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Все про:алкоголь (1619) Путин (24073) Финляндия (273)

 Самолет Путина вывозил из Хельсинки ящики с элитным алкоголем, - финские СМИ. ФОТО

Финский фотограф Ари Накари смог запечатлеть, как в самом конце визита Владимира Путина в Финляндию команда загружает на борт самолета президента России Владимира Путина ящики с водкой Koskenkorva и элитным коньяком.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание ILTA-Sanomat.

Несмотря на то, что Путин находился в Финляндии с визитом всего десять часов, его команда все же смогла выкроить время на приобретение алкоголя.

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Самолет Путина вывозил из Хельсинки ящики с элитным алкоголем, - финские СМИ 01

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Самолет Путина вывозил из Хельсинки ящики с элитным алкоголем, - финские СМИ 02

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ТАК ТАМ ЕЩЕ И МАГНИТОФОНЫ ИМПОРТНЫЕ И НЕ ОДИН!
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Нє...З Лавровим та Сурковим...А Захарова буде для них "Калинку-малинку" танцювать...
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Так хуйло видно и к Макрону на встречу летал, а шавки в тот период в попыхах по магазинам бегали, потом на самит 20 ки. Сеичас в Финляндию .
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Это называется что кто то с импорто замещением тихонько шоб никто не видел обосрался
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Он закупил его что бы публично раздавить экскаватором !!!!
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Интересно когда в парашке опять появятся магазины для приближенных, пока быдло по помойкам шпарится .
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конечно можно трындеть что "САНКЦИИ НАМ НА ПОЛЬЗУ" .... пол самолета загрузили САНКЦИОНКОЙ и пилЮвали ... НА РАИСЯН..
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будут потом демонстративно давить бульдозерами..
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Шо помидоры Турции давить,шо водку с Финляндии,однозначно будут давить,только на прессу...
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А для раисян - давить гусей бульдозерами и импортные вина тоже (((
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Они 1% давят перед камерой .90 на своих рынках продают. Вот класно, привез предприниматель, растаможел разрез по магазинам, а тут хопа.... Товар весь сгребли " давители" и забрали со словами " мы это все раздавим"- увезли на свои рынок
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Несмотря на то, что Путин находился в Финляндии с визитом всего десять часов, его команда все же смогла выкроить время на приобретение алкоголя.



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ну да, типа - водка это каллорийный продукт, надо мозг "питать" ))))
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Между прочим - если Ельцина СПЕЦИАЛЬНО спаивали, чтобы к рулю пришло КГБ то все становится на места... Дискридитировав через Ельцина ВСЕ что сделал НАРОД для освобождения от СОВКА...(
и на фоне алкоголика...пришла "сильная рука" - завернув все гайки обратно.... и оправданий что сейчас ХУЖЕ не бывает - получают от раисян ответы - А ЧТО ПРИ АЛКОГОЛИКЕ лучше было?? ПОЗОР был... Так что ДИСКРЕДИТАЦИЯ - это был явно "чей то" продуманный и реализованный ПЛАН
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Готовятся уже к новогодней пьянке, как там у кацов, готовь сани летом, так и с бухлом
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ватникам боярышник из омывателя , а себе нормальный алкоголь, это и есть власть рабочих и крестьян
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Было время при совке,когда финны ездили в ленинград на "запойные выходные",когда в Финнляндии был "сухой закон". Как радикально поменялось все с тех пор,как московиты "встали с колен"
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Дело благое, нужное.Вывез для уничтожения в РФ спиртное из Финляндии - добавил чуток этой Финляндии духовности и православия.
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Вот глупый финн Они же это спецом загрузили, чтобы по прилёту прям на нулевой стоянке бульдозером раздавить. Надо же пуйло порадовать.
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вот за чем они туда и летали..за бухлом и жрачкой.на срасею им насрать
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ну цензор шустрячек.
видимо, ездил новость подтверждать на место события.
не прошло и 3х дней.
31.07.17 00:02
а новсть еще от 28го числа
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Отобранная Кремлём дача американских дипломатов в Барвихе - это 15 соток, 2 сарая, навес для барбекю

Самолет Путина вывозил из Хельсинки ящики с элитным алкоголем, - финские СМИ - Цензор.НЕТ 9919
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Посол Соединенных Штатов Америки в России Джон Теффт заявил, что он действительно "глубоко разочарован" так называемыми "зеркальными санкциями" Москвы в адрес Вашингтона и обещает передать данное извещение своему руководству
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коскенкорва выходит лучше, чем скрепная водка - кто бы мог подумать - мол водку изобрели иваны (ну они сами так глаголят) но другие делает лучше, качественнее - вот те на.
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Вы будете смеяться, но "российские" броневики "Рысь" оказались б/у НАТОвскими IVECO

Самолет Путина вывозил из Хельсинки ящики с элитным алкоголем, - финские СМИ - Цензор.НЕТ 9070

Самолет Путина вывозил из Хельсинки ящики с элитным алкоголем, - финские СМИ - Цензор.НЕТ 1188
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСамолет Путина вывозил из Хельсинки ящики с элитным алкоголем, - финские СМИ. ФОТО
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