 США выделили $22 млн на центр моделирования боя, который в августе откроется в Яворове, - Полторак. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице проекта Украина - Солидарность-НАТО в Facebook.
"В Яворове в следующем месяце откроется имитационный центр, который станет одним из лучших в Европе. Его площадь составляет 3,5 тысячи квадратных метров. США оказали помощь оборудованием на сумму $22 млн", - отметил министр обороны Степан Полторак.
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"Уже даже генералам квартиры дали"
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http://delfinfatma1.blogspot.com/2017/07/blog-post_31.html
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Полный абзац экологии и тд и тп. Постапокалипсис))
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техмедосмотр.
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когда вова был паенькой.
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