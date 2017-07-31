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Все про:Ивано-Франковск (604) ранение (1806) стрельба (2472)

 Неизвестный расстрелял Audi в центре Ивано-Франковска, есть пострадавший, - СМИ. ФОТОрепортаж

В полдень 31 июля в районе площади Рынок был открыт огонь по автомобилю марки Audi.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом местному изданию "Галка" рассказали очевидцы.

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Сообщается, что в машину стреляли в упор возле магазина "Ткани". На месте происшествия обнаружили 6 гильз. Известно, что одна пуля попала в руку водителя. Стрелок с места происшествия скрылся, пострадавший был доставлен в больницу.

По предварительной информации, расстреляли машину местного предпринимателя Игоря Гербина, известного как Червонец.

Состояние пострадавшего пока неизвестно.

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Неизвестный расстрелял Audi в центре Ивано-Франковска, есть пострадавший, - СМИ 01Неизвестный расстрелял Audi в центре Ивано-Франковска, есть пострадавший, - СМИ 02

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Неизвестный расстрелял Audi в центре Ивано-Франковска, есть пострадавший, - СМИ 03Неизвестный расстрелял Audi в центре Ивано-Франковска, есть пострадавший, - СМИ 04
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Народный мститель...

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6 вистрілів і одне попадання в руку.....поганому снайперу тепловізор заважає
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажНеизвестный расстрелял Audi в центре Ивано-Франковска, есть пострадавший, - СМИ. ФОТОрепортаж
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