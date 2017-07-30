 Освобожденную на Луганщине Сурженко террористы пытали - зажимали пальцы плоскогубцами, она несколько дней была в кандалах, - Ирина Геращенко. ФОТО

По поручению президента Людмила Сурженко, с которой сейчас работают врачи и психологи Луганщины, со следующей недели пройдет обследование в ведомственной больнице на Верхней, где проходили реабилитацию другие освобожденные.

Уже известно, что 19 июля, когда представители ОРЛОя врали на Минской группе, что не владеют информацией о судьбе женщины с проблемами слуха (письма с требованием предоставить информацию о ее судьбе посланы украинской стороной сразу после исчезновения Людмилы), ее в это время удерживали в так называемом "МГБ ЛНР", и четыре дня пытали, пальцы зажимались пассатижами, плоскогубцами, она несколько дней находилась в кандалах, руки до сих пор онемевшие. От нее требовали предоставить код от мобильного телефона и признаться в "шпионаже" и "диверсиях". Ее пытали 4 дня, а потом 2 недели незаконно удерживали, чтобы сошли следы побоев и пыток. Освобождение произошло благодаря помощи международного сообщества, дипломаты и ОБСЕ были проинформированы об исчезновении человека с особыми потребностями.

Я уверена, что к украинским заложникам никого не допускают, чтобы скрыть следы пыток. И тактика одна и та же - ОРДЛО никогда "не знают" о заложниках, "не владеют информацией" ...