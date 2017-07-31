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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Донецкая область (4525) ГФС (3081)

 В Донецкой области "Фантом" не пропустил через линию разграничения старинные Библии. ФОТОрепортаж

В Донецкой области сотрудники срецподразделения налоговой милиции “Фантом” задержали на линии разграничения старинные Библии и открытки.

Так, на контрольно-пропускном пункте въезда/выезда "Майорское" был остановлен автомобиль ВАЗ, на котором гражданин Украины направлялся с временно неподконтрольной территории, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.

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В ходе осмотра автомобиля было обнаружено четыре старинные церковные Библии и 10 религиозных открыток, изданных в конце 19 века.

В настоящее время обнаруженное передано сотрудникам Национальной полиции.

В Донецкой области Фантом не пропустил через линию разграничения старинные Библии 01

В Донецкой области Фантом не пропустил через линию разграничения старинные Библии 02

В Донецкой области Фантом не пропустил через линию разграничения старинные Библии 03


В Донецкой области Фантом не пропустил через линию разграничения старинные Библии 04

В Донецкой области Фантом не пропустил через линию разграничения старинные Библии 05

В Донецкой области Фантом не пропустил через линию разграничения старинные Библии 06

В Донецкой области Фантом не пропустил через линию разграничения старинные Библии 07

В Донецкой области Фантом не пропустил через линию разграничения старинные Библии 08

В Донецкой области Фантом не пропустил через линию разграничения старинные Библии 09

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-- Значит, если молодой, здоровый человек позаимствовал у провинциальной бабушки ненужную ей, по слабости здоровья, кухонную принадлежность, то, значит, он вор? Так вас прикажете понимать? (с)
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Цена всему этому мотлоху-три копейки.Это никакой не антиквариат, это просто старые вещи... Но тупым мусорам это не обяснишь... У них "показатели"
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Первым президентом украинцы выбрали коммуниста в итоге Украина пришла реформам разворовывания всего что хоть как то работало. При Кравчуке был популярным лозунг - умеешь воровать воруй сколько хочешь.

Вторым президентом украинцы выбрали директора днепропетровского завода ЮМЗ который откинул политику Кучмы и ввел новую политику - воровать должны только свои. Вообщем не как президент, а как директор.

Третьим пришел пасечник - Вообщем пчелы в голове.

Четвертым выбрали зека - Тот сразу начал по понятиям - С миру по нитке голому украинцу Ху в Жо

Пятым выбрали бизнесмена - И только пятый решил сделать из Украины что то похожее на успешную страну которая будет словно фирма РОШЕН признанной во всем мире как успешной страной.

Из этого можно смело сделать логический вывод - Если личность не добилась в своей жизни ничего, если эту личность не знают в ЕС и США эта личность не сможет сделать Украину более успешной чем она была.
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"Хотел деньжат немножко по легкому срубит.Вот я чувствую,вы меня досыта ими и накормите"...(с).
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Если с неподконтрольной везут так нужно пропускать.
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Интересно, с каких музеев и библиотек их сп-ли?
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Может церковь обчистили или монастырь в лугандонии, там же одни высокодуховные люди собрались ничем не брезгуют.
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Ну и кто вас умными назовет?! Задержали Экзорциста - ждите очередное беснование от Захарченко!!!
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В чем криминал ? Они ж ввозили , а не вывозили "!
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Цензор.НЕТФотоОбществоВ Донецкой области "Фантом" не пропустил через линию разграничения старинные Библии. ФОТОрепортаж
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