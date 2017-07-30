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 Украинка Беломоина стала чемпионкой Европы по маунтинбайку. ФОТО

Украинская спортсменка Яна Беломоина стала чемпионкой Европы по маунтинбайку в олимпийской дисциплине кросс-кантри.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на X Sport, украинка одержала уверенную победу на альпийской трассе в итальянском Дарфо-Боарио-Терме.

Двукратная участница Олимпийских игр вырвалась в лидеры уже на первом круге. 6 кругов дистанции Яна, в отличие от своих соперниц, проехала безошибочно. Линда Индерганд и Полин Ферран-Прево, которые преследовали украинку, не обошлись без падений.

В итоге Беломоина финишировала с огромным запасом. Ее время - 1:24:36.

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Украинка Беломоина стала чемпионкой Европы по маунтинбайку 01

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