EN|RU|UK
Темы дня: Обыск у Трояна Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия
  2522  13
Материалы по теме:
Все про:авто (4468) ДТП (5906) Киевская область (1632) поезд (666)

 Поезд врезался в машину, оставленную у переезда на Киевщине. ФОТОрепортаж

В Киевской области поезд врезался в легковой автомобиль. Никто не пострадал.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в поселке Барышевка электропоезд "Интерсити" столкнулся с Opel Omega. Машина стояла покинутой у бывшего железнодорожного переезда, который не используется много лет.

Машинист экстренно затормозил, но после столкновения поезд протащил машину вперед примерно на 200 метров. Возле места происшествия водителя и пассажиров не оказалось.

Полиция сразу установила владельца автомобиля. Он был дома в нетрезвом состоянии.

Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 279 Уголовного кодекса Украины (блокирование транспортных коммуникаций).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автобус снес пост полиции в Сарнах из-за ДТП. ФОТОрепортаж

Поезд врезался в машину, оставленную у переезда на Киевщине 01Поезд врезался в машину, оставленную у переезда на Киевщине 02Поезд врезался в машину, оставленную у переезда на Киевщине 03

(Фото полиции Киевской области)
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
спецом, шо ли, оставили?

и как это "у переезда"? машинист повернул рулем, поезд сошел с рельс, и столкнулся?
может на переезде?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Суто селянське, покидати авто чи трактор де заманеться !!!))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Например, недалеко от переезда на рельсах. Или вплотную к рельсам. Вариантов может быть несколько
 показать весь комментарий
Ответить
 
судя по фото - он прямо на переезде парканулся.... видать решил что рельсы - идеальная стоянка для авто
 показать весь комментарий
Ответить
 
Це питання до письменників, які пишут статті на Цензорі!!!)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
согласен, варианты могут быть.
но каждый день, я как минимум на одну, а то и на несколько новостей пишу замечение редакторам: неплохо было бы новости подавать так, чтобы мы в камментах не гадали, что на самом деле произошло.
а то, как в колхозной газете написано...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А как Инерсити оказался на переезде, который не используется много лет и почему никто не контролирует пути? Это же просто подсказка путлеровским агентам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А может он и оставил, любитель русского мира, а потом совесть замучила и напился, где его и "ВЗЯЛИ" уже "тепленьким". Одно дело - разгильдяйство, другое дело - преднамеренно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
похоже никто не ведётся на потуги минстеця отвлечь внимание от скандала, вызванного лишением украинского гражданства Саакашвили гидрантом конституции порошенкой,
и арьев с камандой решили подкинуть говен на вентилятор для оболванивания народа
 показать весь комментарий
Ответить
 
В куче говна ищем горошинку ? Зрада,кругом зрада.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
идиот.....ну и хрен с ним....железо в металоллом а на опохмелку хватит.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияПоезд врезался в машину, оставленную у переезда на Киевщине. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти