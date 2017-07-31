 СБУ разоблачила схему поборов за браконьерский вылов рыбы и моллюсков в Одесской области. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Оперативники спецслужбы задокументировали факты систематического получения взяток чиновниками. В коррупционной схеме участвовали должностные лица от рядовых инспекторов и т.н. "Общественных наблюдателей", которые непосредственно получали средства, до руководителей региональных и центральных контролирующих структур. По предварительным оценкам только от одной коммерческой структуры "улов" взяточников за сезон составлял около двух миллионов гривен.
Правоохранители задержали одного из посредников во время очередного сбора дани на общую сумму 100 тысяч гривен. Несколькими днями ранее сотрудники СБУ задокументировали факт получения еще одним посредником неправомерной выгоды в размере более шестидесяти тысяч гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Посредникам объявлено о подозрении в совершении преступления.
Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех должностных лиц, причастных к браконьерскому вылову рыбы в Черном море.
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И в Мацквабаде ему поставлен памятник в 2008... видать вдохновитель
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