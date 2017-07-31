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Все про:Киев (17738) конвертцентр (360) налоговая милиция (1510) ГФС (3083)

 Киевские налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 200 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции г. Киева ликвидировали конвертационный центр с оборотом около 200 миллионов гривен, офисы которого располагались в столице и во Львове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 27 (виды соучастников) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконных валовых расходов и переводу безналичных средств в наличные.

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Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных и транзитных компаний. На их счета от компаний реального сектора экономики поступали безналичные денежные средства в виде оплаты якобы за приобретенные товары или услуги. В дальнейшем деньги снимались наличными и за исключением 11-12% вместе поддельными первичными документами передавались заказчикам таких услуг.

Общий оборот конвертационного центра составил около 200 миллионов гривен.

В результате проведенных девяти обысков были обнаружены и изъяты более 1,6 миллиона гривен в национальной и иностранной валюте, 37 банковских карточек, чековые книжки, печати и штампы предприятий, в том числе нерезидентов, компьютерная техника, финансово-хозяйственные документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности. Кроме того, наложен арест на банковские счета транзитных компаний, на которых находится около 725 тысяч гривен.

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Киевские налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 200 млн грн 01Киевские налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 200 млн грн 02Киевские налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 200 млн грн 03Киевские налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 200 млн грн 04Киевские налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 200 млн грн 05Киевские налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 200 млн грн 06Киевские налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 200 млн грн 07Киевские налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 200 млн грн 08Киевские налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 200 млн грн 09Киевские налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 200 млн грн 10

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.



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Такі новини стали настільки постійними, що їх вже й не коментують.
Щось таки міняється в Україні!
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