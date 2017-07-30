 Поезд врезался в машину, оставленную у переезда на Киевщине. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в поселке Барышевка электропоезд "Интерсити" столкнулся с Opel Omega. Машина стояла покинутой у бывшего железнодорожного переезда, который не используется много лет.
Машинист экстренно затормозил, но после столкновения поезд протащил машину вперед примерно на 200 метров. Возле места происшествия водителя и пассажиров не оказалось.
Полиция сразу установила владельца автомобиля. Он был дома в нетрезвом состоянии.
Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 279 Уголовного кодекса Украины (блокирование транспортных коммуникаций).
(Фото полиции Киевской области)
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и как это "у переезда"? машинист повернул рулем, поезд сошел с рельс, и столкнулся?
может на переезде?
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но каждый день, я как минимум на одну, а то и на несколько новостей пишу замечение редакторам: неплохо было бы новости подавать так, чтобы мы в камментах не гадали, что на самом деле произошло.
а то, как в колхозной газете написано...
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и арьев с камандой решили подкинуть говен на вентилятор для оболванивания народа
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