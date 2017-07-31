 У прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих домах Киева, 3 больших жилых дома, 2 автомобиля за 3,6 млн и путешествия по всему миру, - PROSUD. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале проекта PROSUD.
Знакомьтесь, прокурор Киевской местной прокуратуры № 6 - Павел Александрович Миленин.
Информации о 35-летнем прокуроре в свободном доступе почти нет. Известно лишь то, что Павел Миленин был помощником народного депутата Михаила Михайловича Поплавского. А в 2009 году работал в Государственном комитете финансового мониторинга Украины.
Известным является его отец - Александр Леонидович Миленин. В период 2003-2005 годов он возглавлял ГУ МВД Украины в г. Киеве. Также известно, что в начале 2000-х Александр Леонидович был руководителем Департамента ГАИ. Кроме этого, Александр Миленин работал помощником народных депутатов Ковалевой Юлии Викторовны и Салыгина Василия Викторовича.
"Больше всего вопросов к семье столичного прокурора возникает из-за большого количества дорогого имущества. Мы внимательно проанализировали декларации Павла Миленина за 2014, 2015 и 2016 годы. За этот период Павел Александрович задекларировал всего 406 тыс. гривен дохода от работы в прокуратуре. Зато жена прокурора, которая занимается предпринимательской деятельностью и работает частным нотариусом, заработала за это же время 6,3 млн грн.
Несмотря на относительно низкий доход Павла Александровича, его образ жизни трудно назвать скромным. Например, в 2016 году прокурор получил в подарок от отца дом и землю в столичных Бортничах, что в Дарницком районе. Общая площадь дома - 433 кв. м, стоимость поместья сегодня составляет около 10,3 млн грн. Однако в декларации прокурор отметил, что цена дома - 324 тыс. грн, а земельного участка - 824 тыс. грн, что трудно назвать рыночной ценой", - говорится в материале.
Кроме дома, прокурор имеет квартиру в столице, в самой высокой многоэтажке Украины. На сегодня 1 кв.м жилья здесь стоит около 54 тыс. грн., поэтому стоимость прокурорской квартиры площадью 158 кв.м может достигать 8,5 млн грн. Зато в декларации Павел Александрович отметил, что купил жилье всего за 465 тыс. грн (2940 грн за 1 кв.м). В этом же здании Павел Миленин имеет паркоместо площадью 16 кв. м, которое должно стоить около 600 тыс. грн.
Павел Александрович также задекларировал квартиру на 121 кв. м и два гаражных бокса площадью 40 кв.м в Киеве. Однако из-за отсутствия этого имущества в государственном реестре прав нам не удалось идентифицировать их расположение.
"То же самое касается и имущества жены прокурора, которое полностью отсутствует в реестре. Поэтому мы просто перечислим декларируемую собственность Екатерины Олеговны:
- дом площадью 377 кв.м в Михайловке-Рубежовке
- две квартиры площадью 102 и 60 кв.м в Киеве;
- два земельных участка в Михайловке-Рубежовке общей площадью 24 сотки;
- паркоместо в Киеве на 16 кв.м;
- нежилые помещения площадью 65 кв.м, которые стоят почти миллион гривен.
Кроме недвижимого имущества, супруги имеют пару часов от брендов Chaumet и Frank Muller", - говорится в публикации.
Среди автомобилей, которыми владеет Павел Александрович, является BMW 530d 2011 года выпуска. В 2011 году автомобиль стоил 835 тыс. грн, однако в начале 2017 года Павел Миленин, похоже, продал этот автомобиль за 918 тыс. грн.
Зато в июне 2017 года вместо старого BMW 530d Павел Миленин приобрел новенький BMW 540i. Указанная в декларации стоимость автомобиля - 2 млн грн.
Не менее дорогой автомобиль и у жены прокурора. В 2016 году Екатерина Миленина приобрела новенькое BMW X5 2016 года выпуска за 1,6 млн грн.
Кроме как покупать движимое и недвижимое имущество, Павел Миленин любит путешествовать. Об этом свидетельствует его страница в Facebook. В частности, из нее известно, что он как минимум дважды вместе с семьей отдыхал в Куршавеле во Франции. Также на странице много фото из путешествий в Германию, Канаду и США (похоже после публикации PROSUD Миленин удалил большинство фотографий, которые свидетельствуют о его не скромной жизни - ред.).
Кроме того, на странице Миленина остались посты за 2013 год, где он поддерживает одесского сепаратиста Маркова, и, похоже, выступает против сближения Украины с ЕС.
После событий 2014 года посты Миленина стали проукраинскими.
Несмотря на расходы на путешествия и покупку движимого и недвижимого имущества, прокурорская семья смогла сэкономить достаточно много наличности. У Павла Миленина задекларировано 49 тысяч долларов. Еще 52 тысячи долларов наличности должен его жена. Кроме этого, Екатерина Миленина заняла "третьим лицам" еще 400 тысяч долларов.
Смотрите также: Незаконное пересечение границы Крыма, элитный дом на Печерске и 1,9 млн грн, подаренные отцом, - "PROSUD" о прокуроре прокуратуры Киевской области Вадиме Чуйкове. ФОТОрепортаж
Совсем не бедными являются и родители богатого прокурора. Например, уже упомянутый отец имеет квартиру в самом центре Киева на улице Пирогова 2/37-Б. Квартиру площадью 133 кв.м Александр Леонидович приобрел в 2016 году. Сегодня стоимость такого жилья составляет около 6,2 миллиона грн.
Большинство недвижимости, которой владеют родители прокурора, находится в том же многоэтажном доме на Кловском спуске, 7. В частности:
- четыре квартиры общей площадью 691 кв.м
- нежилые помещения площадью 411 кв.м;
- четыре паркоместа в подземном паркинге.
"Откуда у родителей прокурора деньги на все это имущество, которое стоит десятки миллионов гривен, неизвестно, ведь Миленин Александр Леонидович и Миленина Галия Талибулливна работали в бизнесе не слишком долго. В частности, известно, что Александр Леонидович в период 2005-2007 годов был руководителем ООО "М-Гарант", которое занималось розничной торговлей в неспециализированных магазинах. А сейчас Александр Миленин является соучредителем благотворительного фонда "Правозащита". Галия Талибулливна с 2004 по 2013 год была зарегистрирована как физическое лицо-предприниматель, а основным видом ее деятельности было "предоставление других коммерческих услуг".
Подсчитать стоимость всего имущества семьи столичного прокурора невозможно, ведь часть собственности отсутствует в Госреестре прав на недвижимое имущество. Поэтому мы просто суммируем, чем владеет семья Павла Миленина:
- 10 квартир в самых дорогих домах Киева общей площадью 1440 м²;
- 3 жилых дома площадью 1802 м²;
- 476 м² в нежилых помещениях и 9 паркомест в тех же самых дорогих домах столицы;
- 2 автомобиля стоимостью 3,6 миллиона грн.
Откуда деньги на все это имущество - неизвестно, ведь никаких успешных бизнесов, о которых было бы что-то известно, никто из членов семьи не имел. Возможно, такие крупные состояния приносили должности главы ГАИ и ГУ МВД Украины в г. Киеве отцу Павла Александровича, а ныне - и должность прокурора самом Павлу Миленину. Все собранные факты будут переданы в соответствующие правоохранительные органы, которые проверят соответствие образа жизни Миленина Павла Александровича его доходам", - заключают авторы публикации.
8103 90
Мы проголосовали за главу Верховного суда Романюка, поддержавшего диктаторские законы, потому что он - не коррупционер, - член ВККСУ Щотка(117)
НАПК не обнаружила нарушений в декларации Гройсмана(66)
В НАБУ переданы материалы на трех судей и нардепа, - НАПК. ИНФОГРАФИКА(17)
Антикоррупционная прокуратура будет требовать для Суса залог размером 5 млн, - прокурор САП. ФОТО. (обновлено)(19)
Винен, хоча був у відпустці? Полковника ДСНС звинувачують по "справі 2 травня" у Одесі(0)
Прокуратура подозревает харьковского судью Ежова в содействии террористам(12)
Новый глава погранслужбы Цигикал купил BMW втрое дороже своей годовой зарплаты, - bihus.info. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(115)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
зы типичный украинский прокурор. юГик в курсе.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Клевета... Югик с кумом возражают: реформа ГПУ - проведена на "отлично"! "
Ответить
Ответить
Обычного народа это не касается.
Ответить
Ответить
введи войска в Россию....
я не знаю чем скармливать по зомбиящику этих тварей....
Вова Путя...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Но думаю, искалеченными судьбами здесь и не пахнет. Пока.
Максимум, обойдется бутылкой дорого вискаря, чтоб успокоить нЭрвы...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И платят прокурорам чтоб уйти от ответственности, и продолжать грабить, воровать, убивать и т.д.
Если это "представитель дэржавы" - нахрен такую "дэржаву", полную погани похуже Путина.
Ответить
пеця одобряэ!
Ответить
Тут или откупается судья от закона, или это придворный судья , так сказать для " нужных " решений.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Взять хотя бы нынешнюю новость о том , как преступника , убийцу, не только свободно забирают из больницы ,из охраняемой палаты, но и перевозят в Израиль , т.е. пересекают свободно государственную границу! А полиция , свободно отпускает человека под следствием из охраняемой палаты.
Полный разгул безнаказанности, есть вещи которые терпеть нельзя.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Отже - буде чудовий привід вийти на вулицю і зробити "в реалі" щось корисне ...
Ответить
Ответить
Насправді ЦН , останнім часом (з відомих причин) все менше відображає реальну картину настроїв суспільства - наявність великої кількості ботви в коментах + деякі важливі новини тут просто не подаються ...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
а його мета
Ответить
как трудно щас "талантливым и молодым прокурорам"
вы лучше атошниками занимайтесь,и не лезьте не в свою тарелку
Ответить
Мож ей премию новую выписать?
Ответить
Ответить
из польши, и уж тем более засматриваться на майно слуг торгового партнёра
владимира блядимировича путена - порошенко не нужны завистливые рабы
Ответить
Ответить
Ответить
Мабуть ці особи учасники БД????
А влада мовчить собі, витріщивши очі, бо у самих рила в пуху!!!
Ответить
Ответить
Ответить
А вот у Михо НЕДОСТОВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ )) обнаружили!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Я не лікар, але мій діагроз - чоловік психічно хворий.
Навіщо ?!
Ответить
Ответить
Ответить
а писец потому что все мы знаем что это падло урало, не заработало, а именно украло. И пошел он вершить не правосудие от имени народа Украины, а конкретно - зарабатывать....
Пэця ты самый что ни на есть сучий потрох, что б ты сдох......
Ответить
А мы по 1 гривне собираем всем миром на протезы покалеченным ВОИНАМ...
Волонтёры УМОЛЯЮТ !!! помочь бинтами , лекарствами для раненых ...
Стыд. Горький стыд .
Нет слов.
Одни маты .
Ответить
Ответить
Ответить