 В Турции перевернулся автобус с туристами - травмировано 26 человек. Украинцев среди пострадавших нет. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет пишет Haberler.
Авария произошла в районе Кайсери Яхьялы сегодня в полдень. По предварительной информации, пострадавшие были доставлены в больницы.
Автобус двигался в район водопадов в Капузбаши и перевернулся. Другие подробности ДТП не сообщаются.
Консульство Украины в Турции заявило, что среди пострадавших в ДТП Украинцев нет.
"Среди пострадавших в ДТП в Кайсери (Турция) украинцев нет", - говорится в сообщении МИД.
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