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Все про:интернет (1498) мошенничество (700)

 Интернет-мошенники обманули 150 граждан, продав несуществующего товара на 1 млн гривен, - киберполиция. ФОТО

Сотрудники Приднепровского управления киберполиции Департамента киберполиции Национальной полиции Украины разоблачили группу лиц, которые мошенническим путем выманили у граждан более 1 миллиона гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент киберполиции НПУ.

Правоохранители установили, что преступная группа состояла из двух человек - жителей города Киева и Днепра. С декабря 2016 они зарегистрировали 23 Интернет-ресурса, на которых размещали объявления о продаже компьютерной техники и телефонов. При этом обязательным условием договора купли-продажи была 100% оплата на заранее подготовленные злоумышленниками карточные счета.

Каждый из Интернет-магазинов работал не более семи дней. При этом профессиональное оформление сайтов с указанием полных технических характеристик товара, а также подделанные злоумышленниками положительные отзывы от клиентов, вызывали доверие у покупателей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ разоблачила на Николаевщине группу мошенников, вмешивающихся в работу государственных электронных реестров. ФОТОрепортаж

Интернет-мошенники обманули 150 граждан, продав несуществующего товара на 1 млн гривен, - киберполиция 01Интернет-мошенники обманули 150 граждан, продав несуществующего товара на 1 млн гривен, - киберполиция 02


По месту жительства злоумышленников полицейские провели санкционированные обыски, в ходе которых были изъяты компьютерная техника, жесткие диски, деньги, а также черновые записи. Кроме того, изъяты платежные карты и мобильные телефоны, которые злоумышленники использовали в преступной схеме.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения участникам преступной группы. Продолжается досудебное расследование в рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.

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на фото есть квитанции об отправки с Новой Почты, значит кому-то они светаки что-то высылали
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- Как я думаю отнять? - спросил Остап. Отъем или увод денег варьируется в зависимости от обстоятельств. У меня лично есть четыреста сравнительно честных способов отъема. Но не в способах дело. Дело в том, что сейчас нет богатых людей, И в этом ужас моего положения.(c)
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100% предоплата? Ну если платили, то бизнес этот будет жить и процветать. И неважно сколько еще "преступных групп" поймают, ибо ровно столько же (или еще больше) появится.
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Есть цивилизованная форма товаро-денежных отношений - только НАЛОЖЕННЫЙ ПЛАТЕЖ. Теперь рекомендую всем, попав на предоплате. Никаких предоплат, оплат почтовых затрат быть не должно!!!
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Эта форма применяется только у нас и в раше. Нигде больше. Ну еще раньше в совке.
Ты не купишь ничего за кордоном по наложке. Это анахронизм.
Не продавал и не продаю ничего с наложкой. Не нравится, не доверяешь - проходишь мимо. Значит, ты не готов к интернет покупкам.
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Не обязательно, есть куча проверенных магазинов, которым можно и по предоплате.
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Вот и я об этом.
Наш покупатель не правильно понимает суть наложенного. Ведь он по нему ничего не обязан продавцу. Зона ответственности отсутствует.
После нескольких случаев, когда покупатели заказывали одинаковый товар сразу в нескольких магазинах, а платили наложкой только первому, кто прислал его раньше, я отказался от такой совковой системы. Ведь всем пофигу, что я попадаю на транспортные расходы и возврат.
Ну и самая распространенная проблема - человек заказывает товар наложкой, но покупатель за ним в отделение не приходит. Причины разные - нет денег, передумал, нашел где то еще. И с него как с гуся вода.

Ну а если по сути, перед покупкой в незнакомом магазине, всегда попытайтесь узнать сколько времени тот существует. Если больше года - то никто уже не будет рисковать репутацией и вложенными деньгами в его раскрутку. Афера в таком случае практически исключена.
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Половина разгильдяев даже не забирают товар после заказа наложкой, а продавцу потом платить за обратную доставку.
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Хорошо, если платить только за обратку.
Мой магазин работает с импортерами только через дропшипинг. Собственно, так работает не меньше 90% всех магазинов в нашей стране. А это значит, что каждый товар я просто выкупаю и после такого вот возврата по наложке, товар становится моим со всеми вытекающими расходами.
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Больше трех лет пользуюсь AliExpress все посылки пришли, надеюсь и дальше у них покупать товары.
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PayPal не работает на всос денег в Украину именно потому, что у нас предлагают самые шикарные товары по самым низким ценам. А ещё у нас нет Суда.
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непользуйтесь "мотокварталом" в два раза дешевле присылают всякий трипер ....на фб жалобы в том числе и моя ..... самый лучшие покупки это на седьмом километре и на барабашке из рук в руки
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияИнтернет-мошенники обманули 150 граждан, продав несуществующего товара на 1 млн гривен, - киберполиция. ФОТО
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