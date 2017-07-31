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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:коррупция (7374) море (306) Одесса (5783) СБУ (14660) Госрыбагентство (18)

 СБУ разоблачила схему поборов за браконьерский вылов рыбы и моллюсков в Одесской области. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности пресекли систематическое взяточничество должностных лиц Черноморского бассейнового управления Госагентства рыбного хозяйства Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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Оперативники спецслужбы задокументировали факты систематического получения взяток чиновниками. В коррупционной схеме участвовали должностные лица от рядовых инспекторов и т.н. "Общественных наблюдателей", которые непосредственно получали средства, до руководителей региональных и центральных контролирующих структур. По предварительным оценкам только от одной коммерческой структуры "улов" взяточников за сезон составлял около двух миллионов гривен.

Правоохранители задержали одного из посредников во время очередного сбора дани на общую сумму 100 тысяч гривен. Несколькими днями ранее сотрудники СБУ задокументировали факт получения еще одним посредником неправомерной выгоды в размере более шестидесяти тысяч гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Посредникам объявлено о подозрении в совершении преступления.

Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех должностных лиц, причастных к браконьерскому вылову рыбы в Черном море.

СБУ разоблачила схему поборов за браконьерский вылов рыбы и моллюсков в Одесской области 01СБУ разоблачила схему поборов за браконьерский вылов рыбы и моллюсков в Одесской области 02СБУ разоблачила схему поборов за браконьерский вылов рыбы и моллюсков в Одесской области 03
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ну от , опять прийдеться комусь відкуплятись , і відкупляться ж , питання в ціні
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Всю региональную рыбинспекцию. надо пересажать ,браконьеры посреди белого дня в запрет на моторе никого не таясь ставят сети .
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Расцвела пышным цветом "малина" (поётся в песне). Добавлю - при Петре. Такой продажности чинуш, по-моему, не было даже при Яныке. И эти гниды называют себя "демократичной владой". Животные стыда не имеют.
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Глупенький ты...Рыбная мафия бессмертна! Со времен ее основателя -незабвенного господина Ишкова !
И в Мацквабаде ему поставлен памятник в 2008... видать вдохновитель
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСБУ разоблачила схему поборов за браконьерский вылов рыбы и моллюсков в Одесской области. ФОТОрепортаж
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