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Все про:взятка (4308) Винницкая область (445) прокуратура (3077) Сарган (202)

 Чиновник Винницкой таможни погорел на взятке в 20 тыс. грн, - Сарган. ФОТОрепортаж

Вечером 29 июля был задержан главный государственный инспектор одного из постов Винницкой таможни главного управления ДФС в Винницкой области, который требовал и получил от лица неправомерную выгоду в сумме 20 000 грн за беспрепятственное перемещение без таможенного оформления товаров коммерческого назначения, превышающих установленной вес и количество.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

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Чиновник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины (получение неправомерной выгоды).

В настоящее время в уголовном производстве проводятся первоочередные следственные (розыскные) и процессуальные действия, направленные на объективное установление обстоятельств уголовного правонарушения, в том числе проведен ряд осмотров и обысков, допрашиваются заявитель, свидетели и подозреваемый.

Следователи и процессуальные руководители вручили задержанному сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и готовят ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, а также ходатайство об отстранении от должности.

За совершенное уголовное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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Чиновник Винницкой таможни погорел на взятке в 20 тыс. грн, - Сарган 01Чиновник Винницкой таможни погорел на взятке в 20 тыс. грн, - Сарган 02Чиновник Винницкой таможни погорел на взятке в 20 тыс. грн, - Сарган 03Чиновник Винницкой таможни погорел на взятке в 20 тыс. грн, - Сарган 04
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Какое правительство - такие и чиновники. Это зеркало уродливого отражения.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЧиновник Винницкой таможни погорел на взятке в 20 тыс. грн, - Сарган. ФОТОрепортаж
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