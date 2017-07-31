 Заместитель главврача одной из больниц в Сумской области задержана на взятке, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, злоумышленники требовали от двух местных жителей три тысячи долларов США за решение вопроса об их трудоустройстве в больницу.
"Заместитель главврача была задержана "на горячем" при получении первой части взятки в размере полторы тысячи долларов США, которую в дальнейшем она должна была передать главному врачу", - рассказала Калиновская.
Она отметила, что мероприятия проводились в рамках расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.
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Это к тем, кто против любой реформы "здравоохранения"
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