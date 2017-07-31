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 Фоторепортаж
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 Выявлен российский военный преступник Агаев из 104-й ОБрМТО, который участвовал в боях за Углегорск и Дебальцево, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Идентифицирован российский военнослужащий из 104-ой отдельной бригады материально-технического обеспечения (в/ч 11387, Чита, Российская Федерация), который принимал участие в боях за Углегорск и Дебальцево.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале международного сообщества InformNapalm.

"Военнослужащий 104-ой ОБрМТО Агаев Р.У., 16.07.1991 года рождения, в соцсети Вконтакте имеет несколько профилей со схожими именами: "Дэни Халифа" (профиль, друзья, фотоальбом), "Халифа Магомедов" (профиль, друзья, фотоальбом) и "Халифа Магомедов" (профиль, друзья, фотоальбом), но как всегда слабость российского солдата к селфи помогла волонтерам международного разведывательного сообщества InformNapalm провести его идентификацию", - отмечают авторы расследования.


Выявлен российский военный преступник Агаев из 104-й ОБрМТО, который участвовал в боях за Углегорск и Дебальцево, - InformNapalm 01


Эта и многие другие фото в альбомах военнослужащего с шевроном 104-й отдельной бригады материально-технического обеспечения ВС РФ.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Российский депутат по дороге на оккупированный Донбасс "засветил" на границе колонну бронетехники оккупантов. ФОТОрепортаж

Выявлен российский военный преступник Агаев из 104-й ОБрМТО, который участвовал в боях за Углегорск и Дебальцево, - InformNapalm 02


Это фото раскрывает фамилию и инициалы военнослужащего. У сослуживца-срочника, который по окончании своей службы сделал фотографии на память, замечено фото, где у объекта исследования все та же нашивка с фамилией и инициалами - "Агаев Р.У.". Это подтверждает правильность определения личных данных.


Выявлен российский военный преступник Агаев из 104-й ОБрМТО, который участвовал в боях за Углегорск и Дебальцево, - InformNapalm 03

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"На Донбассе Р.Агаев был прикомандирован в состав террористического батальона "Оплот" и воевал под прикрытием в его составе. На это указывает ряд фотографий из его альбомов", - говорится в материале.

Выявлен российский военный преступник Агаев из 104-й ОБрМТО, который участвовал в боях за Углегорск и Дебальцево, - InformNapalm 04Выявлен российский военный преступник Агаев из 104-й ОБрМТО, который участвовал в боях за Углегорск и Дебальцево, - InformNapalm 05Выявлен российский военный преступник Агаев из 104-й ОБрМТО, который участвовал в боях за Углегорск и Дебальцево, - InformNapalm 06


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Выявлен российский военный преступник Агаев из 104-й ОБрМТО, который участвовал в боях за Углегорск и Дебальцево, - InformNapalm 07

"Масштабная военная операция, которая проводились РФ на территории Украины зимой 2014-2015 годов в районе города Дебальцево и прилегающих населенных пунктов, таких как Углегорск, осуществлялась при поддержке материально-технического обеспечения войсковых соединений, задействованных в данном районе. Выявленный российский военнослужащий из 104-ой ОБрМТО Агаев Р.У. один из тех, кто обеспечивал прикрытие при переброске российской техники, вооружения и боеприпасов во время боевых действий, как минимум, в Углегорске", - заключают авторы расследования.
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Пофиг что кацапы скажут, это ж на года, когда этот агаев расплатится за все .
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Нет, они говорят вывсёврете, настамнет, выдокажите, хулифотошопподсовываете и т. д.
Причём главный упор в отрицании делали на США, мол у них сколько спутников-шпионов, но нет ни одной фотки, где московские танки, бмп и прочее железо пересекает границу Украины.
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Экономно они с буквами для фамилий... Следующий Ах*ев будет?
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Монголо-татары не заморачиваются с названиями
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Агеев, Агаев - кацапстан просто ферма бракованной биомассы.
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На кого рассчитаны эти публикации? Штепу уже, как три года, не могут посадить. Сепары и убийцы у наших барыг зовутся партнерами. Не удивлюсь, если Петя всех их помилует, когда Путлер прикажет. С Саакашвили уже расправились по приказу Кремля.
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как не могут-если сидит? с первой же фразы врешь...
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Та нічО. Пройде час, кацабляндія похериться, ми мяском обростемо і буде у нас національна забава охота за кацапськими головами. Будем скидуваться на відлов всяких агеєвих. Ставки будемо робить кому бистріше голову відріжуть.
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Медленно, но уверенно РФ превращается в страну террористов и наемных убийц!
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СЕРГІЙ МАЗУР‏ @flymobimir 32 мин.32 минуты назад

В 1989 -17% граждан Украины заявили русскими В 2017 - 6% посчитали себя русскими (опрос) Так этих 6% половина прошла АТО в составе ВСУ
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Только наличие у Украины достаточного количества ЯО и низколетящих сверхзвуковых носителей,направленных на Рашу,быстро уберет рюсько-азиатскую скотину с украинской земли обратно в родной хлев.
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Очередной Ушат Помоев, Гуано Перегноев.....Эх, сколько на таких @уйловитязях поколений червей выросло.
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Рашенцы относятся к быдлу, а потому неисправимы.
Уже и паспорта у них забрали, все не помогает...
http://delfinfatma1.blogspot.com/2017/07/blog-post_31.html
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кто-то явно нас запутывает, или у Мокши закончилась фантазия на фамилии или уже наши нас путают, Агеев, Агаев, Акуев, я уже потерял нить....)))
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А что плохого? уже ближе к Европе- сначала А.Геев теперь А.Гаев, Пидоровы значить уже закончились, прикопаны вдоль дорог ,а чтобы фамилии не смущали прохожих под номерками прикопали
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Я думаю в гробу он будет хорошо смотреться
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на второй фотке вон в кузове какие рузькие луди сидят, прямо славяне - адиннарот.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажВыявлен российский военный преступник Агаев из 104-й ОБрМТО, который участвовал в боях за Углегорск и Дебальцево, - InformNapalm. ФОТОрепортаж
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