 Водитель автомобиля не справился с управлением и влетел в толпу людей в Киеве, пострадавших увезла скорая. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ДТП.kiev.ua.
По данным издания, водитель не справился с управлением и влетел в толпу людей.
"С места аварии скорая госпитализировала пострадавших. ДТП оформлял патруль полиции", - сказано в сообщении.
Обстоятельства аварии выясняются.
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