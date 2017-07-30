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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Геращенко Ирина (966) заложник (1206) Луганщина (4080) освобождение (130) пытки (459)

 Освобожденную на Луганщине Сурженко террористы пытали - зажимали пальцы плоскогубцами, она несколько дней была в кандалах, - Ирина Геращенко. ФОТО

Первый вице-спикер ВР, представитель Украины в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ирина Геращенко обнародовала шокирующую информацию о пытках по отношении к освобожденной сегодня Людмиле Сурженко со стороны луганских террористов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "По поручению президента Людмила Сурженко, с которой сейчас работают врачи и психологи Луганщины, со следующей недели пройдет обследование в ведомственной больнице на Верхней, где проходили реабилитацию другие освобожденные.

Также читайте: Террористы отпустили двоих человек, захваченных вместе с журналистом Асеевым

Уже известно, что 19 июля, когда представители ОРЛОя врали на Минской группе, что не владеют информацией о судьбе женщины с проблемами слуха (письма с требованием предоставить информацию о ее судьбе посланы украинской стороной сразу после исчезновения Людмилы), ее в это время удерживали в так называемом "МГБ ЛНР", и четыре дня пытали, пальцы зажимались пассатижами, плоскогубцами, она несколько дней находилась в кандалах, руки до сих пор онемевшие. От нее требовали предоставить код от мобильного телефона и признаться в "шпионаже" и "диверсиях". Ее пытали 4 дня, а потом 2 недели незаконно удерживали, чтобы сошли следы побоев и пыток. Освобождение произошло благодаря помощи международного сообщества, дипломаты и ОБСЕ были проинформированы об исчезновении человека с особыми потребностями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Освобожденная из плена Людмила Сурженко подвергалась пыткам в застенках "МГБ ЛНР", - замглавы Луганской ОГА

Я уверена, что к украинским заложникам никого не допускают, чтобы скрыть следы пыток. И тактика одна и та же - ОРДЛО никогда "не знают" о заложниках, "не владеют информацией" ...

Очень тревожит, что растет количество гражданских заложников - Козловский, Асеев, все были задержаны исключительно за проукраинскую позицию".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман о пытках Сурженко террористами: "Подготовлены обращения в международные организации и судебные инстанции"

Освобожденную на Луганщине Сурженко террористы пытали - зажимали пальцы плоскогубцами, она несколько дней была в кандалах, - Ирина Геращенко 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: СБУ сообщила об освобождении судьи Руденко, который 9 месяцев был в плену у боевиков. ВИДЕО

Освобожденную на Луганщине Сурженко террористы пытали - зажимали пальцы плоскогубцами, она несколько дней была в кандалах, - Ирина Геращенко 02

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Мордор можно победить только их методами.Это очевидно.
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Надежду Савченко тоже пытали - теперь результат видите. Вам кандидатов в президенты мало?
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рашисты ей радиотюнер встроили и теперь она радиоуправляемая..
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ты хоть и пытаешься острить-но не далек от истины: рашисты ей кололи психотропные и кодировали
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Михаил Всепереможный
Козломордый,учи грамматику:в слове "хуйло" ты допустил 4 ошибки.
И вообще-нах с нескрепного сайта-хуйло накажет.
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Мы сочувствуем...
И возмущаемся мягко говоря.
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сепары конечно эстэты-зажимать пальцы пасатижами и плоскогубцами(что кстати одно и тоже) и не капельки не повредить маникюр.
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Пантагруэль Гаргантюаевич - маникюр целый, да? Вот мне кажется что ты и Стрелок (смотри выше) от вида простого ножичка обосрались бы...
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скажу за себя-тут без вопросов,конечно бы обосрался..тем более просравшись намного легче убегать.
п.с. ты в сентябре в какой класс пойдёш?
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Так это же бывшие мусора предатели,у них со времен сралинских методы не поменялись.В любом райотделе Украины все отработано до мелочей.Следов тоже никаких.
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тобi очi повилазило? а гемотомы на пальцах не видел?
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хуйня якась.. Навіщо це показувати цезнор? Ноготок не зломали? Котрий раз підтверджую собі що цензор становиться рупором сабакова і шоколадного гандона.
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А чем пассатижи отличаются от плоскогубцев?
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А вот все и не правильно. У меня советские плоскогубцы старинные валяются. Там действительно губки в любом положении параллельны, а все остальное пассатижи. А вообще самый страшный инструмент для пыток, медицинский(стоматологический особенно).
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А бензопила "Дружба" - это что, бархатная тряпочка?
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Пальцы в двери не нужно совать результат такойже только хуже
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Пальчик непохожий на мучимый пассатижами.
Шо-то гЕращинко много последние время кудахчет, а результаты какие-то дешёвые...

Но я однозначно рад, шо вырвалась на свободу очередная пленница из проклятой земли.
Велкам!
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Не нам судить. Одно только сидение в лдныровских подвалах уже пытка.
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казламордый, это-хером тебе по всей морде и в спам!
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Чесно якась хрінь, краще б ви фото мізинця цієї пані не викладали, бо вон є не той. якось воно не дуже, палець як палець, краще розкажіть шо там з Троянчиком.
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несмотря на почти ежедневние сообщения об убиствах граждан Украини на Донбасе и оккупации Крима, за 4 года имитации "войни", администрация шоколадного бариги не видворила из страни ни одного российского дипломата
- о чем єто говорит?
---------

Сполучені штати Америки видворили з країни 35 російських дипломатів.
Крім того, американська влада закрила два російських представництва в Нью-Йорку і Меріленді
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Только не торопитесь награждать ее званием "Герой Украины" а так конечно пускай пройдет обследование
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А то вдруг окажется, что её ещё и каждый день насиловали... Главное, чтобы фото не забыли выставить... ну и орден..как... у нас сейчас полагается!
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Именно "эти" совершали преступления, признаваемые любым судом/трибуналом.
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Если обвернуть палец тканью, то видимого повреждения кожи от сжатия пассатижами может и не быть. Однако будет раздавливание тканей, возможно - повреждение надкостницы или даже костей. Однако иногда жертве могут продемонстрировать, как пассатижи сокрушительно давят, например, металлическую гильзу или куриную кость, а потом просто придавят ими палец через ткань - и жертва сознается в том, чего не было...
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА УСТАНОВИТ, БЫЛ ЛИ ПАЛЕЦ ТРАВМИРОВАН, КОГДА, И КАКИМ СПОСОБОМ.
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Я не эстет, я изучал основы судмедэкспертизы.
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с маникюром реально палево...
еще жми ручки
взял за коготь и тяни поманенько
сюр какойто
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судя по фото - мизинчик пытали щипчиками и пилочкой для ноктей, а зачем, подлецы, вскрыли ноготок лаком, чтобы скрыть содеянное. ай-яй-яй.
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Судя по фото там лишь следы лака примерно 3-4-х недельной давности.
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И кому его предложить за выкуп? Это как у О,Генри "Вождь краснокожих"! Ещё выкуп в несколько ярдов зелени могут запросить у похитителей, чтобы Поросёнка вернуть обратно.
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москальные свиньи-оккупанты и сепары,сгиньте,горите в аду!
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Это прикол такой? Я конечно понимаю, несчастная женщина побывала в плену у террористов, морально очень тяжело,страшно и т.д. ну это уже перебор и считать людей за ьыдло и за идиотов!!! Что бы было с ее пальцами,если бы на самом деле ее пытали? (Не дай Бог конечно,я образно говорю,здоровья этой женщины и всего наилучшего, пусть выздоравливает) Даже ногти не поломались...четыре дня пытали, пальцы зажимались пассатижами, плоскогубцами, она несколько дней находилась в кандалах, Источник: https://censor.net.ua/p449701
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ирина геращенко приживала гниломордого кума главноторгующего
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торговые партнёры порлшенко неадекваты, зачем плоскогубцы ?
ведь можно просто обворовывать сограждан, как это делает порошенко
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Да, туда "прутся", пока ты свою расплющенную ЖО---ПУ тут протираешь и дебильные вопросы задаешь.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныОсвобожденную на Луганщине Сурженко террористы пытали - зажимали пальцы плоскогубцами, она несколько дней была в кандалах, - Ирина Геращенко. ФОТО
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