандарма для разваливающейся рашки...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
к тому что всё самое лучшее и передовое за последние годы у нас для ментов, ВСУ как воевало с калашами в домашней одежде так и воюет. С чего напрашивается вывод, о том что главным врагом для власти есть явно не Россия и не ДНР, затяжная война с ними-это наоборот источник дохода. Так что этот комплекс, без упомянутого мной программного обеспечения власти вряд ли интересен.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ты где такой фигни начитался? .уже давно и тыловые части обуты,одеты,накормлены и экипированы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы ещё напишите:
"Уже даже генералам квартиры дали"
 показать весь комментарий
Ответить
 
не только генералам...впрочем,кто чего ищет-тот то и находит.ройся дальше в мусорке
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Там, де рашку "Россия" , а диру "ДНР" називають.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бедный палтарак...И деньги есть.И украсть нельзя. Ведь проверят же сволочи !
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
100% дали бы деньгами, на месте полигона б, сегодня козы паслись, а денег бы "и на проект не хватило"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Думать не моги, но не используй компьютер.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Абы оно еще пользу принесло. А то как всегда поломают все, испоганят, а потом побегут деньги вымогать на ремонт.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ох, заипатый тренажер, где наших ВОИНОВ учат воевать ... в пустыне.
США выделили $22 млн на центр моделирования боя, который в августе откроется в Яворове, - Полторак - Цензор.НЕТ 4395
 показать весь комментарий
Ответить
 
На тренажере реальная даунбассия через год. Воды ушли, плодородные почвы выветрелись, опять же радиоактивный фон 50 микрозиверт в ч а с ))
Полный абзац экологии и тд и тп. Постапокалипсис))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
РоботБАндер2 - нормально все..., там программы меняются - эта наверное бой в условиях пост Апокалипсиса ядерной войны... - пустыня... ВСУ должна быть готова добивать рашку в любых условиях...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну то хіба шо кацапскьких собак на пісок перетерли...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надо установки с дождем, ветром, снегом.А кто же в таких условиях воюет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
а также живого кацапа в качестве мишени или цели...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Их и так полно в качестве мишеней используют.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Э не...Гулять так гулять,тем более на Галичине.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что-то похожее натовцы строили или собирались строить в Ярославле.
когда вова был паенькой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не-а. Там немцы подписались для пехоты зал строить. Виртуальное поле боя. Но миролюбивые Крым отжали, за что и были на йух посланы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСША выделили $22 млн на центр моделирования боя, который в августе откроется в Яворове, - Полторак. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти