 Недавно построенный мост сломался в оккупированном Симеизе. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Аргументы недели - Крым".
По его данным, подвесной мост, который соединяет поселок Симеиз со скалой Дива для облегчения прохода к популярному туристическому объекту, был построен несколько дней назад.
По словам очевидцев, после сильного ветра "что-то вышло из строя в конструкции моста, и проход на него запрещен".
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