 Недавно построенный мост сломался в оккупированном Симеизе. ФОТО

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"Глава компании "Фрирайт", которая реализовала этот проект, Анри Канунов на звонки не отвечал, видимо, понимая, что все вопросы журналистов будут касаться комментариев по поводу той конструкции, которая оказалась такой ненадежной, притом, в таком опасном месте", - сообщает СМИ.По его данным, подвесной мост, который соединяет поселок Симеиз со скалой Дива для облегчения прохода к популярному туристическому объекту, был построен несколько дней назад.По словам очевидцев, после сильного ветра "что-то вышло из строя в конструкции моста, и проход на него запрещен".