 Неизвестный расстрелял Audi в центре Ивано-Франковска, есть пострадавший, - СМИ. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом местному изданию "Галка" рассказали очевидцы.
Сообщается, что в машину стреляли в упор возле магазина "Ткани". На месте происшествия обнаружили 6 гильз. Известно, что одна пуля попала в руку водителя. Стрелок с места происшествия скрылся, пострадавший был доставлен в больницу.
По предварительной информации, расстреляли машину местного предпринимателя Игоря Гербина, известного как Червонец.
Состояние пострадавшего пока неизвестно.
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Украинский пенсионер получил 12 лет колонии строго режима за подготовку терактов в Ростовской области
Кроме того, его обвиняют в незаконном въезде в Россию и обороте взрывчатки.
61-летний Алексей Сизонович планировал заложить три самодельных бомбы на вокзале железнодорожной станции в Ростовской области и две мины на цистернах с горючим - об этом он рассказал во время предварительного следствия. Он хотел организовать теракты в середине сентября прошлого года - на фоне проходивших выборов, взрывы должны были вызвать большой резонанс. Как пенсионер рассказал следствию, задания ему поступали от сотрудников главного управления разведки Украины, после того как он позвонил по объявлению, приглашающему вступить в ряды самообороны страны.
Сизонович 11 лет проработал в шахте, хорошо знал работу и электромонтера и взрывотехника. Задержали мужчину при незаконном переходе границы. Свою вину бывший шахтер полностью признал.
Мужчина уже устраивал диверсии под Луганском, но эти преступления не попали под российскую юрисдикцию.
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