 Сотрудники налоговой милиции разоблачили торговцев сельхозпродукцией, не заплативших почти 19 млн грн налогов, и не допустили незаконного экспорта пшеницы и ячменя на 46 млн. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, было установлено, что должностные лица компании, зарегистрированной в Киеве и занимающейся оптовой торговлей сельскохозяйственной продукцией, отразили в налоговой отчетности операции по поставке подсолнечника, сои и кукурузы ряду фиктивных предприятий. Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты почти 19 миллионов гривен налога на прибыль.
В дальнейшем в результате обыска, проведенного в Николаеве совместно с Генеральной прокуратурой и сотрудниками областного управления налоговой милиции на территории одного из зерновых терминалов, были обнаружены и изъяты почти 11,8 тысячи тонны пшеницы и ячменя, предназначенных для экспорта. Стоимость изъятой сельхозпродукции составляет около 46 миллионов гривен. Также изъяты документы складского учета.
В настоящее время изъятое передано на ответственное хранение. Следственные действия продолжаются.
671 2
Крымчанам начали приходить уведомления об уплате российского транспортного налога(54)
Налоговики в Запорожье добились возмещения в бюджет почти 12 млн грн(3)
Киевские налоговики не допустили незаконного возмещения почти 46 миллионов гривен НДС(16)
"Налог на Малороссию": в "ДНР" террористы ввели пятипроцентную комиссию с любых счетов юрлиц(55)
ГФС Одесской области выбилась в лидеры по налоговому декларированию(0)
Киевские налоговики разоблачили руководителей компании, присвоивших более 25 миллионов гривен(7)
Ляшко - Луценко: Уплатите налоги за дом в 900 кв. м, который записан на тестя(115)
Ответить
Ответить