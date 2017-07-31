 У прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих домах Киева, 3 больших жилых дома, 2 автомобиля за 3,6 млн и путешествия по всему миру, - PROSUD. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом говорится в материале проекта PROSUD Знакомьтесь, прокурор Киевской местной прокуратуры № 6 - Павел Александрович Миленин.Информации о 35-летнем прокуроре в свободном доступе почти нет. Известно лишь то, что Павел Миленин был помощником народного депутата Михаила Михайловича Поплавского. А в 2009 году работал в Государственном комитете финансового мониторинга Украины.Известным является его отец - Александр Леонидович Миленин. В период 2003-2005 годов он возглавлял ГУ МВД Украины в г. Киеве. Также известно, что в начале 2000-х Александр Леонидович был руководителем Департамента ГАИ. Кроме этого, Александр Миленин работал помощником народных депутатов Ковалевой Юлии Викторовны и Салыгина Василия Викторовича."Больше всего вопросов к семье столичного прокурора возникает из-за большого количества дорогого имущества. Мы внимательно проанализировали декларации Павла Миленина за 2014, 2015 и 2016 годы. За этот период Павел Александрович задекларировал всего 406 тыс. гривен дохода от работы в прокуратуре. Зато жена прокурора, которая занимается предпринимательской деятельностью и работает частным нотариусом, заработала за это же время 6,3 млн грн.Несмотря на относительно низкий доход Павла Александровича, его образ жизни трудно назвать скромным. Например, в 2016 году прокурор получил в подарок от отца дом и землю в столичных Бортничах, что в Дарницком районе. Общая площадь дома - 433 кв. м, стоимость поместья сегодня составляет около 10,3 млн грн. Однако в декларации прокурор отметил, что цена дома - 324 тыс. грн, а земельного участка - 824 тыс. грн, что трудно назвать рыночной ценой", - говорится в материале.Кроме дома, прокурор имеет квартиру в столице, в самой высокой многоэтажке Украины. На сегодня 1 кв.м жилья здесь стоит около 54 тыс. грн., поэтому стоимость прокурорской квартиры площадью 158 кв.м может достигать 8,5 млн грн. Зато в декларации Павел Александрович отметил, что купил жилье всего за 465 тыс. грн (2940 грн за 1 кв.м). В этом же здании Павел Миленин имеет паркоместо площадью 16 кв. м, которое должно стоить около 600 тыс. грн.Павел Александрович также задекларировал квартиру на 121 кв. м и два гаражных бокса площадью 40 кв.м в Киеве. Однако из-за отсутствия этого имущества в государственном реестре прав нам не удалось идентифицировать их расположение."То же самое касается и имущества жены прокурора, которое полностью отсутствует в реестре. Поэтому мы просто перечислим декларируемую собственность Екатерины Олеговны:- дом площадью 377 кв.м в Михайловке-Рубежовке- две квартиры площадью 102 и 60 кв.м в Киеве;- два земельных участка в Михайловке-Рубежовке общей площадью 24 сотки;- паркоместо в Киеве на 16 кв.м;- нежилые помещения площадью 65 кв.м, которые стоят почти миллион гривен.Кроме недвижимого имущества, супруги имеют пару часов от брендов Chaumet и Frank Muller", - говорится в публикации.Среди автомобилей, которыми владеет Павел Александрович, является BMW 530d 2011 года выпуска. В 2011 году автомобиль стоил 835 тыс. грн, однако в начале 2017 года Павел Миленин, похоже, продал этот автомобиль за 918 тыс. грн.Зато в июне 2017 года вместо старого BMW 530d Павел Миленин приобрел новенький BMW 540i. Указанная в декларации стоимость автомобиля - 2 млн грн.Не менее дорогой автомобиль и у жены прокурора. В 2016 году Екатерина Миленина приобрела новенькое BMW X5 2016 года выпуска за 1,6 млн грн.Кроме как покупать движимое и недвижимое имущество, Павел Миленин любит путешествовать. Об этом свидетельствует его страница в Facebook . В частности, из нее известно, что он как минимум дважды вместе с семьей отдыхал в Куршавеле во Франции. Также на странице много фото из путешествий в Германию, Канаду и США

Кроме того, на странице Миленина остались посты за 2013 год, где он поддерживает одесского сепаратиста Маркова, и, похоже, выступает против сближения Украины с ЕС.После событий 2014 года посты Миленина стали проукраинскими.Несмотря на расходы на путешествия и покупку движимого и недвижимого имущества, прокурорская семья смогла сэкономить достаточно много наличности. У Павла Миленина задекларировано 49 тысяч долларов. Еще 52 тысячи долларов наличности должен его жена. Кроме этого, Екатерина Миленина заняла "третьим лицам" еще 400 тысяч долларов.

Совсем не бедными являются и родители богатого прокурора. Например, уже упомянутый отец имеет квартиру в самом центре Киева на улице Пирогова 2/37-Б. Квартиру площадью 133 кв.м Александр Леонидович приобрел в 2016 году. Сегодня стоимость такого жилья составляет около 6,2 миллиона грн.

Мать прокурора имеет 4-комнатную квартиру площадью 175 кв. м и паркоместо в скандальном и дорогом доме Киева на ул. Паторжинского, 14. Сегодня такое жилье стоит более 700 тысяч долларов.

Большинство недвижимости, которой владеют родители прокурора, находится в том же многоэтажном доме на Кловском спуске, 7. В частности:- четыре квартиры общей площадью 691 кв.м- нежилые помещения площадью 411 кв.м;- четыре паркоместа в подземном паркинге."Откуда у родителей прокурора деньги на все это имущество, которое стоит десятки миллионов гривен, неизвестно, ведь Миленин Александр Леонидович и Миленина Галия Талибулливна работали в бизнесе не слишком долго. В частности, известно, что Александр Леонидович в период 2005-2007 годов был руководителем ООО "М-Гарант", которое занималось розничной торговлей в неспециализированных магазинах. А сейчас Александр Миленин является соучредителем благотворительного фонда "Правозащита". Галия Талибулливна с 2004 по 2013 год была зарегистрирована как физическое лицо-предприниматель, а основным видом ее деятельности было "предоставление других коммерческих услуг".Подсчитать стоимость всего имущества семьи столичного прокурора невозможно, ведь часть собственности отсутствует в Госреестре прав на недвижимое имущество. Поэтому мы просто суммируем, чем владеет семья Павла Миленина:- 10 квартир в самых дорогих домах Киева общей площадью 1440 м²;- 3 жилых дома площадью 1802 м²;- 476 м² в нежилых помещениях и 9 паркомест в тех же самых дорогих домах столицы;- 2 автомобиля стоимостью 3,6 миллиона грн.Откуда деньги на все это имущество - неизвестно, ведь никаких успешных бизнесов, о которых было бы что-то известно, никто из членов семьи не имел. Возможно, такие крупные состояния приносили должности главы ГАИ и ГУ МВД Украины в г. Киеве отцу Павла Александровича, а ныне - и должность прокурора самом Павлу Миленину. Все собранные факты будут переданы в соответствующие правоохранительные органы, которые проверят соответствие образа жизни Миленина Павла Александровича его доходам", - заключают авторы публикации.