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Все про:курорт (101) ранение (1801) стрельба (2468) Турция (2033)

 Вследствие стрельбы на турецком курорте Бодрум 1 человек погиб, 4 ранены. ФОТО

В курортном городе Бодрум (Турция) неизвестные осуществили вооруженное нападение на ночной клуб. В результате погиб 1 человек, 4 получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", группа неизвестных атаковала клуб на пляже. В заведении на момент нападения находились до 400 человек.

В результате стрельбы погиб 22-летний мужчина, еще три человека получили ранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время пожара в турецком 5-звездочном отеле украинцы не пострадали, - МИД. ФОТО


Вследствие стрельбы на турецком курорте Бодрум 1 человек погиб, 4 ранены 01

(Фото Hurriyet Daily News)
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пустили кацапов в Турцию - начались терракты, стрельба и убийства.
- Совпадение? Не думаю!(с)
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Зато в Крыму тишь да гладь.И только татары ждут-недождутся,когда Украина освободив его ,передаст им безвозмездное пользование.
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Когда Крым вернётся, я бы татарам разрешил бы выращивать курительную коноплю - туристов было бы больше чем в Турции
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И не только татарам. Легальный бизнес как в Нидерландах. Еще никто там от этого не пострадал.
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Вчера в Кемере частично сгорел отель. Русская комментаторша рассказала, что после того, как пожар потушили - всех иностранцев расселили по другим отелям, а русских оставили. Подала она это как преимущество и привилегированное отношение к русским. Если вдуматься - всё наоборот.)
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Жонглирование фактами - стародавняя привычка кацапов,берущая свое начало от уголовника Джугашвили.
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это конечно не Оболонь, на Оболони куда хуже))
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