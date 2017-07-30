 Третью годовщину освобождения Авдеевки отметили в центре города. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, в мероприятии приняли участие глава военно-гражданской администрации Павел Малыхин, военнослужащие механизированной бригады, защищающей город, представители общественных организаций и местные жители.
Во время церемонии были награждены лучшие военнослужащие и общественные деятели.
Жители вышли в центр города в вышиванках и с национальными флажками.
(Фото пресс-центра штаба АТО)
2214 15
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Умер российский академик Рыжов, призывавший вывести из Украины войска РФ(19)
За сутки потерь нет. Зафиксировано 19 обстрелов, - штаб(51)
МИД Украины заявил протест в связи с очередным российским "гуманитарным конвоем" на Донбассе(38)
Вечером враг 1,5 часа поливал огнем позиции ВСУ в районе Авдеевки. За сутки - 22 обстрела, - штаб(12)
Сеть шокировало звание нардепа Дейдея(0)
Матери Клыха и Агеева обратились к Путину и Порошенко с просьбой помиловать сыновей. ВИДЕО(205)
Посол Италии в РФ Рагальини назвал крымский "референдум" голосованием за независимость(184)
с ватоголовым мудачьем, не прощайте и не верьте всем подряд - признание и прощение, этим ублюдочным манкуртам, нужно будет заслужить!...
толерастией и всепрощением, мы погубим своих детей!....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Пердольный вы всё таки народ, скоро кору с деревьев обгрызать будете, а не о мировом господстве мечтать
Кризис в России 2017: детям об экономике.. Цены на нефть, нищета, санкции...и гордость за страну!
Ответить
Ответить
Почему Вы не называете виновника Иловайского котла так, как его называет весь мир - ху_ло?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вы уже Самару освободили, будя уже мечтать
Самара Россияне на мусорнике драка из за Бургеров
Ответить
Ответить
Ответить