 В Донецкой области "Фантом" не пропустил через линию разграничения старинные Библии. ФОТОрепортаж

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Так, на контрольно-пропускном пункте въезда/выезда "Майорское" был остановлен автомобиль ВАЗ, на котором гражданин Украины направлялся с временно неподконтрольной территории, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.

В ходе осмотра автомобиля было обнаружено четыре старинные церковные Библии и 10 религиозных открыток, изданных в конце 19 века.



В настоящее время обнаруженное передано сотрудникам Национальной полиции.



