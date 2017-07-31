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Все про:Крым (20251) мост (401) туризм (1054) Симеиз (60)

 Недавно построенный мост сломался в оккупированном Симеизе. ФОТО

В оккупированном Крыму мост между поселком Симеиз и скалой Дива, строительство которого закончилось лишь несколько дней назад, вышел из строя. Компания, которая строила его в таком опасном месте, комментировать ситуацию отказывается.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Аргументы недели - Крым".

Недавно построенный мост сломался в оккупированном Симеизе 01

"Глава компании "Фрирайт", которая реализовала этот проект, Анри Канунов на звонки не отвечал, видимо, понимая, что все вопросы журналистов будут касаться комментариев по поводу той конструкции, которая оказалась такой ненадежной, притом, в таком опасном месте", - сообщает СМИ.

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По его данным, подвесной мост, который соединяет поселок Симеиз со скалой Дива для облегчения прохода к популярному туристическому объекту, был построен несколько дней назад.

Недавно построенный мост сломался в оккупированном Симеизе 02

По словам очевидцев, после сильного ветра "что-то вышло из строя в конструкции моста, и проход на него запрещен".

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За что кацапье не возьмется все у них через опу выходит.
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Мост продержался несколько дней, а это уже результат!
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нужно привезти батьку к Власти в россиюшке
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Симеїз вважався центром літніх тусівок геїв та лесбійок. Усі крисокацапи - мешканці Симеїзу - жили з того що щоліта прислужували ЛГБТ. Може і місточок будували для кофморту гейських прогулянок до місць злягання? Отака лажа сталася у кацапському гей-клубі №1.
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