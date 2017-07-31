 Выявлен российский военный преступник Агаев из 104-й ОБрМТО, который участвовал в боях за Углегорск и Дебальцево, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале международного сообщества InformNapalm.
"Военнослужащий 104-ой ОБрМТО Агаев Р.У., 16.07.1991 года рождения, в соцсети Вконтакте имеет несколько профилей со схожими именами: "Дэни Халифа" (профиль, друзья, фотоальбом), "Халифа Магомедов" (профиль, друзья, фотоальбом) и "Халифа Магомедов" (профиль, друзья, фотоальбом), но как всегда слабость российского солдата к селфи помогла волонтерам международного разведывательного сообщества InformNapalm провести его идентификацию", - отмечают авторы расследования.
Эта и многие другие фото в альбомах военнослужащего с шевроном 104-й отдельной бригады материально-технического обеспечения ВС РФ.
Это фото раскрывает фамилию и инициалы военнослужащего. У сослуживца-срочника, который по окончании своей службы сделал фотографии на память, замечено фото, где у объекта исследования все та же нашивка с фамилией и инициалами - "Агаев Р.У.". Это подтверждает правильность определения личных данных.
"На Донбассе Р.Агаев был прикомандирован в состав террористического батальона "Оплот" и воевал под прикрытием в его составе. На это указывает ряд фотографий из его альбомов", - говорится в материале.
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Причём главный упор в отрицании делали на США, мол у них сколько спутников-шпионов, но нет ни одной фотки, где московские танки, бмп и прочее железо пересекает границу Украины.
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В 1989 -17% граждан Украины заявили русскими В 2017 - 6% посчитали себя русскими (опрос) Так этих 6% половина прошла АТО в составе ВСУ
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Уже и паспорта у них забрали, все не помогает...
http://delfinfatma1.blogspot.com/2017/07/blog-post_31.html
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