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Все про:налоги (2579) налоговая милиция (1512) ГФС (3085)

 Сотрудники налоговой милиции разоблачили торговцев сельхозпродукцией, не заплативших почти 19 млн грн налогов, и не допустили незаконного экспорта пшеницы и ячменя на 46 млн. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции разоблачили руководителей компании, уклонившихся от уплаты почти 19 миллионов гривен налогов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, было установлено, что должностные лица компании, зарегистрированной в Киеве и занимающейся оптовой торговлей сельскохозяйственной продукцией, отразили в налоговой отчетности операции по поставке подсолнечника, сои и кукурузы ряду фиктивных предприятий. Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты почти 19 миллионов гривен налога на прибыль.

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В дальнейшем в результате обыска, проведенного в Николаеве совместно с Генеральной прокуратурой и сотрудниками областного управления налоговой милиции на территории одного из зерновых терминалов, были обнаружены и изъяты почти 11,8 тысячи тонны пшеницы и ячменя, предназначенных для экспорта. Стоимость изъятой сельхозпродукции составляет около 46 миллионов гривен. Также изъяты документы складского учета.

Сотрудники налоговой милиции разоблачили торговцев сельхозпродукцией, не заплативших почти 19 млн грн налогов, и не допустили незаконного экспорта пшеницы и ячменя на 46 млн 01Сотрудники налоговой милиции разоблачили торговцев сельхозпродукцией, не заплативших почти 19 млн грн налогов, и не допустили незаконного экспорта пшеницы и ячменя на 46 млн 02Сотрудники налоговой милиции разоблачили торговцев сельхозпродукцией, не заплативших почти 19 млн грн налогов, и не допустили незаконного экспорта пшеницы и ячменя на 46 млн 03

В настоящее время изъятое передано на ответственное хранение. Следственные действия продолжаются.

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Ну такое. Вот если бы налоговики повязали налоговиков которые в конвертах бабло получают, то было бы интересно...
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мені цікаве тільки одне. Що ж будуть виявляти, коли повністю зведуть економіку до нуля?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСотрудники налоговой милиции разоблачили торговцев сельхозпродукцией, не заплативших почти 19 млн грн налогов, и не допустили незаконного экспорта пшеницы и ячменя на 46 млн. ФОТО
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