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Все про:ДТП (5910) Киев (17736)

 Водитель автомобиля не справился с управлением и влетел в толпу людей в Киеве, пострадавших увезла скорая. ФОТО

В Киеве на пересечении улиц Гречко и Северо-Сырецкая произошло ДТП, есть пострадавшие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ДТП.kiev.ua.

По данным издания, водитель не справился с управлением и влетел в толпу людей.

"С места аварии скорая госпитализировала пострадавших. ДТП оформлял патруль полиции", - сказано в сообщении.

Обстоятельства аварии выясняются.

Водитель автомобиля не справился с управлением и влетел в толпу людей в Киеве, пострадавших увезла скорая 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Поезд врезался в машину, оставленную у переезда на Киевщине. ФОТОрепортаж
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а когда будет такая новость: портрет не справился с управлением страной и влетел в импичмент?
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В РФ до импичмента не доживают. Дворцовые перевороты, кровопролитие и пр. Цивилизованно там не принято передавать власть.
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Что-то часто, после Франции, стали влетать автомашины в толпы людей!
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А вот так нельзя оборудовать остановки везде , жизнь человека дешевая ?


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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВодитель автомобиля не справился с управлением и влетел в толпу людей в Киеве, пострадавших увезла скорая. ФОТО
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