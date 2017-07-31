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 Родители пытались продать двухлетнего сына за $5 тысяч в Запорожье, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Запорожские полицейские предотвратили продажу ребенка. Родители оценили собственного ребенка в 5 тыс. долларов. Открыто уголовное производство. Задержанной грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"Оперативники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП получили информацию о горе-родителях, которые намерены продать своего малолетнего ребенка. Полицейские выяснили, что 29-летняя жительница Запорожья совместно со своим 37-летним гражданским мужем предложили гражданке купить у них 2-летнего сына. Ребенка они оценили в 5 тысяч долларов США", - сообщил глава запорожской милиции Олег Золотоноша.

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31 июля во время следственно-оперативных мероприятий правоохранители задержали супругов в момент передачи денежных средств за ребенка. Мальчика передали на обследование медикам и работникам социальных служб.


Родители пытались продать двухлетнего сына за $5 тысяч в Запорожье, - Нацполиция 01

Родители пытались продать двухлетнего сына за $5 тысяч в Запорожье, - Нацполиция 02

Родители пытались продать двухлетнего сына за $5 тысяч в Запорожье, - Нацполиция 03

Родители пытались продать двухлетнего сына за $5 тысяч в Запорожье, - Нацполиция 04

Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения и лишения родительских прав.

Открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой. Продолжается досудебное расследование.

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В полиции напомнили, что 16 мая сотрудники Национальной полиции в Запорожской области и областной прокуратуры задержали супругов из Киева, которые продали свою новорожденную дочь на территории Запорожья за 7 тыс. долларов.

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Ну не дебилы? Таких сразу надо лишать родительских прав, они их недостойны.
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как для алкашей сколько угодно можно морду туманить но шо маманька шо папанька алкаши еще те гуталином закусывают
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Звичайні нЕлюди. Не здивований. А от у дитини тепер з'явився шанс стати людиною.
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Конечно, эти родители - биомусор. Но ребёнок то от них. А гены передаются.
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Деньги - государству.
Родителей в тюрьму.
Покупатели, если нормальные, пусть воспитывают ребенка.
Если ненормальные, к родителям.
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может быть ребенку и лучше было бы, если люди которые хотели усыновить, платят такие деньги... и уж явно лучше, чем детдоме...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРодители пытались продать двухлетнего сына за $5 тысяч в Запорожье, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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