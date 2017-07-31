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 В Турции перевернулся автобус с туристами - травмировано 26 человек. Украинцев среди пострадавших нет. ФОТО

В Турции в результате ДТП с участием туристического автобуса пострадали 26 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет пишет Haberler.

Авария произошла в районе Кайсери Яхьялы сегодня в полдень. По предварительной информации, пострадавшие были доставлены в больницы.

В Турции перевернулся автобус с туристами - травмировано 26 человек. Украинцев среди пострадавших нет 01


Автобус двигался в район водопадов в Капузбаши и перевернулся. Другие подробности ДТП не сообщаются.

Консульство Украины в Турции заявило, что среди пострадавших в ДТП Украинцев нет.

"Среди пострадавших в ДТП в Кайсери (Турция) украинцев нет", - говорится в сообщении МИД.

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