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Все про:боевик (19031) Луганщина (4075) оружие (4034) штаб (765)

 Украинские военные захватили трофейное оружие и средства связи, брошенные вражеской ДРГ, - штаб. ФОТО

В Луганской области украинские военные в ходе боевого столкновения с вражеской диверсионно-разведывательной группой 27 июля захватили трофейное оружие и средства связи.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"В ходе боевого столкновения, которое произошло 27 июля с вражеской ДРГ, украинские бойцы захватили трофейное оружие и средства связи. Предлагаем вашему вниманию доказательства российского присутствия на Донбассе, что используется террористами и доказывает факты поставок оружия и участие регулярных частей ВС РФ в войне против Украины", - рассказали в пресс-центре.

Так, военнослужащие ВСУ захватили ручной противотанковый гранатомет, РПГ-7В-1, пулемет Калашникова и аналоговую радиостанцию Motorola.

Украинские военные захватили трофейное оружие и средства связи, брошенные вражеской ДРГ, - штаб 01Украинские военные захватили трофейное оружие и средства связи, брошенные вражеской ДРГ, - штаб 02

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Украинские военные захватили трофейное оружие и средства связи, брошенные вражеской ДРГ, - штаб 03Украинские военные захватили трофейное оружие и средства связи, брошенные вражеской ДРГ, - штаб 04Украинские военные захватили трофейное оружие и средства связи, брошенные вражеской ДРГ, - штаб 05
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РПГ может и трофейный, но год 1990, а это не очень хорошо так как могли с Крыма перевезли или с СБУ подвалов, вот если бы 1992+ тогда однозначно парашкино оружие.
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а что на счет ихтамнетов? Я так понял ихтамуженет?)) Спасибо молодцы что делаете этот мир чище от кацапского скота.
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Нормальні такі знаряддя праці типового шахтаря! А хулі?!
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дужже надіюсь...що данна зброя була наспраді взята..уже в неживого противника..))
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"Предлагаем вашему вниманию доказательства российского присутствия на Донбассе Источник: https://censor.net.ua/p449679" -- Лучшее доказательство это дохлая вата в посадках!!!
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажУкраинские военные захватили трофейное оружие и средства связи, брошенные вражеской ДРГ, - штаб. ФОТО
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