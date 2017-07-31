 Самолет Путина вывозил из Хельсинки ящики с элитным алкоголем, - финские СМИ. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание ILTA-Sanomat.
Несмотря на то, что Путин находился в Финляндии с визитом всего десять часов, его команда все же смогла выкроить время на приобретение алкоголя.
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и на фоне алкоголика...пришла "сильная рука" - завернув все гайки обратно.... и оправданий что сейчас ХУЖЕ не бывает - получают от раисян ответы - А ЧТО ПРИ АЛКОГОЛИКЕ лучше было?? ПОЗОР был... Так что ДИСКРЕДИТАЦИЯ - это был явно "чей то" продуманный и реализованный ПЛАН
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видимо, ездил новость подтверждать на место события.
не прошло и 3х дней.
31.07.17 00:02
а новсть еще от 28го числа
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