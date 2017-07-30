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Все про:освобождение (126) праздник (1573) Авдеевка (1618)

 Третью годовщину освобождения Авдеевки отметили в центре города. ФОТОрепортаж

30 июля в Авдеевке (Донецкая область), на бульваре Шевченко, состоялся торжественный митинг, посвященный третьей годовщине освобождения города от незаконных вооруженных формирований.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, в мероприятии приняли участие глава военно-гражданской администрации Павел Малыхин, военнослужащие механизированной бригады, защищающей город, представители общественных организаций и местные жители.

Во время церемонии были награждены лучшие военнослужащие и общественные деятели.

Жители вышли в центр города в вышиванках и с национальными флажками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вечером враг 1,5 часа поливал огнем позиции ВСУ в районе Авдеевки. За сутки - 22 обстрела, - штаб

Третью годовщину освобождения Авдеевки отметили в центре города 01Третью годовщину освобождения Авдеевки отметили в центре города 02Третью годовщину освобождения Авдеевки отметили в центре города 03Третью годовщину освобождения Авдеевки отметили в центре города 04Третью годовщину освобождения Авдеевки отметили в центре города 05Третью годовщину освобождения Авдеевки отметили в центре города 06

(Фото пресс-центра штаба АТО)
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Держитесь ребята!...
с ватоголовым мудачьем, не прощайте и не верьте всем подряд - признание и прощение, этим ублюдочным манкуртам, нужно будет заслужить!...
толерастией и всепрощением, мы погубим своих детей!....
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Авдеевка освободили от российских бандформирований. Так более точно.
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До Иловайского котла который устроил Барыга оставалось меньше месяца.
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Как мало стало об этом помнить ... А ведь судить его еще нам.
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Два убогих каца меж собой пообщались
Пердольный вы всё таки народ, скоро кору с деревьев обгрызать будете, а не о мировом господстве мечтать
Кризис в России 2017: детям об экономике.. Цены на нефть, нищета, санкции...и гордость за страну!
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Странное прозвище для кремлевского карлика.

Почему Вы не называете виновника Иловайского котла так, как его называет весь мир - ху_ло?
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Людей вышло не много. Ватноголовая Авдеевка.
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Я знаю какие люди там живут. Большинство - ватные ушлепки. Ждет своего освобождения.
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Мероприятие хорошее. Но при обстрелах и разрывах прилетающих снарядов,нелепо. Нужно обезопасить сперва город. И показать преимущество выбранного прозападного пути. А так...Развлечение для военных. Не более.
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Что то не очень там много благодарных граждан. Ладно хоть эти есть.
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Цензор.НЕТФотоОбществоТретью годовщину освобождения Авдеевки отметили в центре города. ФОТОрепортаж
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