 Освобожденную на Луганщине Сурженко террористы пытали - зажимали пальцы плоскогубцами, она несколько дней была в кандалах, - Ирина Геращенко. ФОТО

Геращенко отметила: "По поручению президента Людмила Сурженко, с которой сейчас работают врачи и психологи Луганщины, со следующей недели пройдет обследование в ведомственной больнице на Верхней, где проходили реабилитацию другие освобожденные.
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Уже известно, что 19 июля, когда представители ОРЛОя врали на Минской группе, что не владеют информацией о судьбе женщины с проблемами слуха (письма с требованием предоставить информацию о ее судьбе посланы украинской стороной сразу после исчезновения Людмилы), ее в это время удерживали в так называемом "МГБ ЛНР", и четыре дня пытали, пальцы зажимались пассатижами, плоскогубцами, она несколько дней находилась в кандалах, руки до сих пор онемевшие. От нее требовали предоставить код от мобильного телефона и признаться в "шпионаже" и "диверсиях". Ее пытали 4 дня, а потом 2 недели незаконно удерживали, чтобы сошли следы побоев и пыток. Освобождение произошло благодаря помощи международного сообщества, дипломаты и ОБСЕ были проинформированы об исчезновении человека с особыми потребностями.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Освобожденная из плена Людмила Сурженко подвергалась пыткам в застенках "МГБ ЛНР", - замглавы Луганской ОГА
Я уверена, что к украинским заложникам никого не допускают, чтобы скрыть следы пыток. И тактика одна и та же - ОРДЛО никогда "не знают" о заложниках, "не владеют информацией" ...
Очень тревожит, что растет количество гражданских заложников - Козловский, Асеев, все были задержаны исключительно за проукраинскую позицию".
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Козломордый,учи грамматику:в слове "хуйло" ты допустил 4 ошибки.
И вообще-нах с нескрепного сайта-хуйло накажет.
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И возмущаемся мягко говоря.
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п.с. ты в сентябре в какой класс пойдёш?
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Шо-то гЕращинко много последние время кудахчет, а результаты какие-то дешёвые...
Но я однозначно рад, шо вырвалась на свободу очередная пленница из проклятой земли.
Велкам!
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- о чем єто говорит?
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Сполучені штати Америки видворили з країни 35 російських дипломатів.
Крім того, американська влада закрила два російських представництва в Нью-Йорку і Меріленді
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СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА УСТАНОВИТ, БЫЛ ЛИ ПАЛЕЦ ТРАВМИРОВАН, КОГДА, И КАКИМ СПОСОБОМ.
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еще жми ручки
взял за коготь и тяни поманенько
сюр какойто
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ведь можно просто обворовывать сограждан, как это делает порошенко
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