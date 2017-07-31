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 У прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих домах Киева, 3 больших жилых дома, 2 автомобиля за 3,6 млн и путешествия по всему миру, - PROSUD. ФОТОрепортаж

Почти сразу после Революции Достоинства украинское общество стало требовать немедленного очищения и реформирования правоохранительных органов, которые во времена Майдана дискредитировали себя беспринципностью и полной зависимостью от политической элиты. Впрочем, если результаты очистки и реформирования "старой" милиции в "новую" полицию хотя бы частично видно, то результаты любых изменений в украинской прокуратуре просто отсутствуют. В ней продолжают работать прокуроры, к которым много вопросов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале проекта PROSUD.

Знакомьтесь, прокурор Киевской местной прокуратуры № 6 - Павел Александрович Миленин.

У прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих домах Киева, 3 больших жилых дома, 2 автомобиля за 3,6 млн и путешествия по всему миру, - PROSUD 01

Информации о 35-летнем прокуроре в свободном доступе почти нет. Известно лишь то, что Павел Миленин был помощником народного депутата Михаила Михайловича Поплавского. А в 2009 году работал в Государственном комитете финансового мониторинга Украины.

Известным является его отец - Александр Леонидович Миленин. В период 2003-2005 годов он возглавлял ГУ МВД Украины в г. Киеве. Также известно, что в начале 2000-х Александр Леонидович был руководителем Департамента ГАИ. Кроме этого, Александр Миленин работал помощником народных депутатов Ковалевой Юлии Викторовны и Салыгина Василия Викторовича.


У прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих домах Киева, 3 больших жилых дома, 2 автомобиля за 3,6 млн и путешествия по всему миру, - PROSUD 02

"Больше всего вопросов к семье столичного прокурора возникает из-за большого количества дорогого имущества. Мы внимательно проанализировали декларации Павла Миленина за 2014, 2015 и 2016 годы. За этот период Павел Александрович задекларировал всего 406 тыс. гривен дохода от работы в прокуратуре. Зато жена прокурора, которая занимается предпринимательской деятельностью и работает частным нотариусом, заработала за это же время 6,3 млн грн.

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Несмотря на относительно низкий доход Павла Александровича, его образ жизни трудно назвать скромным. Например, в 2016 году прокурор получил в подарок от отца дом и землю в столичных Бортничах, что в Дарницком районе. Общая площадь дома - 433 кв. м, стоимость поместья сегодня составляет около 10,3 млн грн. Однако в декларации прокурор отметил, что цена дома - 324 тыс. грн, а земельного участка - 824 тыс. грн, что трудно назвать рыночной ценой", - говорится в материале.


У прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих домах Киева, 3 больших жилых дома, 2 автомобиля за 3,6 млн и путешествия по всему миру, - PROSUD 03У прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих домах Киева, 3 больших жилых дома, 2 автомобиля за 3,6 млн и путешествия по всему миру, - PROSUD 04У прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих домах Киева, 3 больших жилых дома, 2 автомобиля за 3,6 млн и путешествия по всему миру, - PROSUD 05У прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих домах Киева, 3 больших жилых дома, 2 автомобиля за 3,6 млн и путешествия по всему миру, - PROSUD 06У прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих домах Киева, 3 больших жилых дома, 2 автомобиля за 3,6 млн и путешествия по всему миру, - PROSUD 07У прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих домах Киева, 3 больших жилых дома, 2 автомобиля за 3,6 млн и путешествия по всему миру, - PROSUD 08


Кроме дома, прокурор имеет квартиру в столице, в самой высокой многоэтажке Украины. На сегодня 1 кв.м жилья здесь стоит около 54 тыс. грн., поэтому стоимость прокурорской квартиры площадью 158 кв.м может достигать 8,5 млн грн. Зато в декларации Павел Александрович отметил, что купил жилье всего за 465 тыс. грн (2940 грн за 1 кв.м). В этом же здании Павел Миленин имеет паркоместо площадью 16 кв. м, которое должно стоить около 600 тыс. грн.



У прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих домах Киева, 3 больших жилых дома, 2 автомобиля за 3,6 млн и путешествия по всему миру, - PROSUD 09

У прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих домах Киева, 3 больших жилых дома, 2 автомобиля за 3,6 млн и путешествия по всему миру, - PROSUD 10У прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих домах Киева, 3 больших жилых дома, 2 автомобиля за 3,6 млн и путешествия по всему миру, - PROSUD 11


Павел Александрович также задекларировал квартиру на 121 кв. м и два гаражных бокса площадью 40 кв.м в Киеве. Однако из-за отсутствия этого имущества в государственном реестре прав нам не удалось идентифицировать их расположение.




У прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих домах Киева, 3 больших жилых дома, 2 автомобиля за 3,6 млн и путешествия по всему миру, - PROSUD 12У прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих домах Киева, 3 больших жилых дома, 2 автомобиля за 3,6 млн и путешествия по всему миру, - PROSUD 13У прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих домах Киева, 3 больших жилых дома, 2 автомобиля за 3,6 млн и путешествия по всему миру, - PROSUD 14




"То же самое касается и имущества жены прокурора, которое полностью отсутствует в реестре. Поэтому мы просто перечислим декларируемую собственность Екатерины Олеговны:


- дом площадью 377 кв.м в Михайловке-Рубежовке

- две квартиры площадью 102 и 60 кв.м в Киеве;

- два земельных участка в Михайловке-Рубежовке общей площадью 24 сотки;

- паркоместо в Киеве на 16 кв.м;

- нежилые помещения площадью 65 кв.м, которые стоят почти миллион гривен.



У прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих домах Киева, 3 больших жилых дома, 2 автомобиля за 3,6 млн и путешествия по всему миру, - PROSUD 15У прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих домах Киева, 3 больших жилых дома, 2 автомобиля за 3,6 млн и путешествия по всему миру, - PROSUD 16У прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих домах Киева, 3 больших жилых дома, 2 автомобиля за 3,6 млн и путешествия по всему миру, - PROSUD 17У прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих домах Киева, 3 больших жилых дома, 2 автомобиля за 3,6 млн и путешествия по всему миру, - PROSUD 18У прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих домах Киева, 3 больших жилых дома, 2 автомобиля за 3,6 млн и путешествия по всему миру, - PROSUD 19У прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих домах Киева, 3 больших жилых дома, 2 автомобиля за 3,6 млн и путешествия по всему миру, - PROSUD 20У прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих домах Киева, 3 больших жилых дома, 2 автомобиля за 3,6 млн и путешествия по всему миру, - PROSUD 21


Кроме недвижимого имущества, супруги имеют пару часов от брендов Chaumet и Frank Muller", - говорится в публикации.



У прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих домах Киева, 3 больших жилых дома, 2 автомобиля за 3,6 млн и путешествия по всему миру, - PROSUD 22У прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих домах Киева, 3 больших жилых дома, 2 автомобиля за 3,6 млн и путешествия по всему миру, - PROSUD 23





Среди автомобилей, которыми владеет Павел Александрович, является BMW 530d 2011 года выпуска. В 2011 году автомобиль стоил 835 тыс. грн, однако в начале 2017 года Павел Миленин, похоже, продал этот автомобиль за 918 тыс. грн.



У прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих домах Киева, 3 больших жилых дома, 2 автомобиля за 3,6 млн и путешествия по всему миру, - PROSUD 24

У прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих домах Киева, 3 больших жилых дома, 2 автомобиля за 3,6 млн и путешествия по всему миру, - PROSUD 25У прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих домах Киева, 3 больших жилых дома, 2 автомобиля за 3,6 млн и путешествия по всему миру, - PROSUD 26




Зато в июне 2017 года вместо старого BMW 530d Павел Миленин приобрел новенький BMW 540i. Указанная в декларации стоимость автомобиля - 2 млн грн.

У прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих домах Киева, 3 больших жилых дома, 2 автомобиля за 3,6 млн и путешествия по всему миру, - PROSUD 27У прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих домах Киева, 3 больших жилых дома, 2 автомобиля за 3,6 млн и путешествия по всему миру, - PROSUD 28

Не менее дорогой автомобиль и у жены прокурора. В 2016 году Екатерина Миленина приобрела новенькое BMW X5 2016 года выпуска за 1,6 млн грн.

У прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих домах Киева, 3 больших жилых дома, 2 автомобиля за 3,6 млн и путешествия по всему миру, - PROSUD 29У прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих домах Киева, 3 больших жилых дома, 2 автомобиля за 3,6 млн и путешествия по всему миру, - PROSUD 30



Кроме как покупать движимое и недвижимое имущество, Павел Миленин любит путешествовать. Об этом свидетельствует его страница в Facebook. В частности, из нее известно, что он как минимум дважды вместе с семьей отдыхал в Куршавеле во Франции. Также на странице много фото из путешествий в Германию, Канаду и США (похоже после публикации PROSUD Миленин удалил большинство фотографий, которые свидетельствуют о его не скромной жизни - ред.).

У прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих домах Киева, 3 больших жилых дома, 2 автомобиля за 3,6 млн и путешествия по всему миру, - PROSUD 31


Кроме того, на странице Миленина остались посты за 2013 год, где он поддерживает одесского сепаратиста Маркова, и, похоже, выступает против сближения Украины с ЕС.

У прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих домах Киева, 3 больших жилых дома, 2 автомобиля за 3,6 млн и путешествия по всему миру, - PROSUD 32

После событий 2014 года посты Миленина стали проукраинскими.

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Несмотря на расходы на путешествия и покупку движимого и недвижимого имущества, прокурорская семья смогла сэкономить достаточно много наличности. У Павла Миленина задекларировано 49 тысяч долларов. Еще 52 тысячи долларов наличности должен его жена. Кроме этого, Екатерина Миленина заняла "третьим лицам" еще 400 тысяч долларов.

У прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих домах Киева, 3 больших жилых дома, 2 автомобиля за 3,6 млн и путешествия по всему миру, - PROSUD 33






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Совсем не бедными являются и родители богатого прокурора. Например, уже упомянутый отец имеет квартиру в самом центре Киева на улице Пирогова 2/37-Б. Квартиру площадью 133 кв.м Александр Леонидович приобрел в 2016 году. Сегодня стоимость такого жилья составляет около 6,2 миллиона грн.

У прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих домах Киева, 3 больших жилых дома, 2 автомобиля за 3,6 млн и путешествия по всему миру, - PROSUD 34У прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих домах Киева, 3 больших жилых дома, 2 автомобиля за 3,6 млн и путешествия по всему миру, - PROSUD 35У прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих домах Киева, 3 больших жилых дома, 2 автомобиля за 3,6 млн и путешествия по всему миру, - PROSUD 36У прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих домах Киева, 3 больших жилых дома, 2 автомобиля за 3,6 млн и путешествия по всему миру, - PROSUD 37У прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих домах Киева, 3 больших жилых дома, 2 автомобиля за 3,6 млн и путешествия по всему миру, - PROSUD 38

Мать прокурора имеет 4-комнатную квартиру площадью 175 кв. м и паркоместо в скандальном и дорогом доме Киева на ул. Паторжинского, 14. Сегодня такое жилье стоит более 700 тысяч долларов.

У прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих домах Киева, 3 больших жилых дома, 2 автомобиля за 3,6 млн и путешествия по всему миру, - PROSUD 39

У прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих домах Киева, 3 больших жилых дома, 2 автомобиля за 3,6 млн и путешествия по всему миру, - PROSUD 40У прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих домах Киева, 3 больших жилых дома, 2 автомобиля за 3,6 млн и путешествия по всему миру, - PROSUD 41


Большинство недвижимости, которой владеют родители прокурора, находится в том же многоэтажном доме на Кловском спуске, 7. В частности:

- четыре квартиры общей площадью 691 кв.м

- нежилые помещения площадью 411 кв.м;

- четыре паркоместа в подземном паркинге.

"Откуда у родителей прокурора деньги на все это имущество, которое стоит десятки миллионов гривен, неизвестно, ведь Миленин Александр Леонидович и Миленина Галия Талибулливна работали в бизнесе не слишком долго. В частности, известно, что Александр Леонидович в период 2005-2007 годов был руководителем ООО "М-Гарант", которое занималось розничной торговлей в неспециализированных магазинах. А сейчас Александр Миленин является соучредителем благотворительного фонда "Правозащита". Галия Талибулливна с 2004 по 2013 год была зарегистрирована как физическое лицо-предприниматель, а основным видом ее деятельности было "предоставление других коммерческих услуг".

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Подсчитать стоимость всего имущества семьи столичного прокурора невозможно, ведь часть собственности отсутствует в Госреестре прав на недвижимое имущество. Поэтому мы просто суммируем, чем владеет семья Павла Миленина:

- 10 квартир в самых дорогих домах Киева общей площадью 1440 м²;

- 3 жилых дома площадью 1802 м²;

- 476 м² в нежилых помещениях и 9 паркомест в тех же самых дорогих домах столицы;

- 2 автомобиля стоимостью 3,6 миллиона грн.

Откуда деньги на все это имущество - неизвестно, ведь никаких успешных бизнесов, о которых было бы что-то известно, никто из членов семьи не имел. Возможно, такие крупные состояния приносили должности главы ГАИ и ГУ МВД Украины в г. Киеве отцу Павла Александровича, а ныне - и должность прокурора самом Павлу Миленину. Все собранные факты будут переданы в соответствующие правоохранительные органы, которые проверят соответствие образа жизни Миленина Павла Александровича его доходам", - заключают авторы публикации.

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карманный прокурор "пороха" уже больше года прокурорит. Но порох все равно не знал, не отвечает и у него не было полномочий. А нужен этот типока, чтобы нужных людей не сильно обвинять и делать ошибочки, чтобы суды отпускали. Во истину живемо по новому.
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При чем здесь сын и жизнь по-новому, если и коню понятно, что заработано это папой и в жизни "по-старому"? Есть что предъявить отцу - вперед, а нет так не мучайте жопу. А такую муть зеленую выдавать за журналистское расследование - бред. Понятно, что семья имеющая почти 4000 кв. недвижимости (которая большей частью наверняка в оренде) является мягко говоря не бедной. Очень похоже на тупую заказуху от папиных недоброжелателей.
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Вопрос не в том бедный или не бедный. Понятно, что не бедный. Не понятно откуда богатство. Иными словами - это подозрение в получении неправомерной выгоды (в качестве предикатного преступления) и отмывании денег (в нагрузку к корупции и вымогательству).
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Они туда на вертолетах летают. За государственный счет (т.е. наш с вами).
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нет. они владеют булочной и булки им на дом приносят. золотые.
зы типичный украинский прокурор. юГик в курсе.
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вот так читаешь такие новости и понимаешь, что ты грешник... понимаешь, что уже с удовольствием убивал бы таких "людей"...
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а какой грех больший, убивать виртуально и ли реально?
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Наверное те, кому это знать положено не знают. В настоящее время НАПК, который фигнёй страдает и НАБУ, которым все кругом мешают работать.
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и юГик, кторый завершил "реформу" прокурватуры, тоже не знает?
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Спросите у него. Ссылку дать на его страницу в фейсбуке? А у нас разве вопросами деклараций не НАПК заниматься должен, а лично генпрокурор трясти мошну каждого сотрудника, коих тысячи?
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смешная ты. врядли таких владельцев десятков квартир и прочей недвижимости много в прокуратуре. и без юГика он никогда бы не прошел внутренней проверки.
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Это Вы смешные. Удивитесь- но таких действительно много.
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не удивлюсь. и все они уже "реформированы" юГиком.
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"порох" не знал, у него не было полномочий, он делал реформы
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Что-то Югик похоже не в ту сторону удочки забрасывает.
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Помогу ботам с Банковой:
"Клевета... Югик с кумом возражают: реформа ГПУ - проведена на "отлично"! "
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Вы не понимаете! Человек из кожи лезет вон, чтоб своим богатством поднять средний уровень доходов украинцев!
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Так жить по новом это было сказано именно тем о ком эта статья.
Обычного народа это не касается.
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Пеця !!!!!!!
введи войска в Россию....
я не знаю чем скармливать по зомбиящику этих тварей....
Вова Путя...
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МИЛЕНИН КОГДА ТЫ НА СВОЕМ БМВ ( А ЭТО В 99% ВСЕХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ БМВ-это диагноз и карма) влетишь в столб и погибнеш... как сие УСЕ непосильно нажитое "трудом" трунтя и вора и улюдка добро то в гроб заталкаешь... вот что меня волнует...
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мдаа а Сакашвили 7 пиджаков купил..наши борцы с коррупцией обнаглели .а мы это хаваем..как чмошники не стыдно народ??но может прибить негодяев?
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мы все видим, слышим, понимаем но волю кто-то, когда-то нам стер или стирает
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всё настолько прогнило и эти мрази так укоренились что украину спасёт только всеукраинский П О Г Р О М
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Корупція доїдає Україну у всіх сферах в тому числі і в сфері боротьби з корупцією. І цей процес як ракова пухлина пустив особливо зараз при шоколадній банді такі метастази що ніяке оперативне втручання чи хіміотерапія вже не допоможе. Організм держави здоров`ям і життям патріотів ще чинить опір але він з кожним днем все слабший і якщо так буде продовжуватись і на далі нас чекає як би нам і мені особисто цього не хотілось плачевний результат. Для шокоботів - це не "все пропало" це висновок з власних спостережень особистого життя і життя родичів сусідів і знайомих.
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Если у всех прокуроров Украины арестовать и конфисковать их и ихних жен имущество, можно поднять пенсии в пять раз и газ сделать бесплатным...
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Параженко ставит лайк. Народ загибается в окопах, а властные барыги процветают. Жити по-новому!
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зачетный стеб.
Но думаю, искалеченными судьбами здесь и не пахнет. Пока.
Максимум, обойдется бутылкой дорого вискаря, чтоб успокоить нЭрвы...
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Май же кожного керівника міліції чи ДАЇ можно притягнути за одібні справи!!! Злодій на злодії!!! Ще чистити та чистити!!!
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не притягнуты а расстреливать и вешать на всех столбах и деревьев это единственное чего пока много в Украине после ублюдков и пиферастов во власти и около нее главный мы знаем кто.... вяликий Шоколадный Зайчик..
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думаю, в отношении этого юного дарования Юрий Витальевич повторит, хоть и шепотом, уже не раз сказанное: это - сукин сын, но это наш сукин сын.
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А юрик ничего по этому поводу промычать не хочет,или до сих пор от выходных никак не отойдет?
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ВОГОН ВОГОНУ ГЛАЗ НЕ ВЫКЛЮЕТ! ОБА ЛЮБЯТ ГОГЯЧУЮ КГОВЬ!
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А почему не трогают парашенко ? Он,что все сам заработал ?
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Ну и что? Здесь же всем пофиг... Расследования публикуют, в комментах возмущаются, а фигуранты расследований спокойно и дальше живут.
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Дело в том что все эти деньги - деньги преступников, которые в Украине грабят, воруют и совершают самые тяжкие преступления.
И платят прокурорам чтоб уйти от ответственности, и продолжать грабить, воровать, убивать и т.д.
Если это "представитель дэржавы" - нахрен такую "дэржаву", полную погани похуже Путина.
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Однако... сколько же он "насудил" себе, за правомерную деятельность столько денег не заработаешь.
Тут или откупается судья от закона, или это придворный судья , так сказать для " нужных " решений.
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Пока будем слушать главные доводы генпрокуроров,высших судей,что,мол,эти сотрудники (пойманные на несопоставимости доходов и роскошной жизни) архзи-ценные и незаменимые специалисты,то будем иметь всегда таких и коррупцию впридачу.Наверное,нужно ребром ставить вопросы о соответствии генпрокурора,верховных судей,руководителей МВД,СБУ,ГФС и многих других...Украине проще избавиться от этих "специалистов",поставив на должности новых,имеющих опыт вообще в этих сферах,чем навека оставаться в грязи коррупции и из-за неё за забором ЕС..А если президент стоит на защите этих "незаменимых",то вполне заменим сам.Пусть делает выводы.Если Украине не даст идти путём в ЕС,побежит дорогой предшественника.
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Нашли казла отпущения ...среди пракурорских вероятно таких или по круче 95%
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То. что высветили небедные статки сей особы, уже плюс. Прийдет время - и скоро! - и эти "баловни жизни" ответят. Да, тормозятся мероприятия по осуждению сих граждан и конфискации незаконно приобретенного имущества, потому что соответствующие законы должны принимать иногда такие же, а это - пчелы против меда. Потерпим немного!
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терпеть некуда срочно погром а то будет поздно.
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Ви б не розкидувались словами, якщо не знаєте, подивіться, що означає цей термін. Нормальна людина може пропонувати витягнення усіх цих володарів незаконно-здобутих статків на сонечко і відповідальність - по закону.А то накличите на себе дію отморозків, які вирішать, що вас теж треба "попогромити" (незалежно, живите у заробленному будинку чі маленькій квартирі), забрати усе цінне, попаплюжити інше і зробити котлети з ваших близьких. Оце погром! Ви до такого закликаєте?
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Если будем терпеть - то всегда.
Взять хотя бы нынешнюю новость о том , как преступника , убийцу, не только свободно забирают из больницы ,из охраняемой палаты, но и перевозят в Израиль , т.е. пересекают свободно государственную границу! А полиция , свободно отпускает человека под следствием из охраняемой палаты.
Полный разгул безнаказанности, есть вещи которые терпеть нельзя.
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Лет эдак 70. Совок столько и разваливался...
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Информация для таких педрофилов и шакаладных лизунов, как Иван Сидоров, чтобы было чем отчитаться в конце недели, чего достигла коррупция в Украине. И ведь этот прокуроришко сущая мелочь по сравнению в главными барыгами!
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Не Їв, не пив годами... Все на круїз зберігав, все на круїз... Але при цьому не спав та тільки про справедливість мріяв, тільки про справедливість та народ України.... мля...
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во - как, от покращення уже сегодня ----- до жыты по новому. акуевший скоп слуг народа.
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Прокурори і судді - каста недоторканих , ніхто їх зачіпати не наважиться . оскільки на них і спирається Система !
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Ну и шо? Он же прокурор, не чета простым людям-лохам-нищебродам. ОНИ ведь умеет жить, а мы нет. Или так жить имеют право только лояльные пороху прокуроры? Ахаха)) Щас найдется какой-нить порохоботик, кторый не преминет облить грязью Савченко (единственную в ВР, кто не одной крови с НИМИ), а я буду услужливо забанен модером за ее поддержку. Клоунада продолжается.
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буду услужливо забанен модером

Отже - буде чудовий привід вийти на вулицю і зробити "в реалі" щось корисне ...
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дякую за пораду, але я роблю корисне на робочому місці, яке в мене не на вулиці.
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Це жарт ...
Насправді ЦН , останнім часом (з відомих причин) все менше відображає реальну картину настроїв суспільства - наявність великої кількості ботви в коментах + деякі важливі новини тут просто не подаються ...
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імхо тут у коментах не менш як 80% порохо- і бутусоботів, які створюють інформаційний купол для лошків. Бутусов добре знається на інформаційній боротьбі. От тільки не на ту коняку поставив.
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"какие вы все злые,вы только завидовать и умеете"
как трудно щас "талантливым и молодым прокурорам"
вы лучше атошниками занимайтесь,и не лезьте не в свою тарелку
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А шо там корчак из НАЗК, працюить?
Мож ей премию новую выписать?
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это его жена Лиана Размыкиевна? А тестя как звать?
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быдло должно работать и рожать детей, а не требовать дешевых машин
из польши, и уж тем более засматриваться на майно слуг торгового партнёра
владимира блядимировича путена - порошенко не нужны завистливые рабы
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Та, ні, не чіпляє. Український прокурор - хапуга, - це типова повсякденність нашого життя. От "нєзаконноє" отримання громадянства Саакашвілі - так, то резонанс, то ляпас усьому правовому колу України, майже трагічна історія "правової" держави, що потягла за собою ледь не колапс у суспільних правовідносинах. Ось там треба було реагувати миттєво, до крові збиваючи сивочолі лоби, відновлювати принцип законності. Ви шо?.
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Вот это полезный для Украины гражданин! Не то что какие-то там грузины!
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А народу про падіння ВВП по вухах втирають!!!! Реформи, люстрація це все для дурнів, що ці гниди продовжили жирувати над НАРОДОМ, НЕБЕСНОЮ СОТНЕЮ, МАЙДАНОМ!!!
Мабуть ці особи учасники БД????
А влада мовчить собі, витріщивши очі, бо у самих рила в пуху!!!
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Ну, и эта информация хоть как-нибудь взволновала граждан Сытника, Холодницкого и Луценко?
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Не , ну этого наши керманычи не замечают. И ещё тысячи таких же.
А вот у Михо НЕДОСТОВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ )) обнаружили!!!
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и что теперь прокурора посадят или снимут с работы? или он будет спать плохо? к чему пустые слова если они ничего не поменяют?
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Пакеты на голову каждому из этой семейки мусарской и пулю в затылок.
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У прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих домах Киева, 3 больших жилых дома, 2 автомобиля за 3,6 млн и путешествия по всему миру...

Я не лікар, але мій діагроз - чоловік психічно хворий.
Навіщо ?!
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я не завистливый человек вообще......есть и есть у кого то что либо.....но когда у мусора, прокурора, судьи и прочей нечисти больше чем у меня .....для меня это полный писец.....
а писец потому что все мы знаем что это падло урало, не заработало, а именно украло. И пошел он вершить не правосудие от имени народа Украины, а конкретно - зарабатывать....
Пэця ты самый что ни на есть сучий потрох, что б ты сдох......
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А мы по 1 гривне собираем всем миром на лечение несчастного ребёнка .
А мы по 1 гривне собираем всем миром на протезы покалеченным ВОИНАМ...
Волонтёры УМОЛЯЮТ !!! помочь бинтами , лекарствами для раненых ...
Стыд. Горький стыд .
Нет слов.
Одни маты .
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смотрит на всех с фотографии такими честными-честными глазами
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мне одному хочется их всех уничтожить?может я слишком нервный стал...
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажУ прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих домах Киева, 3 больших жилых дома, 2 автомобиля за 3,6 млн и путешествия по всему миру, - PROSUD. ФОТОрепортаж
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