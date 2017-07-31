 В Донецкой области "Фантом" не пропустил через линию разграничения старинные Библии. ФОТОрепортаж

В ходе осмотра автомобиля было обнаружено четыре старинные церковные Библии и 10 религиозных открыток, изданных в конце 19 века.
В настоящее время обнаруженное передано сотрудникам Национальной полиции.
В ходе осмотра автомобиля было обнаружено четыре старинные церковные Библии и 10 религиозных открыток, изданных в конце 19 века.
В настоящее время обнаруженное передано сотрудникам Национальной полиции.
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Вторым президентом украинцы выбрали директора днепропетровского завода ЮМЗ который откинул политику Кучмы и ввел новую политику - воровать должны только свои. Вообщем не как президент, а как директор.
Третьим пришел пасечник - Вообщем пчелы в голове.
Четвертым выбрали зека - Тот сразу начал по понятиям - С миру по нитке голому украинцу Ху в Жо
Пятым выбрали бизнесмена - И только пятый решил сделать из Украины что то похожее на успешную страну которая будет словно фирма РОШЕН признанной во всем мире как успешной страной.
Из этого можно смело сделать логический вывод - Если личность не добилась в своей жизни ничего, если эту личность не знают в ЕС и США эта личность не сможет сделать Украину более успешной чем она была.
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