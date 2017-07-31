 Интернет-мошенники обманули 150 граждан, продав несуществующего товара на 1 млн гривен, - киберполиция. ФОТО

Правоохранители установили, что преступная группа состояла из двух человек - жителей города Киева и Днепра. С декабря 2016 они зарегистрировали 23 Интернет-ресурса, на которых размещали объявления о продаже компьютерной техники и телефонов. При этом обязательным условием договора купли-продажи была 100% оплата на заранее подготовленные злоумышленниками карточные счета.

Каждый из Интернет-магазинов работал не более семи дней. При этом профессиональное оформление сайтов с указанием полных технических характеристик товара, а также подделанные злоумышленниками положительные отзывы от клиентов, вызывали доверие у покупателей.

По месту жительства злоумышленников полицейские провели санкционированные обыски, в ходе которых были изъяты компьютерная техника, жесткие диски, деньги, а также черновые записи. Кроме того, изъяты платежные карты и мобильные телефоны, которые злоумышленники использовали в преступной схеме.