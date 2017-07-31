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Все про:СБУ (14660) янтарь (610)

 СБУ предотвратила контрабандный вывоз из Украины 34 кг янтаря. ФОТОрепортаж

Авиаканал контрабандного вывоза янтаря за границу разоблачила Киевской Служба безопасности Украины совместно с таможенниками.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.

В сообщении отмечаетс: "В аэропорту "Борисполь" во время углубленного досмотра багажа двух граждан одной из стран Юго-Восточной Азии правоохранители обнаружили 34 килограмма янтаря, который пытались скрыть под видом сладостей.

Для сокрытия "солнечного камня" с помощью сканирования, он был завернутый в копировальную бумагу и фольгу.

Продолжаются следственные действия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У жителя Львова изъято 100 кг нелегального янтаря, - прокуратура. ФОТО

СБУ предотвратила контрабандный вывоз из Украины 34 кг янтаря 01

СБУ предотвратила контрабандный вывоз из Украины 34 кг янтаря 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польские таможенники изъяли у гражданина Украины 100 кг янтаря

СБУ предотвратила контрабандный вывоз из Украины 34 кг янтаря 03

СБУ предотвратила контрабандный вывоз из Украины 34 кг янтаря 04

Смотрите на "Цензор.НЕТ: 30 кг янтаря стоимостью более 1 млн грн изъяты на Волыни, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

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Как они уже достали с этим янтарем ! Ну ,непосильная задача для авякава с его супермодернизированным войском...
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ДА ЩОЖ ЦЕ ТАКЕ КОЖНА ДРУГА НОВИНА ЗААРЕШТУВАЛИ ПОСТРОІЛИ ВІДКРИЛИ ! УУУ БАРИГИ ШИКОЛАДНИКИ СОЇВІ ! ЩО ТВОРЯТЬ
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Ти ж подиви - саме СБУ затримало! Злуплять грошей і відпустять...

А безпека України - та кому вона потрібна?
Дурні й такому радіють.
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Всегда поражалась присутствию КГБ-шников на таможне. Может следует признаться, что таможня не может автономно выполнять свои функции?
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"...пытались скрыть под видом сладостей.". Дилетанты! Надо было под рошенки замаскировать, никто бы не прикапался!


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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ предотвратила контрабандный вывоз из Украины 34 кг янтаря. ФОТОрепортаж
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