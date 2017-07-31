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 Заместитель главврача одной из больниц в Сумской области задержана на взятке, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Сумской области сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции совместно с прокуратурой области разоблачили во взяточничестве главного врача одной из больниц и его заместителя.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

По ее словам, злоумышленники требовали от двух местных жителей три тысячи долларов США за решение вопроса об их трудоустройстве в больницу.

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"Заместитель главврача была задержана "на горячем" при получении первой части взятки в размере полторы тысячи долларов США, которую в дальнейшем она должна была передать главному врачу", - рассказала Калиновская.


Заместитель главврача одной из больниц в Сумской области задержана на взятке, - Нацполиция 01

Заместитель главврача одной из больниц в Сумской области задержана на взятке, - Нацполиция 02

Заместитель главврача одной из больниц в Сумской области задержана на взятке, - Нацполиция 03

Заместитель главврача одной из больниц в Сумской области задержана на взятке, - Нацполиция 04

Она отметила, что мероприятия проводились в рамках расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.


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Там непахане поле, вони беруть вже за те, що люди здорові стають хворими.
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- Попрошу делать взносы. Ипполит Матвеевич подтвердит мои полномочия. (с)
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Наші лікарі не можуть брати хабарі.Бо аніженашілюді! Як вважаєте-на поруки,чи під домашній арешт?
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Она уже нагороворила.."Часть главнуюку отдам" .на пятерочку, плюс должностное лицо.Пустят как ОПГ, да еще обыск устроят дому и все бабло да злато скроется сами знаете куда и кому. В общем бабы дуры-ни толком украсть, ни взятку взять. А ведь какие жизненные примеры рядом.
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Коррупционерку головну пiймали.А як насчёт судьи Миленкова?
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3 шт. баксов за вход в больницу... Угадайте за какой период работник отобьёт эти бабки?
Это к тем, кто против любой реформы "здравоохранения"
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗаместитель главврача одной из больниц в Сумской области задержана на взятке, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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