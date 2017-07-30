 "Рукавичка" мира: японский художник и дети с оккупированных территорий нарисовали мурал в Мариуполе. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Мариуполя, передает Цензор.НЕТ.
Мурал на стене школы №68 нарисовал японский художник Миязаки Кенске совместно с детьми, пострадавшими в результате конфликта на востоке Украины.
Японский художник Миязаки Кенске рисует муралы по всему миру. Его работы уже появились в Кении, Восточном Тиморе, в столице Украины и теперь в Мариуполе.
Общеобразовательная школа №68 была выбрана неспроста - она была одним из зданий, пострадавших в 2015 году во время обстрела микрорайона "Восточный".
В основе мурала лежит идея народной сказки "Рукавичка", которую знают в Японии. Она символизирует единение и солидарность жителей города Мариуполя в отношении к переселенцам.
"Мариуполь принял очень большое количество внутренне перемещенных лиц. Таким образом, я хотел показать насколько в Украине инклюзивное, толерантное общество, в котором люди из разных мест могут жить в мире", - рассказал автор мурала.
2010 25
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