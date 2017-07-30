 Вследствие стрельбы на турецком курорте Бодрум 1 человек погиб, 4 ранены. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", группа неизвестных атаковала клуб на пляже. В заведении на момент нападения находились до 400 человек.
В результате стрельбы погиб 22-летний мужчина, еще три человека получили ранения.
(Фото Hurriyet Daily News)
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- Совпадение? Не думаю!(с)
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