 Украинка Беломоина стала чемпионкой Европы по маунтинбайку. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на X Sport, украинка одержала уверенную победу на альпийской трассе в итальянском Дарфо-Боарио-Терме.
Двукратная участница Олимпийских игр вырвалась в лидеры уже на первом круге. 6 кругов дистанции Яна, в отличие от своих соперниц, проехала безошибочно. Линда Индерганд и Полин Ферран-Прево, которые преследовали украинку, не обошлись без падений.
В итоге Беломоина финишировала с огромным запасом. Ее время - 1:24:36.
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