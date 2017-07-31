 Выявлен российский военный преступник Агаев из 104-й ОБрМТО, который участвовал в боях за Углегорск и Дебальцево, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом говорится в материале международного сообщества InformNapalm "Военнослужащий 104-ой ОБрМТО., 16.07.1991 года рождения, в соцсети Вконтакте имеет несколько профилей со схожими именами: "Дэни Халифа" ( профиль фотоальбом ), "Халифа Магомедов" ( профиль фотоальбом ) и "Халифа Магомедов" ( профиль фотоальбом ), но как всегда слабость российского солдата к селфи помогла волонтерам международного разведывательного сообщества InformNapalm провести его идентификацию", - отмечают авторы расследования.Эта и многие другие фото в альбомах военнослужащего с шевроном 104-й отдельной бригады материально-технического обеспечения ВС РФ.

Это фото раскрывает фамилию и инициалы военнослужащего. У сослуживца-срочника, который по окончании своей службы сделал фотографии на память, замечено фото, где у объекта исследования все та же нашивка с фамилией и инициалами - "Агаев Р.У.". Это подтверждает правильность определения личных данных.

"На Донбассе Р.Агаев был прикомандирован в состав террористического батальона "Оплот" и воевал под прикрытием в его составе. На это указывает ряд фотографий из его альбомов", - говорится в материале.

"Масштабная военная операция, которая проводились РФ на территории Украины зимой 2014-2015 годов в районе города Дебальцево и прилегающих населенных пунктов, таких как Углегорск, осуществлялась при поддержке материально-технического обеспечения войсковых соединений, задействованных в данном районе. Выявленный российский военнослужащий из 104-ой ОБрМТО Агаев Р.У. один из тех, кто обеспечивал прикрытие при переброске российской техники, вооружения и боеприпасов во время боевых действий, как минимум, в Углегорске", - заключают авторы расследования.