 Чиновник Винницкой таможни погорел на взятке в 20 тыс. грн, - Сарган. ФОТОрепортаж

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.
Чиновник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины (получение неправомерной выгоды).
В настоящее время в уголовном производстве проводятся первоочередные следственные (розыскные) и процессуальные действия, направленные на объективное установление обстоятельств уголовного правонарушения, в том числе проведен ряд осмотров и обысков, допрашиваются заявитель, свидетели и подозреваемый.
Следователи и процессуальные руководители вручили задержанному сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и готовят ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, а также ходатайство об отстранении от должности.
За совершенное уголовное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
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