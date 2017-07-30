 Украинские военные захватили трофейное оружие и средства связи, брошенные вражеской ДРГ, - штаб. ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"В ходе боевого столкновения, которое произошло 27 июля с вражеской ДРГ, украинские бойцы захватили трофейное оружие и средства связи. Предлагаем вашему вниманию доказательства российского присутствия на Донбассе, что используется террористами и доказывает факты поставок оружия и участие регулярных частей ВС РФ в войне против Украины", - рассказали в пресс-центре.
Так, военнослужащие ВСУ захватили ручной противотанковый гранатомет, РПГ-7В-1, пулемет Калашникова и аналоговую радиостанцию Motorola.
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