 Киевские налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 200 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 27 (виды соучастников) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконных валовых расходов и переводу безналичных средств в наличные.
Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных и транзитных компаний. На их счета от компаний реального сектора экономики поступали безналичные денежные средства в виде оплаты якобы за приобретенные товары или услуги. В дальнейшем деньги снимались наличными и за исключением 11-12% вместе поддельными первичными документами передавались заказчикам таких услуг.
Общий оборот конвертационного центра составил около 200 миллионов гривен.
В результате проведенных девяти обысков были обнаружены и изъяты более 1,6 миллиона гривен в национальной и иностранной валюте, 37 банковских карточек, чековые книжки, печати и штампы предприятий, в том числе нерезидентов, компьютерная техника, финансово-хозяйственные документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности. Кроме того, наложен арест на банковские счета транзитных компаний, на которых находится около 725 тысяч гривен.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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Щось таки міняється в Україні!
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