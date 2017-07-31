 Интернет-мошенники обманули 150 граждан, продав несуществующего товара на 1 млн гривен, - киберполиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент киберполиции НПУ.
Правоохранители установили, что преступная группа состояла из двух человек - жителей города Киева и Днепра. С декабря 2016 они зарегистрировали 23 Интернет-ресурса, на которых размещали объявления о продаже компьютерной техники и телефонов. При этом обязательным условием договора купли-продажи была 100% оплата на заранее подготовленные злоумышленниками карточные счета.
Каждый из Интернет-магазинов работал не более семи дней. При этом профессиональное оформление сайтов с указанием полных технических характеристик товара, а также подделанные злоумышленниками положительные отзывы от клиентов, вызывали доверие у покупателей.
По месту жительства злоумышленников полицейские провели санкционированные обыски, в ходе которых были изъяты компьютерная техника, жесткие диски, деньги, а также черновые записи. Кроме того, изъяты платежные карты и мобильные телефоны, которые злоумышленники использовали в преступной схеме.
Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения участникам преступной группы. Продолжается досудебное расследование в рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.
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Ты не купишь ничего за кордоном по наложке. Это анахронизм.
Не продавал и не продаю ничего с наложкой. Не нравится, не доверяешь - проходишь мимо. Значит, ты не готов к интернет покупкам.
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Наш покупатель не правильно понимает суть наложенного. Ведь он по нему ничего не обязан продавцу. Зона ответственности отсутствует.
После нескольких случаев, когда покупатели заказывали одинаковый товар сразу в нескольких магазинах, а платили наложкой только первому, кто прислал его раньше, я отказался от такой совковой системы. Ведь всем пофигу, что я попадаю на транспортные расходы и возврат.
Ну и самая распространенная проблема - человек заказывает товар наложкой, но покупатель за ним в отделение не приходит. Причины разные - нет денег, передумал, нашел где то еще. И с него как с гуся вода.
Ну а если по сути, перед покупкой в незнакомом магазине, всегда попытайтесь узнать сколько времени тот существует. Если больше года - то никто уже не будет рисковать репутацией и вложенными деньгами в его раскрутку. Афера в таком случае практически исключена.
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Мой магазин работает с импортерами только через дропшипинг. Собственно, так работает не меньше 90% всех магазинов в нашей стране. А это значит, что каждый товар я просто выкупаю и после такого вот возврата по наложке, товар становится моим со всеми вытекающими расходами.
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