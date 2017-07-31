 СБУ предотвратила контрабандный вывоз из Украины 34 кг янтаря. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.
В сообщении отмечаетс: "В аэропорту "Борисполь" во время углубленного досмотра багажа двух граждан одной из стран Юго-Восточной Азии правоохранители обнаружили 34 килограмма янтаря, который пытались скрыть под видом сладостей.
Для сокрытия "солнечного камня" с помощью сканирования, он был завернутый в копировальную бумагу и фольгу.
Продолжаются следственные действия.
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А безпека України - та кому вона потрібна?
Дурні й такому радіють.
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