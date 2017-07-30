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 Общество, Фоторепортаж
  2010  25
Все про:искусство (247) Мариуполь (4119) рисунок (25)

 "Рукавичка" мира: японский художник и дети с оккупированных территорий нарисовали мурал в Мариуполе. ФОТОрепортаж

В субботу, 29 июля, в честь 25-летия дипломатических отношений между Украиной и Японией, в городе открыли новый мурал - "Рукавичка".

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Мариуполя, передает Цензор.НЕТ.

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Мурал на стене школы №68 нарисовал японский художник Миязаки Кенске совместно с детьми, пострадавшими в результате конфликта на востоке Украины.

Японский художник Миязаки Кенске рисует муралы по всему миру. Его работы уже появились в Кении, Восточном Тиморе, в столице Украины и теперь в Мариуполе.

Общеобразовательная школа №68 была выбрана неспроста - она была одним из зданий, пострадавших в 2015 году во время обстрела микрорайона "Восточный".

В основе мурала лежит идея народной сказки "Рукавичка", которую знают в Японии. Она символизирует единение и солидарность жителей города Мариуполя в отношении к переселенцам.

"Мариуполь принял очень большое количество внутренне перемещенных лиц. Таким образом, я хотел показать насколько в Украине инклюзивное, толерантное общество, в котором люди из разных мест могут жить в мире", - рассказал автор мурала.

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Все было збс, и жили вместе в мире, пока, как в сказке, в рукавичку не решило влезть косолапое хло.
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Какие же вы молодчиночки!!!!
Спасибо за поддержку, друзья!!!
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Художник молодец, мурал красивый, и вообще мне даже далекие японцы несравнимо ближе чем эта биомасса с севера имеющая наглость мычать "нумыжебратья".
Будьте счастливы детишки!!
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бедные дети! они еще не понимают в какой еб..той стране живут! удачи им эмигрировать!
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в РФ подали прошение на гражданство более 1 миллиона украинцев! и это только за два года!
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это не украинцы, это те, кого сралин после Голодомора сюда заселил. Вот пусть и валят отсюда нах, то есть в парашу.
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вот и потому все нормальные люди и бегут из вашего свинорейха!
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В 2015 г. для получения грин-карты (вид жительства в США) в эрэфии было подано россиянами 265 086 заявок, а в 2016 г. - 330 000. При квоте всего 4000 шт.) Это не считая виз для работы, учебы и ПМЖ по семейным обстоятельствам. Ты у нас тоже, надо полагать, британец... с Мухосранска.)))
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В моєму містечку приблизно половина мешканців - були переселенці з Уралу. Рідкісні свині. Ось вони та їх нащадки тікають у парашку. І Слава Богу!!!
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Ты под чьим флагом ,кацап, пишешь? А здесь что делаешь ?
Сиди в своей помойке - покажи пример.
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Да, хорошее единение. За адресок для справки переселенца, чтобы получить пенсию- 700грн
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все помнят, как в Мариуполе их родители без оружия встречали хероев - освободителей в мае 2014 ... некоторые из этих детей стали сиротами!
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Кацап, а чому ти Юніон Джеком прикриваєшся? Нєскрєпно якось... Де твій аквафреш?
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Рукавичка" мира: японский художник и дети с оккупированных территорий нарисовали мурал в Мариуполе. ФОТОрепортаж
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